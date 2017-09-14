prodigy
А когда появился современный украинский язык и на каком языке разговаривала верхушка во времена Речи Посполитой?
К чему это?
Может, ещё дальше в историю уйдём?
В какой-нибудь 10 век?
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:47
prodigy
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:54
budivelnik в Одесі українську мову почали нищити за часи льоні брежнева у середині 60х, кінець ссср (1991р) у самому місті було 2-3 українські школи (де викладали всі предмети (математику, фізику, географію, біологію) українською
але 5-10 км від Одеси (Прилиманське, Нерубайське, Усатове) та інші села
мова зберіглася
я низко вклоняюся нашім людям з села, що за часи совка плекали і зберегли українську мову (хоч на Одещині багато суржику )
Додано: Сер 14 січ, 2026 17:59
подивиться відео-російська мова створена на базі української
у 10му сторіччі в Києві була та сама руська мова(письменна-староболгарська), а на болотах розмовляли московитською мовою
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:03
ви припинили освіту 50 років тому, я досі намагаюсь поглибити свою освіту в різних цікавих мені напрямках (як то історія, спорт, музика, медицина)
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:36
Вам не нравится цифра 1897 года - 49,1%?
Будивельник привёл за 1926 год - 66,1% (Эмсский указ и пр. уже давно не действовали) и за 1989 - 71,0%. Как-то не вижу резкого знищення мови именно при Брежневе - рост с 66,1 до 71,0% явно не существенный.
Не надо подгонять историю под свои убеждения и желания.
Учтите ещё, что понятие "родной язык" неоднозначное. Часто люди на вопрос о родном языке отвечают, исходя их национальности, а не из того, на каком языке разговаривают в реальной жизни и какой лучше знают.
И, кстати, Эмсский указ, конечно, нанёс большой вред и сильно затормозил развитие укр. языка и культуры, но, тем не менее, во время его действия были напечатаны многие произведения Тараса Шевченко, Ивана Нечуй-Левицкого, Панаса Мирного, Леси Украинки и других украинских писателей. И против этого указа выступали многие русские писатели. Сегодня в Украине русскоязычные книги не издаются вообще. И вы это приветствуете.
Что и когда я "припинив", вы понятия не имеете.
Не знаю, чем вы пользуетесь для изучения спорта, музыки, медицины, но источники по истории у вас явно сомнительные.
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:41
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:45
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:48
Співвідношення українських та російських шкіл в УРСР в 1951-1962 роки
___Роки ___Українські школи у тис. у % Російські школи у тис. у %
1_1951-52 __5 551_______81.3_________________________1207_____________17.7
2_1955-56___3 846_______72.8_________________________1 392____________26.3
3_1961-62___4 170_______64.5__________________________2 000____________30.9
А тепер нехай любитель педераційного покаже скільки було Українських шкіл в РФСРС
Додано: Сер 14 січ, 2026 19:08
Додано: Сер 14 січ, 2026 19:08
"останніх 100 років" России не существовало. 2/3 этого времени был СССР.
В СССР украинские книги издавались.
А вообще мне нравится, когда украинские патриоты приводят и берут за пример и образец для подражания не ЕС, куда мы, вроде как, стремимся, а нашего врага РФ.
Причём, практически по всем вопросам.
