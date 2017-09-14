RSS
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:05

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.

тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового

ні, тобто ти напишеш мені тільки коли тебе призначать помічником гранатометника в штурмовий підрозділ Скала.
А на рахунок поламаності, то в пріорітеті дшб, морська піхота, механізовані частини зсу, потом нацгвардія тро та окремі стрілецькі частини. Якщо обмежено придатний та є спеціальність допустим ти связіст чи ремонтник то ще можно якось оминути таке сито.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тобто, вам дають новобранця, а ви такі: нє, цей поломаний, нам треба щоб сам прийшов в рекрутаційний центр, несіть нового

Мені не дають новобранця. Новобранця, якщо зловлять ТЦК, то віддають в Скалу стрільцем.
А я пропоную більш менш тепле місце. Але для того треба підняти сраку і самому прийти. А не чекати поки злапають. Як злапають - то відправлять куди захочуть.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:34

це так не працює

це так не працює, бо розказували і розказують, що приходять з відношеннями в конкретну частину а попадають куда ви пишите
