Додано: Сер 14 січ, 2026 12:08
fox767676 написав: Banderlog написав:
Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
В церкві не тільки святі, різні люди є,
але член церкви це член церкви.
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:15
stm написав:
То ви підтримаєте що якщо ваш товариш не прихожанин, то заступитися за полеглого непотрібно? Це уточнююче, ви ж прихожанин то маєте вагу, хочу розуміти що церква важніша за побратимів чи ні?
в церкві відспівують прихожан церкви. Без враховування їх громадянства, національності, політичних поглядів, й на якій стороні брав участь в бойових діях чи проблем з законом.
Відповідь вичерпна?
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:19
Banderlog написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
В церкві не тільки святі, різні люди є,
але член церкви це член церкви.
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
Усладнюємо: ваша церква МП хрестини та поховання робить лише для прихожан? Бо я вже двічі була хрещеною і за гроші не прихожан, ніяких проблем навіть у тому що я не ношу хрест і не вірю в Бога і навіть молитов не знаю не було ) Чайові дуже змінюють от ту непохитну віру що навіть мою саркастичну посмішку коли я даю грощі та віруюча і причетаюча до Бога бабуся не помічає )
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:22
Banderlog написав: Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
це не церква, це антицерква, влада там путіна/гундяя
ти не відповів на моє питання: ти вдячний богу за путіна і за те, що зараз маєш найкращій час свого життя?
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:23
Banderlog написав:
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
хитка грань між ділами та індульгенціями
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:23
Примат написав: Banderlog написав:
та хто вас трогає?
держава організовує гоніння на православну церкву.
писали, что я какое-то гонение на какую-то церковь организовываю
а я просто атеист, который считает, что государство не имеет права продвигать никакую религию. Я бы хотел жить в таком государстве.
Франція на приклад, але проблема в тому, що там забили б на християнство,
а іслам поширюється такими темпами, що у 2100 році більша половина населення буде Муслімами
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:24
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
Вот и скажите, за кого голосовать?
Один блазень обещал перестать стрелять, посмотреть в глаза-и тот нажарил.
А хто піде?
Зачищають помаленько.
Залужного відправили послом.
Буданова замазали, тепер він "свій".
На Тимошенко ось справу завели.
Порошенко я думаю шансів не має.
Так що вибори можуть бути без виборів, як в диктатурах.
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:35
fox767676 написав: Banderlog написав:
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
хитка грань між ділами та індульгенціями
індульгенція це було в католицькій церкві відпущення гріхів за гроші. Обіцянка підкупу Небесного Суду. Я не зрозумів проти чого ви? Вам не подобається, що серед прихожан є взаємопоміч?
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:37
Banderlog написав:
Не буде підтримки від церкви владі. І не таких дияволів переживала церква. Бо створив її Христос і не поглинуть її врата ада.
ти все поплутав, Христос не створював нової релігії, бо вважав себе типовим рабином (сином теслі)"старого заповіту" (але на той час Ісус не знав що потім напишуть Новий Заповіт
)
Створення християнської церкви приписують апостолу Петру (але це теж легенда), бо він був слабкий на розум, що такий величезний бізнес започаткувати
ти читав, як Рамзанчик привітав "християн" з Різдвом у 2026р?
Поздравляю православных христиан России с одним из главных праздников: Рождеством Христовым!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Для всех мусульман Иисус - Пророк Иса (алейхи салям!) - занимает особое, почитаемое место, и это еще раз подчеркивает общность духовных ценностей и взаимное уважение между верующими", - отметил глава региона.
Гундяев тупо промолчал, что его бога назвали пророком Иса(в ісламе бог один Аллах, не Ісус)
У мусульман Бог один, и Его зовут Аллах, что является арабским словом, означающим «Бог» (единый Бог). Ислам настаивает на строжайшем единобожии (таухид), отвергая идею Троицы или воплощения Бога, и считает поклонение кому-либо еще величайшим грехом (ширк).
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:41
stm написав:
Чайові дуже змінюють от ту непохитну віру що навіть мою саркастичну посмішку коли я даю грощі та віруюча і причетаюча до Бога бабуся не помічає )
десь помічають десь не помічають.
В героя України, якому звання присвоїли за те що він усиновив під півтисячі дітей, більшість з яких інваліди, помічають. І в Почаївському монастирі теж.
Ви якось оприділіться що Вас турбує. Що за чайові відспівають кого завгодно, чи те що чайовими питання рішити не вдається?
