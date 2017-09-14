ЛОНДОН, 12 января (Reuters Breakingviews) — «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях… но мы живем в… реальном мире… которым управляет сила, которым управляет мощь. Это железные законы мира, существовавшие с начала времен».

Стивен Миллер на прошлой неделе дал, открывает новую вкладкуЭто яркое выражение мнения о том, что глобальная справедливость — это сказка, после нападения Дональда Трампа на Венесуэлу и угроз захватить Гренландию. Хотя заместитель главы администрации президента США по политическим вопросам, похоже, был в восторге от этой идеи, другие обеспокоены тем, что США разрушают так называемый порядок, основанный на правилах.

Послевоенная система международного права и норм находится в критическом состоянии. Она сильно пострадала в результате вторжения России в Украину в 2022 году, запугивания Китаем своих соседей и теперь еще и того, как Трамп использует свою власть. Президент США даже заявил..., открывает новую вкладкуНа прошлой неделе: «Мне не нужно международное право».

Представление о том, что могущественные государства заставляют более слабые подчиняться их воле, имеет древние корни. Об этом писал греческий историк Фукидид., открывает новую вкладкуВ V веке до нашей эры звучало: «Сильные делают то, что могут, а слабые страдают то, что должны»