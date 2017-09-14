|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:19
Banderlog написав: pesikot написав: Schmit написав:
Потужний обмін блекаутами.
Ти сам звідки пишеш, зрадунець ти наш ? )
понятно шо з москви. То коли там блекаут в москві як потужний обіцяв?
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:20
Vadim_ написав: pesikot написав:
И это пишет тот
Господар Вельзевула написав:
Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
, кто от недавнего блэк-аута в Днепре ныл постоянно, показывая свою беспомощность )
зачем сраться и срать в тапки соседу, не северовосточному?
Зачем тащить сюда дерьмо с инфо-помоек ?
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:53
pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
