Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:42

Рубрика «в Бердянську кавалірки стали навіть дорожче!»

https://www.facebook.com/share/r/17yxcr ... tid=wwXIfr

Флайман, хотів би здавати кавалірку дорожче?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 09:26

  ЛАД написав:
- Трамп рассматривает ряд вариантов, включая военные действия против Ирана.
- Иран заявляет, что поддерживает связь с американским посланником.
- Массовые протесты представляют собой серьезный вызов правлению духовенства.
- Число погибших возросло до 646, сообщает правозащитная организация.
- Признаков раскола в духовенстве или силовых структурах не наблюдается
.......Объявив ситуацию «полностью под контролем», Аракчи заявил в понедельник, что с момента начала протестов были подожжены 53 мечети и 180 машин скорой помощи.
Несмотря на масштабные протесты, признаков раскола в шиитском духовенстве, армии или силах безопасности не наблюдается, и у демонстрантов нет четкого центрального руководства. Оппозиция раздроблена .
https://www.reuters.com/business/media-telecom/trump-says-weighing-tough-response-iran-crackdown-says-tehran-called-negotiate-2026-01-12/


потерь нет

Аракчі виглядає як людина що має недостатньо сну, а так все на зразок рашкі (переможні реляції)
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 09:33

ПН

  hxbbgaf написав:Послухав виступи в ООН. Жахливий виступ нашого представника - замість того, щоб говорити про злочини агресора, про загиблих людей, про обстріли цивільних об'єктів, викрадення дітей, розстріли полонених, він всю промову говорив про російську економіку і про те, як вони скоро розваляться. По-перше, ми це чуємо вже 12 років, по-друге, склалось таке враження, що він їм співчуває, що в них якісь проблеми з банками і ВВП. До чого це все? Хоча б скопіював виступи представників інших країн. Хто це все пише? Ще й переклад жахливий.

ПН - потужна незламність!
Як хотів Бандерлог, тиловий Київ відчув дихання війни. Чим гріше, тим краще!
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:А если рассмотреть вопрос охраны собственности полицией в аспекте "кто в полиции нуждается". Сомнительно, что категория лиц, владеющая баночкой с анализами нуждается в существовании полиции для охраны оной баночки.
На пальцях
У нас є поліцейський патруль який моніторить місто щоб до простої людини не приставала різна шушера... (умовні Будівельники їздять на авто і ймовірність що якийсь алконавт пристане до них в автобусі чи на вулиці-мізерна)
У нас є ювенальна поліція , яка дивиться за дітьми в неблагополучних сімях (дітей умовних Будівельників-це точно не стосується)
У нас є приклади побутового садизму... ( це більше стосується людей з нижчим інтелектом, тобто знову ж умовних Будівельників це не стосується)
Далі продовжувати?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 09:58

  pesikot написав:
  Schmit написав:То може Трамп всеж був правий на рахунок карт?, може намагався своїми мирними планами врятувати таки нас від поразки, а не росію?

Тільки дурень не бачить, що Росія не згодна ні на які мирні плани ...
Або не дурнеь, а за гроші

Тільки чомусь від тих планів раз за разом відмовляється саме Україна.
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Ukraine Rejects U.S. Peace Push
Напевно ми перемагаємо, ще ось-ось і кава в Криму?

По факту:
- На фронті щодня "росіяни просунулись, росіяни захопили...".
- Ситуація з мобілізацією - у них досі найманці, у нас давно вже невмотивовані бусифіковані бідолахи, частина з яких одразу йдуть в СЗЧ;
- Катастрофа з піхотою, діди 45-50+ не витягують, тому і тікають, найбільш придатний для цьго "мобресурс" 18-25(27) заради піару довший час не залучали і врешті випустили в ЄС, а тисячі силовиків, непотрібних під час війни чиновників і нетойвосів в піхоту не підуть за жодних обставин;
- Війна в повітрі, ситуація з ППО - очевидна, вони нам Київ, Одесу, Дніпро, а ми їм Бєлгород, вони нам ТЕС, а ми їм підстанцію і бочку солярки;
- Допомога США фактично втрачена, ще якщо старлінки і розвіддані закриють, то...
- Допомога ЄС буде втрачена в найближчі роки, бо орбанізація йде повним ходом, рейтинги потужних євролідорів з коаліції неспроможних близько 10%;
- Систематичні погавкування на Китай приведуть до повного перекривання поставок незамінних комплектуючих до БПЛА, що обвалить стіну дронів.
- і т.д. і т.п. "перемоги".

То хто ж дурень (або за гроші), той хто хоче, нехай з втратами як Фінляндія, але зберегти державність, чи той, хто хоче з теплого місця потужнічати до останньої верби, довівши ситуацію до поразки і втрати державності, повторивши історичний досвід УНР?
