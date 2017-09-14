RSS
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:29

  fox767676 написав:Моя порада - якщо ти і далі будеш вважати "москалем" кожного хто зневажає твою трьохкопійчану метилову гідність, то краще одразу повісся на мотузу


Вам мало упоротых лицемеров, сидящих в тылу и толкающих воевать других,что вы с друг-другом грызетесь?
и это-"этиловую". От метиловой Вадим бы давно ослеп.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:30

  Vadim_ написав:.......
таке напише тільки москаль, на мою думку

Не понимаю.
При таком количестве патриотов, такая нехватка людей в армии?!
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:32

  ЛАД написав:prodigy В укр. Вики, к сожалению данных нет.
Родной язык населения по данным переписи 1897 года
Русский («великорусский») - 198 233 - 49,09 %
Идиш («еврейский») - 124 511= - 30,83 %
Украинский («малорусский») - 37 925 - 9,39 %
Польский - 17 395 - 4,31 %
Немецкий - 10 248 - 2,54 %
Греческий - 5 086 - 1,26 %
Другие - 10 417 - 2,58 %
Итого - 403 815 - 100,00 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Может, не надо всё валить на "понаехов"?
О идиш благодаря немцам избавились, теперь будем избавляться от русского языка?
хто хоче-той знайде і українську вікі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%81%D0%B8
Національний склад Одеси за даними переписів населення, %:
1850-ті[24]__1926[25]__1939[26]_1959[23]_1989[27]__2001[27]
українці 22,7 17,6 29,6 41,5 48,9 61,6
росіяни 13,7 39,0 30,9 37,1 39,4 29,0
євреї 33,1 36,7 33,3 16,2 5,9 1,2

Динаміка рідної мови населення Одеси за переписами, %
мова 1897[28] 1926[25] 1989[29] 2001[30]
російська 49,1 66,1 71,0 64,8
українська 9,4 10,1 24,6 30,4
їдиш 30,8 19,8 0,2 0,04
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Моя порада - якщо ти і далі будеш вважати "москалем" кожного хто зневажає твою трьохкопійчану метилову гідність, то краще одразу повісся на мотузу


Вам мало упоротых лицемеров, сидящих в тылу и толкающих воевать других,что вы с друг-другом грызетесь?
и это-"этиловую". От метиловой Вадим бы давно ослеп.
Метил есть в подавляющем большинстве алкоголя, но вадик пьет тот, где его больше.
Насчет слепоты - ну он называет это "сломанной клавиатурой"
А то., что он не способен сколь-нибудь содержательный текст ни на украинском, ни на русском оправдывет тем что ему учительница Марина Васильевна в школе "челюсть сломала"
Вообще вы меня до глубины души оскорбили "друг другом".
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:33

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:.......
таке напише тільки москаль, на мою думку

Не понимаю.
При таком количестве патриотов, такая нехватка людей в армии?!
Шановне пансьтво
Чи не здається Вам що цей вносить срач ?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:37

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Моя порада - якщо ти і далі будеш вважати "москалем" кожного хто зневажає твою трьохкопійчану метилову гідність, то краще одразу повісся на мотузу


Вам мало упоротых лицемеров, сидящих в тылу и толкающих воевать других,что вы с друг-другом грызетесь?
и это-"этиловую". От метиловой Вадим бы давно ослеп.

:) :) :) хотел написать , но понял шо нормальнім и так вс' понятно
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:41

ЛАД

Родной язык населения по данным переписи 1790 года

німці при дворі німкені Екатерини II розмовляли французською,
сама "нелігетивна" катька (не мала право на престол, замовила вбивство царя Петра III
(останього Романова по чоловічій лінії) теж розмовляла на людях французською

а населення імперії не мало мови державної єдиної
(всі народи кожен балакав різними мовами-у Петербурзі не було руських, Петро І привіз людей за 200км з півдня)
Территория будущего Петербурга в XVII веке была малонаселенной, но здесь жили коренные народы, такие как водь и ижора, а также ингерманландские финны, а также русские, шведы и немцы, в основном в пограничных поселениях, где велась торговля, до основания города Петром I в 1703 году.


російська мова "народжена" у 1794році, подивиться буде корисним


у 1783р Екатерина ІІ створила академію до якої з Київської лаври привезли книжки, для створення словника "академії російської"

у 1810р почали навчати дворянських дітей новою російською мовою у Царськосельсому ліцею
серед тих дітей був Пушкін який вважається засновником літературної російської мови
у 1863році луганчанин Володимир Даль створив словник "толковий словарь живого великорусского языка"
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:45

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:.......
таке напише тільки москаль, на мою думку

Не понимаю.
При таком количестве патриотов, такая нехватка людей в армии?!

надо не люди а оружие , москалик ти наш , пи,ор
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:47

prodigy
К чему это?
Может, ещё дальше в историю уйдём?
В какой-нибудь 10 век?
