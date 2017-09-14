RSS
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:15

  Banderlog написав:
  Примат написав:каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане

То якого участвує і організовує гоніння на церкву?

каким образом? тем, что прошу меня не трогать со своей верой и мовой?
Примат
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:23

  Примат написав:
  Banderlog написав:
  Примат написав:каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане

То якого участвує і організовує гоніння на церкву?

каким образом? тем, что прошу меня не трогать со своей верой и мовой?
та хто вас трогає? :lol: держава організовує гоніння на православну церкву.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:30

  Banderlog написав:та хто вас трогає? :lol: держава організовує гоніння на православну церкву.

писали, что я какое-то гонение на какую-то церковь организовываю :mrgreen:
а я просто атеист, который считает, что государство не имеет права продвигать никакую религию. Я бы хотел жить в таком государстве.
Примат
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:31

  Banderlog написав:держава організовує гоніння на православну церкву.

Когда церковь занимается таким блдствм, то это не церковь, а сектка. Хотя я атесит до корней волос, все они с душком и лезут куда по канонам не должны. И как бы не на православную церковь гонения, а на корентный филиал московского фсб , где конкретно ведут антиукраинскую деятельность, доказанную многочисленными видео доказательствами.
alex_dvornichenko
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:44

Schmit
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:32

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:держава організовує гоніння на православну церкву.

Когда церковь занимается таким блдствм, то это не церковь, а сектка. Хотя я атесит до корней волос, все они с душком и лезут куда по канонам не должны. И как бы не на православную церковь гонения, а на корентный филиал московского фсб , где конкретно ведут антиукраинскую деятельность, доказанную многочисленными видео доказательствами.

на православну церкву гоніння від безбожників. Крапка, жирна крапка. Але раз вони так, то і ми так. Не буде підтримки від церкви владі. І не таких дияволів переживала церква. Бо створив її Христос і не поглинуть її врата ада.
От приміром юлі щас яйця прищемили :lol:
будут православні кричати юлі - волю? Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів порушували кримінальні справи? Чи заступалась коли Онуфрія позбавили громадянства? Чи виступала за чіткі терміни демобілізації?
Хай тепер її дружбан кулявлоба за неї заступається
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:48

  Schmit написав:
евакуація з києва куди? :lol: ужгород не рєзіновий, а в києві під 5 млн населення...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:48

  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:держава організовує гоніння на православну церкву.

Когда церковь занимается таким блдствм, то это не церковь, а сектка. Хотя я атесит до корней волос, все они с душком и лезут куда по канонам не должны. И как бы не на православную церковь гонения, а на корентный филиал московского фсб , где конкретно ведут антиукраинскую деятельность, доказанную многочисленными видео доказательствами.

на православну церкву гоніння від безбожників. Крапка, жирна крапка. Але раз вони так, то і ми так. Не буде підтримки від церкви владі. І не таких дияволів переживала церква. Бо створив її Христос і не поглинуть її врата ада.
От приміром юлі щас яйця прищемили :lol:
будут православні кричати юлі - волю? Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів порушували кримінальні справи? Чи заступалась коли Онуфрія позбавили громадянства? Чи виступала за чіткі терміни демобілізації?
Хай тепер її дружбан кулявлоба за неї заступається

1) Чи погано що у статуті вашої церкви прописане пряме підпорядкування Онуфрія до орківської церкви?
2) Що ви будете робити з героєм України (геройство отримано по підлизуванню Януковичу заду, але то вторинне) коли він забороне відспівувати вашого побратима у МП церкві?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:50

гоніння

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:держава організовує гоніння на православну церкву.

Когда церковь занимается таким блдствм, то это не церковь, а сектка. Хотя я атесит до корней волос, все они с душком и лезут куда по канонам не должны. И как бы не на православную церковь гонения, а на корентный филиал московского фсб , где конкретно ведут антиукраинскую деятельность, доказанную многочисленными видео доказательствами.

а гоніння на язик та роскультуру не хвилють?
а обмеження в правах по гендерно-вікових ознаках?
сортовість станового суспільства?
а КУ на паузі?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:56

  stm написав:
2) Що ви будете робити з героєм України (геройство отримано по підлизуванню Януковичу заду, але то вторинне) коли він забороне відспівувати вашого побратима у МП церкві?
якщо він приожанин церкви то його відспівають в церкві якщо він прихожанин генделика
то хай відспівують його в генделику.
Banderlog
Аватар користувача
 
