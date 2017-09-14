|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 січ, 2026 19:09
ЛАД написав:
"останніх 100 років" России не существовало. 2/3 этого времени был СССР.
Да ты шо ... а россияне пишут, что они сейчас "освобождают" российские территории от украинцев, которые неизвестно откуда взялись на их территории
Додано: Сер 14 січ, 2026 19:10
budivelnik написав:
......
Після 1991 року (в сучасній РФ):
В сучасній Російській Федерації видання книг українською мовою, ймовірно, впало до вкрай низького рівня, що не йде в жодне порівняння з радянськими роками, і стосується здебільшого спеціалізованих видань для україномовних громад або діаспори.
......
А что тут удивительного? -- после "развода" - это стал еще один иностранный язык. И до того не сильно популярный.
