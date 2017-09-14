|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:05
flyman написав: Banderlog написав: sashaqbl написав:
Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.
тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
ні, тобто ти напишеш мені тільки коли тебе призначать помічником гранатометника в штурмовий підрозділ Скала.
А на рахунок поламаності, то в пріорітеті дшб, морська піхота, механізовані частини зсу, потом нацгвардія тро та окремі стрілецькі частини. Якщо обмежено придатний та є спеціальність допустим ти связіст чи ремонтник то ще можно якось оминути таке сито.
Повідомлень: 4422
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:28
flyman написав:
тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового
Мені не дають новобранця. Новобранця, якщо зловлять ТЦК, то віддають в Скалу стрільцем.
А я пропоную більш менш тепле місце. Але для того треба підняти сраку і самому прийти. А не чекати поки злапають. Як злапають - то відправлять куди захочуть.
Повідомлень: 2513
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:34
sashaqbl
Banderlog
це так не працює, бо розказували і розказують, що приходять з відношеннями в конкретну частину а попадають куда ви пишите
Повідомлень: 42082
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
