RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16428164291643016431>
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 21:54

  Shaman написав:не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити ;)

це твоє кредо - "сдохни сегодня, а я завтра" - чисто руське православне кредо... коли ти не поважаєш не те що оточення, а й власну жінку, як власне й взагалі жінок. Домострой в допомогу.

ти вже "споришь", тому не треба мені розповідати про російську. краще скажи, коли в твоїй церкві будуть молитися українською? 8)

а ще є купа ухилянтів, які вважають, що вони найважливіші. але їх ти розумієш, чи не так? :lol:
не так. Ти гірший за них. Ти ухилянт який хоче продовження війни. А шо ти будеш робити я знаю мені вигадувати не треба. Яке може бути ставлення до боягузів які хотять воювати? Лиш як до грязі.
Ти поважаєш жінок? В чому це проявляється? :lol: як само ти поважаєш свою жінку й дітей?
я поняття немаю про який домострой ти чешеш і шо в ньому тобі не нравиться.
А щодо церкви мені думка безбожника не цікава. Ти в тім розумієшся як вовк на звіздах. Молись як хочеш. І підтримуй грошима яку хочеш церкву , мені абсолютно не цікаво. В мою не лізь. То і все.
А з владою ми договоримся, повір мені на слово, православна церква вміє відстоювати свої інтереси. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 22:18

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?

які лівацькі погляди проявилися... :oops:

При чому тут лівацтво? Я говорю про факти.
Ще скажи що поліція з народом.
Щось я таких гасел не чув :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 22:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?

які лівацькі погляди проявилися... :oops:

При чому тут лівацтво? Я говорю про факти.
Ще скажи що поліція з народом.
Щось я таких гасел не чув :lol: поліція ж зайнята не тільки ганянння хуліганів та розслідуванням пяних мордобоїв але і охороною ВЛАСНОСТІ. чию ж власність охороняє поліція? Правильно, того в кого вона є :lol: приміром в hcfhchl є велосипед і баночки з під аналізів а в ахметова шахти металургія енергетика, і поліція охороняє як баночки зпід аналізів так і імперію рената, тепер скажи що вона одинаковий обєм послуг надає цим двом безумовно поважним громадянам? Ні , поліція надає більше багатшому на скільки більше? Ну в ідеалі на стільки скільки багатший. Наш шумний друг возмущається - каже, що свої баночки і велосипед сам посторожить, а поліцаїв на фронт. На шо в мене резонне питання да лісопед і рюкзак глово і так мало кому нужні але хто ж буде охраняти фабрики рошен? Дачі депутатів з купою автомобілів? Невже Вадім з hbchlom? Лівацтво це якраз доказувати що держава це ми. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 23:00

  Banderlog написав:
  Shaman написав:не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити ;)

це твоє кредо - "сдохни сегодня, а я завтра" - чисто руське православне кредо... коли ти не поважаєш не те що оточення, а й власну жінку, як власне й взагалі жінок. Домострой в допомогу.

ти вже "споришь", тому не треба мені розповідати про російську. краще скажи, коли в твоїй церкві будуть молитися українською? 8)

а ще є купа ухилянтів, які вважають, що вони найважливіші. але їх ти розумієш, чи не так? :lol:
не так. Ти гірший за них. Ти ухилянт який хоче продовження війни. А шо ти будеш робити я знаю мені вигадувати не треба. Яке може бути ставлення до боягузів які хотять воювати? Лиш як до грязі.
Ти поважаєш жінок? В чому це проявляється? :lol: як само ти поважаєш свою жінку й дітей?
я поняття немаю про який домострой ти чешеш і шо в ньому тобі не нравиться.
А щодо церкви мені думка безбожника не цікава. Ти в тім розумієшся як вовк на звіздах.

Це написав той, який про релігійний принцип "нестяжательство" просто не чув

Але про принцип "за гроші - да, за гроші - да" постійно пише )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13091
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 23:11

  pesikot написав:Це написав той, який про релігійний принцип "нестяжательство" просто не чув

Але про принцип "за гроші - да, за гроші - да" постійно пише )))
) ти проти грошей ? ) тому попам грошей не даєш, но хочеш мати свою окрему томосівську церкву? Шоколадний створив її для тебе :lol: но біда в тім що гроші такі віряни як ти не несуть. Тому ви вирішили що томос оживе коли ви забороните нашу церкву. Но логіка ущєрбна. Хочеш мати своє? то і годуй сам
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4418
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 00:33

Послухав виступи в ООН. Жахливий виступ нашого представника - замість того, щоб говорити про злочини агресора, про загиблих людей, про обстріли цивільних об'єктів, викрадення дітей, розстріли полонених, він всю промову говорив про російську економіку і про те, як вони скоро розваляться. По-перше, ми це чуємо вже 12 років, по-друге, склалось таке враження, що він їм співчуває, що в них якісь проблеми з банками і ВВП. До чого це все? Хоча б скопіював виступи представників інших країн. Хто це все пише? Ще й переклад жахливий.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22977
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 00:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Президент Финляндии сидел не из благородства и не ради спасения Финляндии.

Сидів він звичайно "не из благородства".
Він зробив дії благородні і заради Фінляндії. В результаті цих дій - сів.

Не буду вам рекомендовать русскую Вики, но почитайте англ. - https://en.wikipedia.org/wiki/Risto_Ryti. Там есть его речь 1941 через несколько дней после начала войны Германии с СССР. После этой речи и частного письма германскому руководству в 1944 (личное обязательство) и др. он не мог рассчитывать на успешные мирные переговоры с СССР и ему пришлось уйти в отставку, чтобы обеспечить их возможность. Кстати, частное письмо было написано по настоянию Маннергейма, сам Рюти хотел написать официальный ответ, утверждённый парламентом.

Ви вже показали себе "експертом" з фінської війни, який не знав що в 1944 фіни героїчно воювали проти СРСР. Раджу хоча б ЧатомЖПТ поспілкуватись на ці теми.
Может быть вы не будете уподобляться некоторым "товарищам" и искажать высказывания собеседника?
Я не отрицал, что "в 1944 фіни героїчно воювали проти СРСР". И не обвинял их в трусости. Воевали.
Но вы и сами писали о том, что в 1944 они не могли сопротивляться РККА. Я писал то же самое. Да, они смогли добиться того, что СССР не смог реализовать все цели, которые ставил во время летнего наступления 1944. Тем не менее, Союз достиг существенных результатов. И если бы не Маннергейм и не выход из войны после подписания Московского перемирия в сентябре 1944, последствия для Финляндии были бы значительно хуже.

Рекомендую ещё почитать статью https://en.wikipedia.org/wiki/Continuation_War
Сопротивление советскому наступлению истощило финские ресурсы. Несмотря на поддержку Германии в рамках соглашения Рити-Риббентропа, Финляндия заявила, что не сможет остановить еще одно крупное наступление.

Там есть и концлагерях для нефиннского гражданского населения Карелии и советских военнопленных.
И о действиях Балтфлота, о которых здесь писали, что он вообще бездействовал.
И о Ладоге, по которой по мнению здешних специалистов можно было "свободно" снабжать Ленинград и эвакуировать население.
Есть и такое:
Рюти представлял себе Великую Финляндию, где финны и другие финно-угорские народы жили бы внутри «естественной оборонительной границы», включив в нее Кольский полуостров , Восточную Карелию и, возможно, даже северную Ингрию . Публично предлагаемая граница была представлена ​​под лозунгом «короткая граница, долгий мир».


Но бог с ней, с Финляндией. Наши ЗСУ сражаются не менее героически, но, как и финны, пока что победить не могут. А принять решение Финляндии Украина не готова. Посмотрим, как будет дальше.

P.s. Пока писал, очередная тревога и с десяток сильных взрывов. Причём, как часто взрывы начались раньше тревоги. Правда, и Синегубов, и Терехов пишут, что "за межами міста".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38263
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 01:11

  Shaman написав:........
а "бей жи.ов - спасай расею" - не підкажете, в якій країні так казали? 8)

В Российской империи.
И, кстати, очень много погромов было именно в Украине, которая тогда была частью РИ. И во время гражданской войны тоже..

А, вообще, весь ответ напоминает ужа на сковородке, что вполне характерно для ИРПпИ. Как и предыдущие.
Даже подборка ваших постов по вашему же требованию с откровенным "гаряче підтримав" действия США в Венесуэле, легко обходится "США ПОРУШИЛИ правила, але так, в умовах агресії проти України я ПІДТРИМУЮ ці ПОРУШЕННЯ проти країн, які висловилися на підтримку Раші. Венесуела та Іран - перші". Т.е. не требуется даже реальная поддержка по примеру Сев. Кореи, достаточно "висловилення". Против многих же країн вы согласны и хотите "порушення правил".
И для признания "порушення правил" вам потребовалась целая неделя. На отговорку фантазии не хватило. Сочувствую, трудно опровергать очевидные факты.

О переговорах тоже отсутствие логики не признали, а отделались сравнениями с Чехией в 1938. Правда, Чехии в 1938 не было, была Чехословакия. Но с историей у вас проблемы, понимаю. :)

И какой смысл с вами что-то обсуждать, когда вместо ответов одни отговорки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38263
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 01:29

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?

які лівацькі погляди проявилися... :oops:

При чому тут лівацтво? Я говорю про факти.
Ще скажи що поліція з народом.
Щось я таких гасел не чув :lol:
Так у шамана и Хаменеи "левак". :)
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5922847#p5922847
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38263
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 01:35

  Shaman написав:..........
з приводу зброї - це ЛАД так каже, пересідачю з дивану на крісло. й був би років на 30 молодший - нічого б не змінилось ;)
..........

  Shaman написав:.......не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити
.......

:)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38263
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16428164291643016431>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 188685
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 390036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1094030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10556)
13.01.2026 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.