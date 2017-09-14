Shaman написав:........ а "бей жи.ов - спасай расею" - не підкажете, в якій країні так казали?
В Российской империи. И, кстати, очень много погромов было именно в Украине, которая тогда была частью РИ. И во время гражданской войны тоже..
А, вообще, весь ответ напоминает ужа на сковородке, что вполне характерно для ИРПпИ. Как и предыдущие. Даже подборка ваших постов по вашему же требованию с откровенным "гаряче підтримав" действия США в Венесуэле, легко обходится "США ПОРУШИЛИ правила, але так, в умовах агресії проти України я ПІДТРИМУЮ ці ПОРУШЕННЯ проти країн, які висловилися на підтримку Раші. Венесуела та Іран - перші". Т.е. не требуется даже реальная поддержка по примеру Сев. Кореи, достаточно "висловилення". Против многих же країн вы согласны и хотите "порушення правил". И для признания "порушення правил" вам потребовалась целая неделя. На отговорку фантазии не хватило. Сочувствую, трудно опровергать очевидные факты.
О переговорах тоже отсутствие логики не признали, а отделались сравнениями с Чехией в 1938. Правда, Чехии в 1938 не было, была Чехословакия. Но с историей у вас проблемы, понимаю.
И какой смысл с вами что-то обсуждать, когда вместо ответов одни отговорки.
це мені каже людина, де замість відповідей - мугикання "не можу, не буду"
що це порушення, я визнав відразу - то ви як завжди не хочете читати, що пишуть. але так, в поточних умовах не бачу сенсу це обговорювати. глобально це несе ризики для світового устрою, але зараз в нас конкретні ризики від нападу Раші (а що тут обговорювати? ТМ ЛАД). тому я не дуже поки цим переймаюся. ще б іранському народові допомогли скинути їх диктатуру - а там поговоримо про відновлення. гадаю після Трампа це зроблять. але так, ще треба переформатувати ООН й викинути агресора з РБ ООН.
ви не визнаєте очевидні речі, які вам не подобаються, але розкидаєтесь пафосно словами - почніть для початку з власних очевидних речей...
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається
спіймали, визнаю ліваки - це в Венесуелі. а тут святий отче, який захищає громадян від спокус Заходу, в першу чергу від спокуси жити навіть не багато, а хоч нормально. а як ще святий отче може мільярди заробити. тут православний один патріарх лише локті собі кусає
Shaman написав:.......... з приводу зброї - це ЛАД так каже, пересідачю з дивану на крісло. й був би років на 30 молодший - нічого б не змінилось ..........
Shaman написав:.......не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити .......
тоді переставай накидати на інших - а то сховався за віком, й давай геройствувати. справжніх ухилянтів він не бачить - бо там суцільний енурез. а от тих, хто щось каже на користь України - отут накидає - й навіть не цікавиться, хто чим займається в тилу
Shaman написав:......... Фінляндія не приймала рішення, вона ж капітулювала, чи не так?
Не так. Фінляндія не капітулювала. А вы то ли не знаете историю, то ли намеренно искажаете.
Военные действия между Финляндией и СССР прекратились в сентябре 1944 года с подписанием Московского перемирия, в соответствии с которым Финляндия восстановила свои границы согласно Московскому мирному договору 1940 года, а также уступила Петсамо и сдала в аренду полуостров Порккала Советскому Союзу. Кроме того, Финляндия была обязана выплатить Советскому Союзу военные репарации , принять частичную ответственность за войну и признать себя союзником Германии. Соглашение также обязывало Финляндию вывести немецкие войска с финской территории, что привело к Лапландской войне между Финляндией и Германией.
Господар Вельзевула написав: Потому оно точно будет, но с квитня. А когда наступит ротация? Вопрос риторический.
всі ми вмрем.тільки хтось раньше а хтось пізніше. Майбутнього не знає ніхто. Особливо в наших диких і прекрасних степах. Он 18 річний син кадирова обіцяв викрасти зеленського, но не пройшло тижня і сам попав в дтп.
andrijk777 написав:Тимошенко чіпати не варто. Кучма садив Юлю - одержав Майдан Яник садив Юлю - одержав Майдан Тепер Зе садить Юлю
Юля глубоко заглотила крючок ФСБ давно. путин ее опутал своими сетями так, что она сделать готова для кремля практически невозможное.
Так, навскидку припомнить ее деятельность в интересах кремля всегда полезно. 1. Будучи при Кучме вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу она умудрилась грубо нарушить газовый договор с Газпромом, Договор о свободной торговле с росией, подведя тем самым Нафтогаз Украины под огромнейший штраф в 2001 году. Кучма штраф платить отказался из бюджета и пытался Юлю сразу посадить, но чудесным образом и 100% в ответ системно получил остров Тузла, пленки Мельниченко (без сомнения агент ФСБ), необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.
2. Будучи премьер-министром при Ющенко умудрилась сфальсифицировать документы от КМУ и на основании фальшивого разрешения дала распоряжение руководству Нафтогаз Украина подписать кабальный для всей Украины новый газовый договор по дурной цене и с дурными условиями, разорвав рабочий и выгодный прошлый контракт. Для выполнения условий этого нового договора перед Газпромом незаконно привлекала деньги иностранных инвесторов, ни сном не духом не подозревающих куда и на что на самом деле тратится их валюта из валютных резервов. Ющенко тогда говорил еще неосторожно и публично, что она набралась на посту премьер-министра кредитов как сучка блох (с).
Господар Вельзевула написав: Потому оно точно будет, но с квитня. А когда наступит ротация? Вопрос риторический.
всі ми вмрем.тільки хтось раньше а хтось пізніше. Майбутнього не знає ніхто. Особливо в наших диких і прекрасних степах. Он 18 річний син кадирова обіцяв викрасти зеленського, но не пройшло тижня і сам попав в дтп.
Shaman написав:......... Фінляндія не приймала рішення, вона ж капітулювала, чи не так?
Не так. Фінляндія не капітулювала. А вы то ли не знаете историю, то ли намеренно искажаете.
Военные действия между Финляндией и СССР прекратились в сентябре 1944 года с подписанием Московского перемирия, в соответствии с которым Финляндия восстановила свои границы согласно Московскому мирному договору 1940 года, а также уступила Петсамо и сдала в аренду полуостров Порккала Советскому Союзу. Кроме того, Финляндия была обязана выплатить Советскому Союзу военные репарации , принять частичную ответственность за войну и признать себя союзником Германии. Соглашение также обязывало Финляндию вывести немецкие войска с финской территории, что привело к Лапландской войне между Финляндией и Германией.
ви дуже уважно вивчаєте історію 2СВ в тій частині, як воював срср. дуже гарно орієнтуєтесь у війнах США. а коли кажемо про поточну війну - а що тут обговорювати? ТМ ЛАД. ані про руські військові злочини, ані про знущання над полоненими - тут якийсь провал в знаннях у ЛАДа. старі події пам'ятаєте, сучасні - чомусь ні... це ознака чого?..
Banderlog ........ти мене хоч раз на брехні спіймав? ти все вигадав, а тепер мені про брехню розповідаєш?"
Вы врёте, как дышите.
Shaman написав:
ЛАД написав:......... Даже подборка ваших постов по вашему же требованию с откровенным "гаряче підтримав" действия США в Венесуэле, легко обходится "США ПОРУШИЛИ правила, але так, в умовах агресії проти України я ПІДТРИМУЮ ці ПОРУШЕННЯ проти країн, які висловилися на підтримку Раші. Венесуела та Іран - перші". Т.е. не требуется даже реальная поддержка по примеру Сев. Кореи, достаточно "висловилення". Против многих же країн вы согласны и хотите "порушення правил". И для признания "порушення правил" вам потребовалась целая неделя. На отговорку фантазии не хватило. Сочувствую, трудно опровергать очевидные факты.
.......... що це порушення, я визнав відразу - то ви як завжди не хочете читати, що пишуть. .......
Т.е. відразу вы написали "гаряче підтримав", а теперь рассказываете: "що це порушення, я визнав відразу". Это, конечно, ни разу не ложь.
Вы очень давно постоянно пишете, что РФ доверять нельзя и поэтому мирный договор невозможен. Но при этом рассказываете, что вы за мир. Правда, выдвигаете условия, на которые РФ точно не согласится. Слава богу, уже не упоминаете о "границах 2022". Но высказать чётко, на какие условия вы согласны, тоже не хотите.
Даже осудить откровенно антисемитский ролик вы тоже не решились.
Типичное поведение инструктора райкома по идеологии. Уж на сковородке.
Shaman написав:.......... ви дуже уважно вивчаєте історію 2СВ в тій частині, як воював срср. дуже гарно орієнтуєтесь у війнах США. а коли кажемо про поточну війну - а що тут обговорювати? ТМ ЛАД. ані про руські військові злочини, ані про знущання над полоненими - тут якийсь провал в знаннях у ЛАДа. старі події пам'ятаєте, сучасні - чомусь ні... це ознака чого?..
Не пойму, у вас есть какие-то вопросы и сомнения по поводу сегодняшней войны? Вы сомневаетесь, что РФ агрессор? Или в том, что знущання над полоненими це військовий злочин? Какой смысл обсуждать очевидные вещи? Только для того, чтобы произнести громкие слова и доказать свой патриотизм? Кому? Я вам уже цитировал про "начальника Берёзкина". Такие "начальники" хорошо умеют произносить громкие слова и "зажигательные" речи. А толку? У вас это тоже неплохо получается. Вот только от ваших рассказов о близком крахе РФ, этот крах не приблизится.