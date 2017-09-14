|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 17 січ, 2026 23:52
fox767676 написав:
латентные мазохисты
Ну «мазохісти» це ж наче ті, хто страждають (хоча типу отримують задоволення від цього).
Але ж по факту страждаєш наче ти, а не «вони» 😅
какие условия мира хуже - стамбульские или трасповские
Мені простіше, я не вивчав ні ті, ні інші умови. Бо нема і близько віри в те, що пітун хоче щось там зупиняти. (Саме в конкретно цьому питанні я погоджуюсь з Олександром , мамлєєм.. Прки пітун може наступати - він не зупиниться .. не треба тішити себ, не треба заламувати собі руки, що от якби ми вчора погодились.. )
-
Додано: Суб 17 січ, 2026 23:59
Hotab написав: fox767676 написав:
латентные мазохисты
Ну «мазохісти» це ж наче ті, хто страждають (хоча типу отримують задоволення від цього).
Але ж по факту страждаєш наче ти, а не «вони» 😅
я на вашей мазохистской ветке оставил 1-2 сообщения из 1729
мазохисты получают удовольствие от унижений, латентные - делают все чтобы эти унижеения состоялись
я как бы с удивлением\возмущением за этим потужничеством наблюдаю
хватит потужничать, не мучьте свои клоаки, стремитесь к нормальной жизни
Додано: Нед 18 січ, 2026 00:02
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
"не вірю в силу слова я,а вірю в силу п*здюлей"
латентные мазохисты очень хотят довести до реально унизительных условий перемирия
28 пунктов им не нравились
Вы читали про Кавказскую войну,пан Фокс?1817—1864?
Я вот недавно освежил и неприятно впечатлен. 47 лет и без боевых действий на своей территории.
Земля под ногами не горит, но по ходу вынос вдолгую это в крови.
Чет я как-то этот прецендент упустил из своих статистических расчетов.
Додано: Нед 18 січ, 2026 00:05
fox767676
хватит потужничать, не мучьте свои клоаки
Не зрозумів, це що саме треба робити?
Чет я как-то этот прецендент упустил из своих статистических расчетов.
Що тепер зміниться ? Що будеш робити?
Нічого. Пук в муку
Додано: Нед 18 січ, 2026 00:14
Господар Вельзевула написав:
Вы читали про Кавказскую войну,пан Фокс?1817—1864?
Я вот недавно освежил и неприятно впечатлен. 47 лет и без боевых действий на своей территории.
там фертильность хорошая была на субальпийских лугах без гмо
порезвились вдоволь, а потом эти Шамили которым памятные доски в Киевском Доме Офицеров шли с детьми на русскую службу
Вот этот ихний современный кобзар спокойно живет в кадыровской чечне
Додано: Нед 18 січ, 2026 00:21
fox767676 написав:
Вот этот ихний современный кобзар спокойно живет в кадыровской чечне
Муцураев,да, слыхал.
Ладно, меня на самом деле харит лишь невозможность беззаботно жить как раньше, страшно какой полтинник-сотку потратить на удовлетворение низменных потребностей.
А время-то идет!
Из всех смертных грехов в войну актуальны остались лишь чревоугодие и блуд, это в целом недорого.
