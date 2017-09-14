Banderlog написав:

Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?

державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?

які лівацькі погляди проявилися...

При чому тут лівацтво? Я говорю про факти.Ще скажи що поліція з народом.Щось я таких гасел не чувполіція ж зайнята не тільки ганянння хуліганів та розслідуванням пяних мордобоїв але і охороною ВЛАСНОСТІ. чию ж власність охороняє поліція? Правильно, того в кого вона єприміром в hcfhchl є велосипед і баночки з під аналізів а в ахметова шахти металургія енергетика, і поліція охороняє як баночки зпід аналізів так і імперію рената, тепер скажи що вона одинаковий обєм послуг надає цим двом безумовно поважним громадянам? Ні , поліція надає більше багатшому на скільки більше? Ну в ідеалі на стільки скільки багатший. Наш шумний друг возмущається - каже, що свої баночки і велосипед сам посторожить, а поліцаїв на фронт. На шо в мене резонне питання да лісопед і рюкзак глово і так мало кому нужні але хто ж буде охраняти фабрики рошен? Дачі депутатів з купою автомобілів? Невже Вадім з hbchlom? Лівацтво це якраз доказувати що держава це ми.