Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:42
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
---=== pesikot ===---
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-
---=== ===---
В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?
Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немаєРозстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно
однаково
ні не визнаю. Звязок є.
Немає зв"язку, ти якось не розумієшь написане
Перечитай ще раз
Banderlog написав:
В нас за корупцію випускають в ізраїль тому корупція вища ніж в китаї
Твої улюблені риго-корупціонери де ? по тюрьмах ? чи в Росії ? )
Про Україну
Украина 35 36 33 32 33 30 32 30 29 27 26 25 26
Рівень корупції вище, ніж в Китаї
Але в динаміці, ситуація покращується. Без розстрілів
А якби ще, не таскали хитрозроблені кагор контрабасом та не продавали його без акцизів. Ситуація була б ще краща ))
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:43
sashaqbl написав: Hotab написав:
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)
Давайте, будемо відверті. З Фламінго дали штангу. Ракета є.
Але ні характеристики ракети, ні темпи виробництва не відповідають байкам, які розповідав припиздент.
стосовно байок від Зе: наша ракета за характеристиками краща навіть за Томагавк.
-потім до Трампа: дайте нам Томагавки.
-для чого, у вас є фламінго.
-щоб покращити Томагавки до рівня фламінго
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:46
Vadim_
Це знання які отримує інженер-будівельник , після 5 років навчання у ВУЗ по профільній спеціальності і 20 років праці в будівництві.
Це знання ФІЗИЧНИХ процесів
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:51
andrijk777
куди можна?
А куди пускали?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:53
budivelnik
ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)
років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою
цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися
для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:58
sashaqbl написав: Hotab написав:
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)
Давайте, будемо відверті. З Фламінго дали штангу. Ракета є.
Але ні характеристики ракети, ні темпи виробництва не відповідають байкам, які розповідав припиздент.
Я відвертий. Просто у мене нема інфо.
Коли я був в ЗСУ її було на порядок більше. Зараз - ні. А просто 3.14 діти як наші зрадо.ʼопи «її не існує» я не можу. Вони без доказів можуть.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:01
prodigy написав:budivelnik
ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)
років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою
цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися
для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )
Є індивідуальні особлисості
Є середньостатистичні....
Я голяка під ковдрою сплю навіть при +14 , в мене в спальні взимку ніколи вище +16 немає і при цьому не маю ніякого дискомфорту....
Друге питання що ІНШІ люди мають ІНШІ вподобання.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:04
Hotab написав: sashaqbl написав: Hotab написав:
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)
Давайте, будемо відверті. З Фламінго дали штангу. Ракета є.
Але ні характеристики ракети, ні темпи виробництва не відповідають байкам, які розповідав припиздент.
Просто у мене нема інфо.
Так об этом и речь: сотни (если не тысячи) ракет - есть. А инфо об успешном хотя бы запуске - нет (кроме тех трех). Что вызывает небольшое "удивление"
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:06
Vadim_
Я викладав СВОЇ знання максимально їх спростивши
ПС
Кабмін , випускаючи нормативну директиву про величину середньодобової температури використовував дослідження інституту по комфортному проживанню і на підставі висновків з урахуванням як вартості так і комфорту - прийняв рішення про 5-денку в +8 градусів.
Я це спростив ...
і показав що різниця між зовнішньою температурою і внутрішньою температурою в приміщенні де знаходяться люди - буде +10-14 градусів..
При чому - цей параметр сильно залежить від утеплення. в мене він десь +20 градусів....
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:15
prodigy написав:budivelnik
ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)
років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою
цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися
для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )
При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
