|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:33
fler написав:
Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?
fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?
Невже Будапештський меморандум вас нічого не навчив: Коли його підписували - то гарантії були, а коли треба виконувати - то гарантій немає.
Чому ви думаєте що з новим папірчиком під новою назвою буде по-іншому?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7254
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:36
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").
Вчора говорив, що х... не хоче миру.
Я что-то пропустил? 🤔
Или "вчера" - это "два месяца назад"? - до того, как он про обновленный План договорился?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11269
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|189639
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|391147
|
|
|6076
|1095533
|
|