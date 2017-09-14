Господар Вельзевула написав: Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это. Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом. И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта Так что иногда все таки реальность меняется.
И это пишет тот, кто от недавнего блэк-аута в Днепре ныл постоянно, показывая свою беспомощность )
зачем сраться и срать в тапки соседу, не северовосточному?
Дюрі-бачі написав:Schmit невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт: 1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій. Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
Я не уверен даже в том, что если йло нападет на Аляску, возвращая исконные территории, остальные штаты немедленно вступят в бой...
цей план також не буде коштувати паперу на якому написаний, якщо в його забезпечення нам не передадуть на постійне зберігання 1 (одну) ядерну ракету, можна без ключів й кодів. Но такого как понимаете не будет никогда, а бумага все стерпит...
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили на корупційних діях керівника однієї з фракцій парламенту. У заяві НАБУ не називається прізвище, проте джерело ВВС News Україна у бюро вказує, що це лідерка партії та фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cx2wllnq7j7o
Water написав:Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили на корупційних діях керівника однієї з фракцій парламенту. У заяві НАБУ не називається прізвище, проте джерело ВВС News Україна у бюро вказує, що це лідерка партії та фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cx2wllnq7j7o
Прикольно) Корупціонери всі до одного там, але шпілять лише йюльку) Не ділиться, чи що)