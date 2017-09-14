Вам мало упоротых лицемеров, сидящих в тылу и толкающих воевать других,что вы с друг-другом грызетесь?
и это-"этиловую". От метиловой Вадим бы давно ослеп.
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:29
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:30
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:32
хто хоче-той знайде і українську вікі
Національний склад Одеси за даними переписів населення, %:
1850-ті[24]__1926[25]__1939[26]_1959[23]_1989[27]__2001[27]
українці 22,7 17,6 29,6 41,5 48,9 61,6
росіяни 13,7 39,0 30,9 37,1 39,4 29,0
євреї 33,1 36,7 33,3 16,2 5,9 1,2
Динаміка рідної мови населення Одеси за переписами, %
мова 1897[28] 1926[25] 1989[29] 2001[30]
російська 49,1 66,1 71,0 64,8
українська 9,4 10,1 24,6 30,4
їдиш 30,8 19,8 0,2 0,04
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Метил есть в подавляющем большинстве алкоголя, но вадик пьет тот, где его больше.
Насчет слепоты - ну он называет это "сломанной клавиатурой"
А то., что он не способен сколь-нибудь содержательный текст ни на украинском, ни на русском оправдывет тем что ему учительница Марина Васильевна в школе "челюсть сломала"
Вообще вы меня до глубины души оскорбили "друг другом".
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 14 січ, 2026 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:33
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:37
хотел написать , но понял шо нормальнім и так вс' понятно
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:41
ЛАД
Родной язык населения по данным переписи 1790 года
німці при дворі німкені Екатерини II розмовляли французською,
сама "нелігетивна" катька (не мала право на престол, замовила вбивство царя Петра III
(останього Романова по чоловічій лінії) теж розмовляла на людях французською
а населення імперії не мало мови державної єдиної
(всі народи кожен балакав різними мовами-у Петербурзі не було руських, Петро І привіз людей за 200км з півдня)
російська мова "народжена" у 1794році, подивиться буде корисним
у 1783р Екатерина ІІ створила академію до якої з Київської лаври привезли книжки, для створення словника "академії російської"
у 1810р почали навчати дворянських дітей новою російською мовою у Царськосельсому ліцею
серед тих дітей був Пушкін який вважається засновником літературної російської мови
у 1863році луганчанин Володимир Даль створив словник "толковий словарь живого великорусского языка"
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 14 січ, 2026 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:45
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:47
prodigy
К чему это?
Может, ещё дальше в историю уйдём?
В какой-нибудь 10 век?
