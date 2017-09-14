Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:23

andrijk777 написав: Тимошенко чіпати не варто.

Кучма садив Юлю - одержав Майдан

Яник садив Юлю - одержав Майдан

Юля глубоко заглотила крючок ФСБ давно. путин ее опутал своими сетями так, что она сделать готова для кремля практически невозможное.Так, навскидку припомнить ее деятельность в интересах кремля всегда полезно.1. Будучи при Кучме вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу она умудрилась грубо нарушить газовый договор с Газпромом, Договор о свободной торговле с росией, подведя тем самым Нафтогаз Украины под огромнейший штраф в 2001 году. Кучма штраф платить отказался из бюджета и пытался Юлю сразу посадить, но чудесным образом и 100% в ответ системно получил остров Тузла, пленки Мельниченко (без сомнения агент ФСБ), необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.2. Будучи премьер-министром при Ющенко умудрилась сфальсифицировать документы от КМУ и на основании фальшивого разрешения дала распоряжение руководству Нафтогаз Украина подписать кабальный для всей Украины новый газовый договор по дурной цене и с дурными условиями, разорвав рабочий и выгодный прошлый контракт. Для выполнения условий этого нового договора перед Газпромом незаконно привлекала деньги иностранных инвесторов, ни сном не духом не подозревающих куда и на что на самом деле тратится их валюта из валютных резервов. Ющенко тогда говорил еще неосторожно и публично, что она набралась на посту премьер-министра кредитов как сучка блох (с).