Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/
відповіді тут не буде. є нова тема пиши там. Але я там читати не буду мені не цікаво про віру говорити з безбожником. Взагалі не понятно якого тобі треба в моїй церкві? Маєш томосівську то й заводь там свої порядки, хоть геїв вінчайте мені байдуже.
навіть не впевнений, що ця інформація буде корисна більше ніж 2-3 форумчанам
Перша новина:
Поліція Німеччини відмовила в заході до територіальних вод ФРН у Балтійському морі танкеру Tavian, яке входить до складу так званого тіньового флоту країни-агресора Росії. Про це 15 січня повідомило видання Süddeutsche Zeitung
Німецьке видання описало те, що відбувалося, як демонстрацію "жорсткішої позиції" Берліна щодо порушень Росією правил.
Tavian, який ходить під прапором Камеруну, зупинили вранці 10 січня через підозри в помилковій реєстрації й використання підробленого ідентифікаційного номера (IMO).
Медіа пише, що танкер збирався пройти через Балтійське море до російського Санкт-Петербурга, де розташовані великі нафтові термінали, але після перевірки документів з ідентифікаційними даними німецька поліція відмовила у вході до територіальних вод ФРН.
Після цього Tavian розвернувся на північ і, мабуть, іде до Норвезького моря, щоб звідти потрапити до Мурманська – ще один російський "нафтовий" порт.
Süddeutsche Zeitung назвало судно, побудоване 1998 року, "танкером-зомбі", оскільки воно змінило вже 13 назв. Зокрема, раніше воно мало назву Tia і Arcusat.
Журналісти припускають, що IMO-номер танкера підробили у травні 2025 року під час його швартування в китайському Чжоушані. Тоді судно ще мало назву Arcusat і ходило під прапором Гаяни.
Інформація стосовно Мурманська: за 100 років існування порту Мурманськ був для перевалки вугілля, руди, лісу. Але з початком війни в рф задумались, що робити з експортом нафти якщо перекриють данські протоки? і пачали будувати нафтотермінали у Мурманську.
В Мурманске и Кольском заливе расположено несколько нефтяных терминалов, включая «Нефтяной терминал "Лавна"» и крупнейший рейдовый терминал в России «Белокаменка». Основные нефтяные терминалы в Мурманске «Нефтяной терминал "Лавна"»: Расположен по адресу Кольский проспект, 1. Это один из действующих терминалов в черте города. «Нефтяной терминал "Белокаменка"»: Является крупнейшим рейдовым терминалом в России, способным вмещать до 360 тыс. тонн нефти. Он расположен в районе Белокаменки, между одноименным селом и рекой Кулонга, в средней части Кольского залива. «Первый мурманский терминал»: Еще одно предприятие, расположенное по адресу Подгорная ул., 132, которое занимается перевалкой нефтепродуктов. Рейдовые перегрузочные комплексы (РПК): В акватории Кольского залива также действуют различные рейдовые комплексы, такие как РПК-2 (якорная стоянка) и РПК-3 «Белокаменка», используемые для перегрузки нефти с танкера на танкер.
тобто блокада Балтійського моря(Данських протоків) не зупиняє експорт нафти з рф, тільки змінується локація. Санк-Петербург (Усть-Луга): взимку канали вкриваються льодом, проводка караванів тільки за допомогою потужних криголамів
Тут нещодавно прийшли до простого висновку: можливість перехопити ціль, яка летить по твоїй території 100 і 1000 км зовсім різна. Кратно. Але Шміт прозівав цю розмову і не зрозумів, що за 3000 км ті фламінгі (навіть якщо вони є і стільки літають) перехоплять раз 10 . Як не ППО , так винищувачі. Навіщо їх впусту туди відправляти?
Хм, тут недавно ОДИН шахід літав по ЗУ (по телеграм моніторах можна поглянути - реально один летів), саме той, що в Бандеру у Львові майже влучив. Не перехопили. І що значить "якщо вони є"? ПреЗедент заявив, що є і багато, він же не міг збрехати, правда ж? Чи міг? А як же тоді...?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 16 січ, 2026 15:37, всього редагувалось 2 разів.
Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/
відповіді тут не буде. є нова тема пиши там. Але я там читати не буду мені не цікаво про віру говорити з безбожником. Взагалі не понятно якого тобі треба в моїй церкві? Маєш томосівську то й заводь там свої порядки, хоть геїв вінчайте мені байдуже.
А потім, коли церковна громада перейде а ПЦУ, шо ти будешь казати ? "храм відбирають" та "гонєнія на церкву" ? )
sashaqbl написав:Насправді я не знаю. Не буде ніякого миру і ніякого референдуму, поки ми не стабілізуємо фронт. Тому: Ласкаво прошу до Сил Оборони!
Ось, і у мене відповіді немає ) Хотіла скинути на військового, думку якого поважаю, а він також не знає... І дякую, червоним виділяти основну біль не потрібно. Я чую думку як без капслоку, так і без червоного з першого разу ) Водій - це проблема, вона з малого - вас як командира, так і до великого має бути. Але коли вирішиться дат немає. Я з 2023 року шуткую, що розум покинув Україну. Але воно не зовсім так, десь на 85% так, а на 15% не так ) Наразі Ви як військовий стоїте, з якогось дива. Я як компанія, ФОП та найманий укр.працівник також стою. Але не на фронті, з 2027 ФОП я закрию, 20% ПДВ - це самогубство. Як компанія поки що не продаюсь, підвищую оклади. На фронт не йду, як працівник до німецького ЛІДлу не їду. Це вибір, а не питання поваги інших. А у вас, питання поваги чи вибір? ) коли потрібно бути здатися напишіть, поки бачу що здатися ви також не згодні )
Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські ворота, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину храму. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник». https://zaxid.net/news/
відповіді тут не буде. є нова тема пиши там. Але я там читати не буду мені не цікаво про віру говорити з безбожником. Взагалі не понятно якого тобі треба в моїй церкві? Маєш томосівську то й заводь там свої порядки, хоть геїв вінчайте мені байдуже.
вмикаєш ЛАДа, в твоєму селі московські попи не бажали відспівувати загиблого героя, тобі байдуже ти знаєш, що я не ходжу до церкви(і до синагоги/мечеті також) мені за тебе соромно, ти був "специфічний" тип ще років 12 тому, окрім того, що ти опинився в ЗСУ мало чого змінилось в тобі, тебе зазомбували(в дитинстві ? невідомо) ти кажеш про церковні канони(тобто закони), а як ти дивишся на порушення цих канонів патріархом?
Порушуючи релігійні канони, патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) має таємну цивільну дружину. Про це написало російське видання "Проект" у своєму матеріалі "Отцы и деды".
для Кирила рпц -власний бізнес і до віри немає відношення, тільки обряди (і ті спаплюжені)
але в рпц є два десятка чесних служителів, яким з Кирилом не варто бути в одній організації(церкві), той вони і тікають за кордон (Андрій Кураев, Алексей Умінський), ось знайшовся ще один нормальний священик рпц, який сказав, що в Біблії ніде немає про те, що Ісус схвалив вбивство (Кірил пропагує смерть на фронті, як "за другі своя", що викривлення Ісуса, який прийняв смерть на хресті за "другі своя", тобто Христос не продав своїх спільників(апостолів), нікого не потягнув на смерть за собою. Ніде в Біблії немає схвалення Ісусом іти в іншу країну і вбивати там людей (таких самих християн).