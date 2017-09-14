|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:55
flyman написав:sashaqblBanderlog
це так не працює, бо розказували і розказують, що приходять з відношеннями в конкретну частину а попадають куда ви пишите
працює, знаю примеры.
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:09
andrijk777 написав:
Стаття фактично підтверджує мої слова що операція таки була здійснена силою а не грошима.
В кінці статті сказано що запуски ПЗРК таки були! Тобто ви були не праві.
Як люди люблять говорити на чорне, що воно біле.
Звісно, С-300 не стріляли, бо їх знищили. А не тому, що вони не були не були на чергування.
А щодо ПЗРК - звісно, один постріл з ПЗРК - це ознака того, що ПЗРК неефективні.
Я писав, що по-перше, якюи був чисто силовий наступ, то як мінімум, ми б бачили застосування ПЗРК. І явно в кількості більшій за 1-2 штуки. Та й С-300/Буки хоча б відсріляли БК, незрозуміло з якою ефективністю. А враховуючи як летіли вертольоти на відео, то втрати були б. І то багато бортів.
А маємо: С-300/Буки не були на чергуванні. Хтось випадково вистрілив з ОДНОГО ПЗРК(з наявних сотень) і пошкодив ОДИН вертоліт. Точно чекали нападу.
Хотаб, ви як вважаєте? Могли 5-6 транспортниих вертольотів пролетіти на висоті кількасот метрів над Каракасом без втрат, якби ППО працювало? Навіть з увахуванням попередніх ударів по позиціях ППО і РЕБу?
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:17
andrijk777 написав:
А ви думаєте весь світ не обуриться, коли він знову нападе?
Обуриться.
Так він і зараз обурюється. І що?
Я думаю введуть санкції в рази сильніші ніж зараз, якщо він ще раз нападе.
Може, так, може, й ні. Дивлячись, хто буде при владі у партнерів.
І головне: ви вважаєте так легко почати війну? Ви не відповіли. Я вважаю це дуже важко і небезпечно. Саме тому війни починають рідко, а в наш час особливо рідко
Не так вже й важко. І не так вже й рідко. Зараз, може, й рідше - війна стала занадто дорогою.
І останнє: люди мислять як стадо овець. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ. Якщо немає війни то війни не буде - всі та вважали. Тепер коли реально йде війна, то все, тепер миру ніколи не буде - тепер буде вічна війна.
Не вірили у війну з інших причин.
Я особисто думаю, шо у випадку миру
через півроку війна не почнеться.
У випадку перемир'я
- може. Хоча, скоріше, пізніше.
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:25
sashaqbl написав:
Хотаб, ви як вважаєте? Могли 5-6 транспортниих вертольотів пролетіти на висоті кількасот метрів над Каракасом без втрат, якби ППО працювало? Навіть з увахуванням попередніх ударів по позиціях ППО і РЕБу?
Я не хотаб, посмотрим, что он ответит.
Но тут может быть ситуация такая, как у нас в Крыму - не решались открыть огонь без приказа.
Это сейчас, когда давно идёт война, у нас стреляют по всему, что движется, не раздумывая. А сделать первый выстрел в мирное, вроде бы, время... А ПЗРК в руках не у генерала, а у рядового солдата. И они могли не быть на боевом дежурстве и не на руках.
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:29
flyman написав: andrijk777 написав:
. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ.
Статистично це має високу кореляцію.
Так. Тому треба зробити щоб дощ закінчився і вийшло сонце.
Треба зупинити війну і украсти мир. Тоді згідно "статистичної кореляції"
мир буде довго.
Та це все логічно. Після 2СВ був(є) довгий мир.
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:40
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Стаття фактично підтверджує мої слова що операція таки була здійснена силою а не грошима.
В кінці статті сказано що запуски ПЗРК таки були! Тобто ви були не праві.
Як люди люблять говорити на чорне, що воно біле.
Звісно, С-300 не стріляли, бо їх знищили. А не тому, що вони не були не були на чергування.
А щодо ПЗРК - звісно, один постріл з ПЗРК - це ознака того, що ПЗРК неефективні.
Я писав, що по-перше, якюи був чисто силовий наступ, то як мінімум, ми б бачили застосування ПЗРК. І явно в кількості більшій за 1-2 штуки. Та й С-300/Буки хоча б відсріляли БК, незрозуміло з якою ефективністю. А враховуючи як летіли вертольоти на відео, то втрати були б. І то багато бортів.
А маємо: С-300/Буки не були на чергуванні. Хтось випадково вистрілив з ОДНОГО ПЗРК(з наявних сотень) і пошкодив ОДИН вертоліт. Точно чекали нападу.
Хотаб, ви як вважаєте? Могли 5-6 транспортниих вертольотів пролетіти на висоті кількасот метрів над Каракасом без втрат, якби ППО працювало? Навіть з увахуванням попередніх ударів по позиціях ППО і РЕБу?
Я нічого не зрозумів що ви хочете сказати. Просто перелічили факти! Навіщо ви перелічили факти??? Вони мені і так були відомі і до вашої статті.
Де конкретно
я сказав на чорне біле?
Ви конкретно сказали на чорне біле: коли сказали що все домовлено і що жоден ПЗРК не вистрілив. Лінь шукати цитату, якщо треба знайду.
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:48
andrijk777 написав:
Ви конкретно сказали на чорне біле: коли сказали що все домовлено і що жоден ПЗРК не вистрілив. Лінь шукати цитату, якщо треба знайду.
Я сказав, що СУДЯЧИ з того ЯК ПРОВОДИЛАСЯ ОПЕРАЦІЯ, скоріш за все Мадуро злили свої ж. Поки що грунтовних заперечень, що було саме так, я не побачив.
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:01
ЛАД написав: andrijk777 написав:
........
А ви думаєте весь світ не обуриться, коли він знову нападе?
Обуриться.
Так він і зараз обурюється. І що?
Я думаю введуть санкції в рази сильніші ніж зараз, якщо він ще раз нападе.
Може, так, може, й ні. Дивлячись, хто буде при владі у партнерів.
І головне: ви вважаєте так легко почати війну? Ви не відповіли. Я вважаю це дуже важко і небезпечно. Саме тому війни починають рідко, а в наш час особливо рідко
Не так вже й важко. І не так вже й рідко. Зараз, може, й рідше - війна стала занадто дорогою.
І останнє: люди мислять як стадо овець. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ. Якщо немає війни то війни не буде - всі та вважали. Тепер коли реально йде війна, то все, тепер миру ніколи не буде - тепер буде вічна війна.
Не вірили у війну з інших причин.
Я особисто думаю, шо у випадку миру
через півроку війна не почнеться.
У випадку перемир'я
- може. Хоча, скоріше, пізніше.
залежить чи виборець наступить на граблі ще раз (там вище писали: "якщо був сьогодні дощ, то і завтра теж")
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:02
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ.
Статистично це має високу кореляцію.
Так. Тому треба зробити щоб дощ закінчився і вийшло сонце.
Треба зупинити війну і украсти мир. Тоді згідно "статистичної кореляції"
мир буде довго.
Та це все логічно. Після 2СВ був(є) довгий мир.
тема ББ не розкрита, особливо у світлі, від "раша ось-ось розпадеться, тільки ще піднажати" до "зразу нападе знову, бо папір дорожче договору"
