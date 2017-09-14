можна дозволити іраномайдан? а допомогти?
|
|
|
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:43
а що там в Ірані?
можна дозволити іраномайдан? а допомогти?
Додано: Чет 15 січ, 2026 01:03
Я в вас положительно влюблён!
Предложение у вас, как обычно, не совсем вразумительное.
Какая связь между форумом и сервисными службами, якою другою, какую мову "знають і мають бажання"?
Но ладно.
Просмотрел ваши сообщения. Ещё в сентябре 2025 вы прекрасно общались на форуме іноземною мовою и вас это совершенно не смущало.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|