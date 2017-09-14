Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:45

sashaqbl написав: Насправді я не знаю.

Не буде ніякого миру і ніякого референдуму, поки ми не стабілізуємо фронт. Тому: Ласкаво прошу до Сил Оборони! Насправді я не знаю.Не буде ніякого миру і ніякого референдуму, поки ми не стабілізуємо фронт. Тому:

Ось, і у мене відповіді немає ) Хотіла скинути на військового, думку якого поважаю, а він також не знає...І дякую, червоним виділяти основну біль не потрібно. Я чую думку як без капслоку, так і без червоного з першого разу )Водій - це проблема, вона з малого - вас як командира, так і до великого має бути. Але коли вирішиться дат немає.Я з 2023 року шуткую, що розум покинув Україну. Але воно не зовсім так, десь на 85% так, а на 15% не так )Наразі Ви як військовий стоїте, з якогось дива. Я як компанія, ФОП та найманий укр.працівник також стою. Але не на фронті, з 2027 ФОП я закрию, 20% ПДВ - це самогубство. Як компанія поки що не продаюсь, підвищую оклади. На фронт не йду, як працівник до німецького ЛІДлу не їду. Це вибір, а не питання поваги інших. А у вас, питання поваги чи вибір? ) коли потрібно бути здатися напишіть, поки бачу що здатися ви також не згодні )