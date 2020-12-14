|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 січ, 2026 12:44
kingkongovets написав:
smdtranz написав:kingkongovets
так там вроде как же топ 5 дорогих и дешевых РЕГИОНОВ по ценам на недвижимость.
то есть в киеве в среднем однушка по 68к и аренда 17 к грн.
а не топ 5 квартир в Киеве)
там ясно написано «топ найдорожчих»
шо можно ожидать от троечников, ведущих телеграмм каналы. проблемы с выражовыванием мыслей
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:53
