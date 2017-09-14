Наверное все заметили, как повернулась риторика российского интернет сегмента в отношении обычных, мирных, ни в чем не виноватых граждан Украины?



Плавненько с "они же дети", "это наши, русские люди", "они нас ждут", "они одурманены" вдруг начали вспоминать про то, что Украинская сторона делала (и делает) в отношении наших (и своих) граждан с 2014 года. Типа озарение пришло. Внезапное.



Вчера в голосовании, исключительно из человеколюбия, я добавил третий пункт. Вообще пунктов изначально было всего два. И какой результат такого голосования, я думаю всем будет понятен. Хотите поспорим?



А что случилось?

Случилось понимание того, что на четвертый год войны наших в/на Украине остался такой мизерный процент, что при выборе целей нашего обращать внимание на них бессмысленно.



Все кто хотел сбежать - сбежал. Все кто не хотел воевать против России - сбежал, или сдался в плен.



Остальные граждане работают на продолжение войны, на продолжение террора, на поддержку курса Зели. Работают на убийство наших граждан.

Про то, что эти граждане бесперебойно поставляют живую силу на фронт, снабжают их и всячески помогают им, как бы было и так понятно.



Вся жалость, гуманность, джентльменство, надежда на здравый смысл в итоге оплачивается нашими воинами на фронте жизнями. И чем дольше, тем разумеется эта цена будет больше. Да хохлы, тоже платят, но кого на этой планете вообще волнует, что там и кому платят хохлы?



Я не призываю лупить целенаправленно мирняк. Я призываю лупить все что так или иначе помогает Украине в войне. Хоть двойного назначения, хоть тройного.

Поставили на жилую многоэтажку расчет ПЗРК. Снесите ее на*** со всеми жителями.

Собирают в подвале школы дроны - сносите к хуям. Весь квартал.

И т.д.



Те немногие украинцы, которые конечно же остаются на Украине, в один голос пишут. "Разьебите здесь всё и всех. Мы вас ждем".

Причем они прекрасно понимают, что дождутся нас не все.

