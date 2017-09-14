ЛАД написав:... lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня. ...
я навіть не знаю, хто такий lapay, я з ним не спілкувався.
а це просто черговий приклад, як ти мене оббріхуєш... я розумію, в совку не вчили відповідати за свої слова - але як втовкмачити в твою голову, що так не можна робити?.. я так гадаю, що спілкуєшся лише через інет - бо в житті тобі б швидко вправили мозок й не лише, за твою брехню. але на відміну від тебе, я наводжу КОНКРЕТНИЙ приклад, де ти збрехав...
17:34 CET Трамп заявил, что восемь европейских стран столкнутся с 10-процентной пошлиной за противодействие контролю США над Гренландией. Дональд Трамп заявил, что введет 10-процентные пошлины на товары стран НАТО, включая Великобританию , Францию и Германию , которые разместили войска в Гренландии на фоне угроз США захватить этот арктический остров.
В длинном посте на Truth Social он заявил: «Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили поездку в Гренландию с неизвестными целями», добавив: «Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты».
Президент США заявил, что с 1 февраля на все товары, экспортируемые этими странами в Соединенные Штаты, будут введены 10-процентные пошлины, а с 1 июня — 25-процентные.
«Этот таможенный сбор будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и безоговорочной покупке Гренландии», — добавил он.
Трамп повторил свое предупреждение о том, что « Китай и Россия хотят заполучить Гренландию», заявив, что « Дания ничего не может с этим поделать».
ЛАД написав:... lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня. ...
я навіть не знаю, хто такий lapay, я з ним не спілкувався. ......
Вы достаточно давно на ветке, а lapay был достаточно активным участником. Последнее его сообщение от "Вс 17 ноя, 2024 19:34". У вас есть пост viewtopic.php?p=5790051#p5790051 от "Вс 17 ноя, 2024 19:53". На 19 мин. позже. Причём отвечали на пост pesikot, который через один пост от lapay. И вы "навіть не знаєте, хто такий lapay"?
Так кто там "оббріхує" и не умеет "відповідати за свої слова"?
fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
А они действительно обсуждаются, или нам лишь вбрасывают потужные хотелки, явно не приемлемые для другой стороны? (победитель называет договор о прекращении войны - мирным, о мире, а для побежденной стороны - это договор о капитуляции; 'who is who' - up to you)
Water написав:Умови шо предлагала педерація в Стамбулі 2022 я не бачив. Крім денацифікації/демілітаризації шось ще було і чим воно зараз краще?
Чому б не знайти та не порівняти, а Water? Я розумію, що секта капітулянтів та зрадолюбів цього не робитиме, але ж ви не звідти. Трохи допоможу. Стамбульська угода 2022: Нейтральний статус України з відмовою від членства в НАТО. Обмеження розміру збройних сил і зовнішніх баз. Заборона іноземних військових баз на території України. Надання гарантій безпеки від великих держав-гарантів. (декларативно, без конкретики) Можлива відстрочка вирішення статусу Криму (через 10–15 років). Висновки: Українські національні інтереси були поставлені під питання: вимога щодо нейтрального статусу, обмеження армії, відмова від НАТО. Тобто ця угода значно обмежувала здатність України захищатися і залишала простір для майбутньої агресії. Мирний план з 20 пунктів (2025–2026): Повне визнання суверенітету України. Форма умови невторгнення та механізми моніторингу. Надання міцних гарантій безпеки, зокрема з участю США, НАТО та європейських держав із ефективними зобов’язаннями. Участь у реабілітації і масштабні інвестиції в відновлення (пакет економічної "процвітання"). Визначення демілітаризованих, гуманітарних механізмів, пунктів щодо обміну полоненими та прав жертв війни. Угода передбачає механізм гарантів та Peace Council для контролю імплементації і санкцій у разі порушень. Основні відмінності від угоди 2022: План з 20 пунктів не карає Україну за право на майбутній вступ в НАТО (офіційно такого зобов’язання немає). Він передбачає механізми безпеки з реальною участю союзників, а не лише декларативні гарантії. План поєднує політичні, військові, правові та економічні аспекти — ширший, ніж рамкові домовленості 2022. Висновки: Мирний план з 20 пунктів 2025–2026 — це ширша і більш комплексна рамка, що включає політичні, безпекові та економічні гарантії. У ній менше ультиматумів і більше уваги до захисту суверенітету та міцних міжнародних гарантій без примусової нейтралізації.
fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються? Бо умови які висуває рф погіршились.
Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?
Трамповские "28 пунктов" тоже называют капитуляцией, написанной рукой Москвы.
Основні відмінності від угоди 2022: План з 20 пунктів не карає Україну за право на майбутній вступ в НАТО (офіційно такого зобов’язання немає). Він передбачає механізми безпеки з реальною участю союзників, а не лише декларативні гарантії. План поєднує політичні, військові, правові та економічні аспекти — ширший, ніж рамкові домовленості 2022
В НАТО нас однозначно не принимают. "механізми безпеки" пока не определены. Если это размещение немногочисленных войск на нашей западной границе... США ничего конкретного, вроде, пока не пообещали. Всё остальное - бла-бла-бла. "Неограниченную" армию ни в 800, ни в 600 тыс. мы содержать не сможем.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 січ, 2026 20:32, всього редагувалось 1 раз.