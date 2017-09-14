Banderlog написав:----------------------------- Shaman розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям? ----------------------------- я казав про підняття - ЛАД відразу каже - грошей немає
але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?
Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював. А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
Взагалі справи з поповненням геть погані. Степногірськ дожимають, після запоріжжя відкриється для артобстрілу. Так щоб зупинити хоча б там хватило б 20 тисяч чоловік. Для такого міста набрати 20 тисяч ніби і ніпрошо но ... https://m.youtube.com/watch?v=UuGsk657nsQ і наступне, да електрики працюють з ризиком для життя за зарплати мирного часу... Але наприклад лишити торгівлю продуктами в прифронтовій зоні на вільну руку ринку це ідіотизм. Понятно в нас гроші є і ціни взлітають, але рядом з нами в тіж магазини ходять місцеві, в основному пенсіонери. Можно їм було організувати видачу чи хоть продажу продуктів по талонам?
ЛАД написав:В силу возраста я здесь, наверное, лучше всех знаком с характеристиками и повелением партработников. Это не парторг, а типичный инструктор райкома по идеологии или, как я в последнее время сокращённо писал, ИРПпИ. Понимаю, что это длинно, парторг короче и проще. Пусть будет так, хотя это и не точно.
В чім між ними різниця?
Парторг работал в конкретном коллективе, должен был заниматься более конкретными вопросами и, поскольку работал с одними и теми же людьми, не мог так напропалую врать. Ему бы тут же напомнили: "А вчера ты говорил не так". ИРПпИ бегал туда-сюда, с одними и теми же людьми общался довольно редко, конкретных вопросов не имел. Единственными требованиями к нему были хорошо подвешенный язык и следование генеральной линии, чутко отслеживая её колебания. Отслеживать бывало сложновато, поэтому ИРПпИ старались обходиться как можно более общими словами, чтобы случайно не попасть впросак. Точно как шаман, который боится изложить свои взгляды на переговоры - а вдруг завтра генеральная линия изменится, как уже поменялась. Ещё сравнительно недавно было преступлением признать возможность закрепления ЛБЗ, только: "Убирайтесь с нашей территории", - а сегодня это уже общее место. Но ему сложнее - здесь не очень большой круг людей, причём одних и тех же. Все хорошо помнят его слова, пусть не дословно, но общий смысл точно.
Меня вообще удивляет наша война. По-моему, такого в истории не было. Мы постоянно говорим, что это первая большая война на территории Европы после 2 МВ. И это, действительно, так и есть. И не только на территории Европы, а и вообще в мире, за исключением корейской и вьетнамской. Может, ещё ирано-иракской. Задействованы огромные армии, все системы оружия, кроме ОМП. А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку. Войну чувствовали практически только прифронтовые города. Ситуация начала меняться только в последнее время. Возможно, за счёт того, что увеличился выпуск шахедов, их стало хватать и на Киев, и на других. Но всё равно, изменилось (усилилось) в тылу только ощущение войны. За счёт блекаутов, отключений отопления да и просто прилётов. А образ жизни не изменился - всё так же, как в мирное время. Воюют одни и те же. Пополнение только на компенсацию потерь, на замену демобилизованных по ранениям и др. причинам. Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику. А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда. Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну. Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?
Hotab написав:............. Мені простіше, я не вивчав ні ті, ні інші умови. Бо нема і близько віри в те, що пітун хоче щось там зупиняти. (Саме в конкретно цьому питанні я погоджуюсь з Олександром , мамлєєм.. Прки пітун може наступати - він не зупиниться .. не треба тішити себ, не треба заламувати собі руки, що от якби ми вчора погодились.. )
Ну, где-то же он остановится. Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике? Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие. Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров. А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся. Я не знаю, о чём говорили в Анкоридже, но и Путин, и Лавров заявляли, что с условиями Анкориджа они согласны. Наверняка там речь всё же не шла о потере независимости Украины или оккупации всей территории. Так что на каких-то условиях Путин согласен остановиться. Финны в 1944 подписывали договор с СССР, а на с США.
23:56 CET Комитет по иностранным делам Палаты представителей США обвинил Дональда Трампа в том, что он ставит свои «внешнеполитические авантюры» выше интересов американского народа.
В заявлении, опубликованном на X, комитет, возглавляемый республиканцами, заявил: «Американский народ не хочет покупать Гренландию . Он хочет доступного здравоохранения».
«Трамп игнорирует опасения американцев по поводу доступности жилья своими зарубежными авантюрами и усугубляет ситуацию, вводя новые пошлины. Это лишь еще больше повысит стоимость жизни для американского народа».