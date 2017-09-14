Shaman написав:не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити
це твоє кредо - "сдохни сегодня, а я завтра" - чисто руське православне кредо... коли ти не поважаєш не те що оточення, а й власну жінку, як власне й взагалі жінок. Домострой в допомогу.
ти вже "споришь", тому не треба мені розповідати про російську. краще скажи, коли в твоїй церкві будуть молитися українською?
а ще є купа ухилянтів, які вважають, що вони найважливіші. але їх ти розумієш, чи не так?
не так. Ти гірший за них. Ти ухилянт який хоче продовження війни. А шо ти будеш робити я знаю мені вигадувати не треба. Яке може бути ставлення до боягузів які хотять воювати? Лиш як до грязі. Ти поважаєш жінок? В чому це проявляється? як само ти поважаєш свою жінку й дітей? я поняття немаю про який домострой ти чешеш і шо в ньому тобі не нравиться. А щодо церкви мені думка безбожника не цікава. Ти в тім розумієшся як вовк на звіздах. Молись як хочеш. І підтримуй грошима яку хочеш церкву , мені абсолютно не цікаво. В мою не лізь. То і все. А з владою ми договоримся, повір мені на слово, православна церква вміє відстоювати свої інтереси.
Banderlog написав:... Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"? державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки?
які лівацькі погляди проявилися...
При чому тут лівацтво? Я говорю про факти. Ще скажи що поліція з народом. Щось я таких гасел не чув
Це написав той, який про релігійний принцип "нестяжательство" просто не чув
Але про принцип "за гроші - да, за гроші - да" постійно пише )))
pesikot написав:Це написав той, який про релігійний принцип "нестяжательство" просто не чув
Але про принцип "за гроші - да, за гроші - да" постійно пише )))
) ти проти грошей ? ) тому попам грошей не даєш, но хочеш мати свою окрему томосівську церкву? Шоколадний створив її для тебе но біда в тім що гроші такі віряни як ти не несуть. Тому ви вирішили що томос оживе коли ви забороните нашу церкву. Но логіка ущєрбна. Хочеш мати своє? то і годуй сам
Послухав виступи в ООН. Жахливий виступ нашого представника - замість того, щоб говорити про злочини агресора, про загиблих людей, про обстріли цивільних об'єктів, викрадення дітей, розстріли полонених, він всю промову говорив про російську економіку і про те, як вони скоро розваляться. По-перше, ми це чуємо вже 12 років, по-друге, склалось таке враження, що він їм співчуває, що в них якісь проблеми з банками і ВВП. До чого це все? Хоча б скопіював виступи представників інших країн. Хто це все пише? Ще й переклад жахливий.
ЛАД написав:Президент Финляндии сидел не из благородства и не ради спасения Финляндии.
Сидів він звичайно "не из благородства". Він зробив дії благородні і заради Фінляндії. В результаті цих дій - сів.
Не буду вам рекомендовать русскую Вики, но почитайте англ. - https://en.wikipedia.org/wiki/Risto_Ryti. Там есть его речь 1941 через несколько дней после начала войны Германии с СССР. После этой речи и частного письма германскому руководству в 1944 (личное обязательство) и др. он не мог рассчитывать на успешные мирные переговоры с СССР и ему пришлось уйти в отставку, чтобы обеспечить их возможность. Кстати, частное письмо было написано по настоянию Маннергейма, сам Рюти хотел написать официальный ответ, утверждённый парламентом.
Ви вже показали себе "експертом" з фінської війни, який не знав що в 1944 фіни героїчно воювали проти СРСР. Раджу хоча б ЧатомЖПТ поспілкуватись на ці теми.
Может быть вы не будете уподобляться некоторым "товарищам" и искажать высказывания собеседника? Я не отрицал, что "в 1944 фіни героїчно воювали проти СРСР". И не обвинял их в трусости. Воевали. Но вы и сами писали о том, что в 1944 они не могли сопротивляться РККА. Я писал то же самое. Да, они смогли добиться того, что СССР не смог реализовать все цели, которые ставил во время летнего наступления 1944. Тем не менее, Союз достиг существенных результатов. И если бы не Маннергейм и не выход из войны после подписания Московского перемирия в сентябре 1944, последствия для Финляндии были бы значительно хуже.
Сопротивление советскому наступлению истощило финские ресурсы. Несмотря на поддержку Германии в рамках соглашения Рити-Риббентропа, Финляндия заявила, что не сможет остановить еще одно крупное наступление.
Там есть и концлагерях для нефиннского гражданского населения Карелии и советских военнопленных. И о действиях Балтфлота, о которых здесь писали, что он вообще бездействовал. И о Ладоге, по которой по мнению здешних специалистов можно было "свободно" снабжать Ленинград и эвакуировать население. Есть и такое:
Рюти представлял себе Великую Финляндию, где финны и другие финно-угорские народы жили бы внутри «естественной оборонительной границы», включив в нее Кольский полуостров , Восточную Карелию и, возможно, даже северную Ингрию . Публично предлагаемая граница была представлена под лозунгом «короткая граница, долгий мир».
Но бог с ней, с Финляндией. Наши ЗСУ сражаются не менее героически, но, как и финны, пока что победить не могут. А принять решение Финляндии Украина не готова. Посмотрим, как будет дальше.
P.s. Пока писал, очередная тревога и с десяток сильных взрывов. Причём, как часто взрывы начались раньше тревоги. Правда, и Синегубов, и Терехов пишут, что "за межами міста".
Shaman написав:........ а "бей жи.ов - спасай расею" - не підкажете, в якій країні так казали?
В Российской империи. И, кстати, очень много погромов было именно в Украине, которая тогда была частью РИ. И во время гражданской войны тоже..
А, вообще, весь ответ напоминает ужа на сковородке, что вполне характерно для ИРПпИ. Как и предыдущие. Даже подборка ваших постов по вашему же требованию с откровенным "гаряче підтримав" действия США в Венесуэле, легко обходится "США ПОРУШИЛИ правила, але так, в умовах агресії проти України я ПІДТРИМУЮ ці ПОРУШЕННЯ проти країн, які висловилися на підтримку Раші. Венесуела та Іран - перші". Т.е. не требуется даже реальная поддержка по примеру Сев. Кореи, достаточно "висловилення". Против многих же країн вы согласны и хотите "порушення правил". И для признания "порушення правил" вам потребовалась целая неделя. На отговорку фантазии не хватило. Сочувствую, трудно опровергать очевидные факты.
О переговорах тоже отсутствие логики не признали, а отделались сравнениями с Чехией в 1938. Правда, Чехии в 1938 не было, была Чехословакия. Но с историей у вас проблемы, понимаю.
И какой смысл с вами что-то обсуждать, когда вместо ответов одни отговорки.
Так у шамана и Хаменеи "левак".
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається