Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:33

спеціально для професорки, значно кращі умови, ніж у 22

Міністр закордонних справ росії сергій лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі рф в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isw ... 49068.html
Але ви продовжуйте покращувать умови новим трансформатором у вашому дворі.
  fler написав:Крім того, шось мені підказує, що якщо настане ситуація, коли мегавати не буде звідки брати, то війна з рф закінчиться у той же час.

  fler написав:Кажуть, що місто заживлено з резервних джерел - типу генераторів та іже з ними, які місто тримало прозапас.
Water
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ще м'яса вистачає? єдине, що в них залишилось...
а ракети вже закінчились. І авіація закінчилась. Скоро ми зробим блекаут в москві рожевими фламінго.
Я нічо не перепутав, парторг?

святоша, йди спи. бо за твоїм вереском не зрозуміло, що ти хочеш сказати... ти заперечуєш, що руські вважають, що м'яса достатньо й можуть закидати далі?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:34

  Water написав:
Міністр закордонних справ росії сергій лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі рф в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isw ... 49068.html

зайвий раз підкреслює, що руські не збираються домовлятися... й які пропозиції?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:40

  Shaman написав:
  Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html

бовдур. завдасть багато шкоди. будемо сподіватися, що запобіжники американської влади спрацюють, й трошки приведуть його до тями...

Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
Water
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:46

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня.
...

я навіть не знаю, хто такий lapay, я з ним не спілкувався.
......

Вы достаточно давно на ветке, а lapay был достаточно активным участником. Последнее его сообщение от "Вс 17 ноя, 2024 19:34".
У вас есть пост viewtopic.php?p=5790051#p5790051 от "Вс 17 ноя, 2024 19:53". На 19 мин. позже. Причём отвечали на пост pesikot, который через один пост от lapay.
И вы "навіть не знаєте, хто такий lapay"? :lol:

Так кто там "оббріхує" и не умеет "відповідати за свої слова"?

ні, не знаю - я з ним не пригадую взагалі, щоб були взаємні обговорення. от ЛАД, ЛАД, ЛАД - є. то він не бачить катувань, то розповідає, що руські загалом нічого, трошки голову їм задурили, то не бачить, яка дупа в Венесуелі. як бандюків постріляли в Ріо - дуже переймається, як венесуельські тітушки постійно обстрілюють людей - не бачить.

ще раз - я не дискутував з lapay, тому так мене дуже дивує, що його так часто згадують. я навіть зараз не є постійним читачем гілки, а тоді точно не був. й якщо так уважно вивчали - знайшли, коли я перший раз писав про умови перемовин - саме тоді й почав. ;)

й так ЛАД, а де ж я його "разоблачал"? то як відповідати за слова? чи в старості це необов'язково?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 січ, 2026 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:50

  Water написав:
  Shaman написав:
  Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html

бовдур. завдасть багато шкоди. будемо сподіватися, що запобіжники американської влади спрацюють, й трошки приведуть його до тями...

Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?

там більш складні процеси, бо США найбільший споживач. але так, подорожчання для американців звісно буде...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі

тут часто вкидають провокативне питання - навіщо був Майдан. й з хибним висновком, що саме через Майдан війна. але сама сучасність дає відповідь на це питання. зараз захиталися одразу дві диктатури - але саме тоді виникає наступне питання - а що далі?
Чи варто чекати падіння влади в Ірані? Авторитарні режими довго тримаються — а падають миттєво — BBC
Жахливий сигнал світу. Що робити, аби Венесуела не перетворилась на Афганістан
для доступу до статті потрібно ввести email
Головний висновок цих досліджень полягав у тому, що як державне будівництво, так і його більш амбітний аналог — будівництво нації — являють собою тривалі та дороговартісні процеси, які потребують значної підтримки з боку місцевого населення. Не менш важливим є й те, що американська публіка, як правило, не мала терпіння, необхідного для того, щоб доводити ці проєкти до кінця — цільові країни залишалися зруйнованими та нестабільними.

Венесуела залишається глибоко розколотою між прихильниками режиму Мадуро та ширшою антимадурівською частиною населення. Перші озброєні й готові застосовувати насильство проти будь-яких антиурядових протестувальників. Незрозуміло, чи зможе Делсі Родрігес контролювати навіть власних соратників, які, можливо, не погодяться спокійно прийняти роль американських ставлеників. Вона також може виявитися нездатною тримати під контролем збройні формування та злочинні банди, які фактично керують значною частиною країни.

головна проблема в тому, що коли диктатура вкоренилася, й не збирається віддавати владу - є окремі випадки, коли таке відбувається, то завжди це закінчується кров'ю та громадянською війною - Сирія, Лівія, зараз Венесуела, потенційно Іран. державні структури деградували, механізму зміни влади немає. й навіть немає стандартного рішення. тобто тоді або іноземне керування, або новий диктатор, який через деякий час владу передасть - як зараз в Сирії (подивимось, що з цього вийде).

окрема проблема, що багато країн й не мали досвіду нормального функціонування влади - й тоді, навіть зовнішне керування може не допомогти - Афганістан. в Україні теж немає великого досвіду існування державної влади, чому в нас так розквітла корупція. але завдяки близкості до Європи є хоча б уявлення, як це має існувати.

й те, що ми не дали вокренитися власній диктатурі, вчасно його вигнали - це наше велике досягнення й успіх. раша та білараша - не змогли, й як вони будуть далі розвиватися - велике питання. вже зараз видно що через фетіш путіна Україною країна деградувала настільки, що далі існувати може лише в стані війни, що рано чи пізно призведе до її розвалу. з Біларуссю легше - там бульбофюрера арештувати легше, ніж Мадуро - а там Європа може допомогти.

й окуповані території будуть в такій же дупі. єдиний шанс, що свого часу Україна зможе повернути їх назад.

наче очевидні речі, але їх тут постійно намагаються перекрутити. спочатку ці лди розповідають, що не так погано живеться в Біларусі чи на окупованих, а потім вони розповідають, що не треба розкачувати човен - й вони праві, після скидання диктатури ЗАВЖДИ на початку стає гірше. єдине, про що мовчать, що будь-яка диктатура закінчується. хоча корейцям не пощастило - як бачимо, там вже скільки поколінь живуть за пайки?..
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 січ, 2026 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11376
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:17

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ще м'яса вистачає? єдине, що в них залишилось...
а ракети вже закінчились. І авіація закінчилась. Скоро ми зробим блекаут в москві рожевими фламінго.
Я нічо не перепутав, парторг?

святоша, йди спи. бо за твоїм вереском не зрозуміло, що ти хочеш сказати... ти заперечуєш, що руські вважають, що м'яса достатньо й можуть закидати далі?..
та все тобі зрозуміло. Не прикидайся тупішим ніж ти є.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:21

  Shaman написав:розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:33

результати опитування

  Banderlog написав:
  Shaman написав:розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?

результати опитування 50:50
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42122
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16471164721647316474>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Powered by phpBB.