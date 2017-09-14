andrijk777 написав:............ Могли б. Але навіщо їм це? Для чого це(агресію) робить путін? Для вєлічія. Гітлер? Для велічія. І т.д. Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія. Бо якщо просто підписати мир, як наприклад зробили фіни, то велічія не буде. Ніхто сьогодні не знає президента Фінляндії, який просидів 5 років(по-моєму) в тюрмі зарази Фінляндії. А якщо тягнути - то може бути всяко. Може путін вмерти і РФ залишить територію України. Може таке бути? Може. Ну і очевидно Зе отримає вєлічіє, як герой, який героїчно відстояв Україну. Ось Зе на це надіється по-моєму.
А навіщо це "мексиканським картелям" я не розумію. Шанси на велічіє у них мізерні, а бабло на цьому не піднімеш.
Не знаю , что в голове у Путина, но Гитлер это делал точно не для велічія. Президент Финляндии сидел не из благородства и не ради спасения Финляндии. Так же, как Чемберлен ушёл в отставку не потому, что понял, что не справляется и решил уступить место Черчиллю.
andrijk777 написав:Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія.
Бо така політична культура(чи її відсутність) в Україні - "або пан або пропав" опоненти би його намагалися з'їсти навіть якщо б він всього пару сіл на донбасі втратив якщо б цей рух з єворінтеграцйним кандидатством був як компенсація територальних втрат щоб спонукати Україну дл компромісів, то це б можно було б вітати вле,нажаль, схоже що навпаки - морковка перед носом віслючка що йде по мінному полю наручування карт для Трампа не спрацює Це якби флаймен, пройшов би якісь тренінги, підфарбував сівішку, і сказав би що він тепер коштує не 5, а 15 куо щомісяця. Може філіпінка би і повіриа, але справжній бізнес би висловив секпсис
Shaman написав:й друге питання - а що робити, коли військові починають накидати на цивільних? "панять и прастить"? Успіха після цього приводили до тями... я вже мовчу, що
І це зара ти так співаєш ) я представляю шо ти заспіваєш коли війна закінчиться про свою роль і місце в боротьбі за незалежність та про те шо ти не посилав) Спорим через рік після війни ти почнеш писати російською? :wink : нема тут військових є ті хто воює, і є ті хто займає проукраїнську позицію на дивані.
не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити
це твоє кредо - "сдохни сегодня, а я завтра" - чисто руське православне кредо... коли ти не поважаєш не те що оточення, а й власну жінку, як власне й взагалі жінок. Домострой в допомогу.
ти вже "споришь", тому не треба мені розповідати про російську. краще скажи, коли в твоїй церкві будуть молитися українською?
а ще є купа ухилянтів, які вважають, що вони найважливіші. але їх ти розумієш, чи не так?
Після оголошення про смерть Гітлера протягом кількох тижнів наклали на себе руки близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу, зокрема кілька лідерів гітлерівської Націонал-соціалістичної робітничої партії, вищі керівники СС та армійські генерали.
гадаю, на Раші такого не буде, там почнуть грати, хто перший напише донос на сусіда...
Ссылку можно? Гитлер застрелился 30 апреля. Не знаю, объявили ли в Германии о его смерти, не уверен. Тупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены советскими солдатами 5 мая. Война закончилась 8-9 мая, т.е. через неделю после смерти Гитлера. Не кажется ли вам, что смерть этих "близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу" не очень связана со смертью Гитлера? Может причины не в его смерти?
Приблизно о 16:30 Гітлеру повідомляють, що Група армій «B», що знаходиться під командуванням Вальтера Моделя, в повному складі (375 000 чоловік) припинила опір союзникам, і склала зброю в районі Рура. Прийшовши в лють Гітлер оголошує всіх солдатів і офіцерів «боягузами і зрадниками батьківщини», а Вальтера Моделя заочно засуджує до розстрілу. На наступний день, дізнавшись про це, Модель застрелився
Это случилось 21 апреля. Тоже связано со смертью Гитлера?
Banderlog написав:... Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"? державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?
які лівацькі погляди проявилися...
ти якось визначися, ти за кого. я розумію, коли на Раші попи з комуністами один одному ордени чіпляють. але справжні комуністи році так в 17 батюшок запускали, акі птахів з колоколень
Shaman написав:........... коли Раша агресор, то немає взагалі бути питань, що Україна щось не те робила. агресор - крапка. а тут дехто розмірковує, а що ми не так зробили, Майдан не такий... ні, хлопчики, або труси, або хрестик.
Осуждать агрессора можно и нужно. Но лучше это делать не лёжа на диване, а с оружием в руках. Более действенно.
от й всі аргументи. а як щодо того, що включно з ЛАДом тут розповідає, що Україна щось неправильно зробила?..
з приводу зброї - це ЛАД так каже, пересідачю з дивану на крісло. й був би років на 30 молодший - нічого б не змінилось
й другий момент. Раша не просто порушила правила. її наче армія постійно скоює військові злочини. тому постійно треба пам'ятати, що будь-які домовленості з Рашею - це 1938, домовленість з Гітлером. наслідки будуть такі самі.
Применим логику. Если "будь-які домовленості з Рашею" невозможны и недопустимы (как с Гитлером в 1938) следовательно нет смысла вести переговоры следовательно надо воевать "до последней вербы". Но вы пишете, что вы за переговоры и мир, правда, толком так и не понятно, на какие условия можно соглашаться. Хотя вы утверждаете, что неоднократно об этом писали. Либо у вас очень плохо с логикой, либо вы всё же против переговоров и за продолжение войны.
це у вас добре з перекручуванням. реальний варіант - ми зараз виступаємо як Чехія в 1938 - далеко не все від нас залежить. та й німецькі чехи теж хочуть приєднатися до Німеччини - нічого не нагадує? але треба розуміти, що наслідки будуть такі ж. й готуватися до цього - якщо на Раші не піде турбулентність (найвірогідніший сценарій) - то Раша нападе на Європу, на Прибалтику...
з приводу США. так США порушили міжнародні правила - які ІСНУВАЛИ. й поламав їх далеко не самий адекватний президент США - але маємо що маємо. й здається ніхто цього не заперечує. або наведіть приклади.
Пожалуйста.
Shaman написав:гаряче підтримав. й ще раз нагадав, що союзникам Рашкі, які вже 4 рік не можуть побачити агресію Раші, треба забути про міжнародне право - вони його просрали, тому тепер не треба - "а нас за что?". Ірану приготуватися...
після 2022 року будь-які атаки на посібників Раші - це нам на користь, й ми не збираємося когось за це засуджувати. якщо таке зроблять на Раші - вся країна буде аплодувати стоячи. ну не все, хтось буде жалкувати - ай-ай-ай вбили кілька людей (силовиків) на Раші/в Венесуелі.
поговоримо про міжнародні правила після закінчення війни. а зараз часи інші...
Война у нас, а не в США, и речь не о РФ, а о Венесуэле. И "міжнародні правила" нарушаются почему-то не в отношении РФ, а в отношении Венесуэлы.
схоже для ЛАДа треба писати російською, ще й тлумачити. США ПОРУШИЛИ правила, але так, в умовах агресії проти України я ПІДТРИМУЮ ці ПОРУШЕННЯ проти країн, які висловилися на підтримку Раші. Венесуела та Іран - перші...
я про сам принцип - США бомбили Югославію - щоб припинити різанину бошняків, в Іраці теж все було "ок" з придушенням опозиції, в Венесуелі - теж вже не влада, а якісь озброєні загони тітушок...
Потом вы обещали подробно изложить своё отношение, но не случилось. Наконец сейчас с трудом выдавили из себя одну фразу: "так США порушили міжнародні правила". Через неделю после событий. И то не очень уверенно: "але маємо що маємо".
я вже неодноразово сказав - так, США порушили правила - як завжди - не бачу?
АЛЕ нюанс - я відмовляю в праві розповідати про міжнародне право країнам, які ЧОТИРИ роки не бачать прямої агресії проти України. тому Раші, Ірану, Венесуелі та навіть Китаю треба трошки свої вимоги запхати поглибше - без правил, то без правил. а то як отримали по balls, то відразу згадали про правила? правила відновлять - коли найбільших порушників правил приведуть до тями...
Ну-ну, суровый вы наш, пойдите объясните Китаю, куда он должен "запхати свої вимоги".
туди й має - всі вимоги Китаю щодо Венесуели, потім щодо Ірану - будуть чергові тисячні китайські попередження - як в срср - даманський пам'ятаєте? правда, з того часу Китай даманський таки захапав - так й Раша - не срср.
На остальное отвечать не буду. Такая же ложь и перекручивание. Пытаться что-то доказать инструктору райкома, занятие бесполезное. Пустая трата времени.
звісно, по суті, як завжди відповісти нема чого. головне, знайти чергову причину, цього не відповів цього разу
Откровенно антисемитский ролик, выложенный prodigy, вы осудить так и не решились, отделавшись тем, что "треба розібратися що це за канал". А это важно? Или дерьмо с разных каналов воняет по-разному?
для початку розберемося з відверто антиукраїнськими висловлюваннями - й Майдан не такий, й Україна сама винна - чому ви на це не реагуєте?
а "бей жи.ов - спасай расею" - не підкажете, в якій країні так казали?