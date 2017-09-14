RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:44

  Бетон написав:Какое отношение юридическое лицо - церковь, объект хозяйственной деятельности, владеющий имуществом, получающий бабло от продажи и пожертвований, имеет вообще к Христу, если он вообще был. Ну вы даёте

Якщо 2 чи 3є збируться в імя Ісуса там і він посеред них.
А щодо юридичності і господарської діяльності це не обовязкове. І юридичність для господарської діяльності теж необовязкова.
Це я тобі як мавший відношення до пожертвувань, господарської діяльності і до церковного кагору кажу :lol:
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:57

  fox767676 написав:мабуть дійсно не треба чіпати бандерлога з його віруваннями
я десь рік тому провів чисто інтелектуальну размінку - легку провокацію на тему християнства
так він написав що "аж взбодрився"
але можно здогадуватись що ховалось під цим "взбодрився"
я у схожому випадку від "бадьорості" годин 40 махав руками-ногами по повітрю
а якось обмірковування ходу дискусій на форумі так відбилось на виразі обличчя що продавщиця у м'ясній лавці зненацька зазирнувши в очі виронила товар з рук аж відшатнулася

Я не згодна, мені цікаво кого обере Бандерлог: свого побратима, який загинув і батьки чи дружина хочуть відспівати у найближчий церкві, чи Бог якого пропогує навіть герой України з усиновленими дітьми (кількість дітей які переписали гарантовану безбатківством хату по досягненні повноліття на батька во Хресті, ми навіть не беремо до уваги, поки що)...
Форум:
