Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:52

Незʼясована термінологія ))

  fox767676 написав:[

латентные мазохисты

Ну «мазохісти» це ж наче ті, хто страждають (хоча типу отримують задоволення від цього).
Але ж по факту страждаєш наче ти, а не «вони» 😅


какие условия мира хуже - стамбульские или трасповские


Мені простіше, я не вивчав ні ті, ні інші умови. Бо нема і близько віри в те, що пітун хоче щось там зупиняти. (Саме в конкретно цьому питанні я погоджуюсь з Олександром , мамлєєм.. Прки пітун може наступати - він не зупиниться .. не треба тішити себ, не треба заламувати собі руки, що от якби ми вчора погодились.. )
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:59

  Hotab написав:
  fox767676 написав:[

латентные мазохисты

Ну «мазохісти» це ж наче ті, хто страждають (хоча типу отримують задоволення від цього).
Але ж по факту страждаєш наче ти, а не «вони» 😅


я на вашей мазохистской ветке оставил 1-2 сообщения из 1729
мазохисты получают удовольствие от унижений, латентные - делают все чтобы эти унижеения состоялись
я как бы с удивлением\возмущением за этим потужничеством наблюдаю
хватит потужничать, не мучьте свои клоаки, стремитесь к нормальной жизни
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 00:02

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:"не вірю в силу слова я,а вірю в силу п*здюлей"


латентные мазохисты очень хотят довести до реально унизительных условий перемирия
28 пунктов им не нравились


Вы читали про Кавказскую войну,пан Фокс?1817—1864?
Я вот недавно освежил и неприятно впечатлен. 47 лет и без боевых действий на своей территории.
Земля под ногами не горит, но по ходу вынос вдолгую это в крови.
Чет я как-то этот прецендент упустил из своих статистических расчетов.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 00:05

fox767676

хватит потужничать, не мучьте свои клоаки


Не зрозумів, це що саме треба робити?


Чет я как-то этот прецендент упустил из своих статистических расчетов.


Що тепер зміниться ? Що будеш робити?
Нічого. Пук в муку
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 00:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Вы читали про Кавказскую войну,пан Фокс?1817—1864?
Я вот недавно освежил и неприятно впечатлен. 47 лет и без боевых действий на своей территории.


там фертильность хорошая была на субальпийских лугах без гмо
порезвились вдоволь, а потом эти Шамили которым памятные доски в Киевском Доме Офицеров шли с детьми на русскую службу
Вот этот ихний современный кобзар спокойно живет в кадыровской чечне

fox767676
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 00:21

  fox767676 написав:Вот этот ихний современный кобзар спокойно живет в кадыровской чечне


Муцураев,да, слыхал.
Ладно, меня на самом деле харит лишь невозможность беззаботно жить как раньше, страшно какой полтинник-сотку потратить на удовлетворение низменных потребностей.
А время-то идет!
Из всех смертных грехов в войну актуальны остались лишь чревоугодие и блуд, это в целом недорого.
Господар Вельзевула
