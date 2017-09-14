Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европейский союз совершил «стратегическую ошибку», отказавшись от развития атомной энергетики, и завуалированно раскритиковала решение Германии закрыть свои реакторы.
«Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня этот показатель составляет всего около 15%», — заявила она во вторник на Саммите по атомной энергетике в Париже. «Я считаю, что для Европы было стратегической ошибкой отказаться от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов».
andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
дорівнює
Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. Дякую, не знав.
Чому не копнув до шумерів з харапською цивілізацією? будь-якому недовбойобу зрозуміло, що мова шла про сучасний світоустрій та держави з однаковим суспільно-політичним ладом, а не джамахірії з тризоніями