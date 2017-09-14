RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:25

Banderlog


Чисто з поваги до вас


З чого-чого?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:28

  _hunter написав:[многих морально подкосили заявления


Зображення

Тебе неможливо підкосити, якщо ти вже пару років підкошений безкоштовним баварським від щольца 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:33

  tumos написав:
  budivelnik написав:Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?


Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.

Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.
Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.

https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist

другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,
фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.
Мухи окремо -котлети окремо
Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...
Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)

Таким чином можна заявити наступне
Покупець платить ВСЕ...
От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..
А раз так
То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ
Чи у вас
відповідальність на мені а платите ви?

Таким чином
Покупець ВІДПОВІДАЄ перед ПРОДАВЦЕМ за своє зобовязання ОПЛАТИТИ ціну товару і ні продавець не зобовязаний розшифровувати складові з яких складається ціна товару, ні покупець не має права і впливу на визначення що вкладено у формування ціни товару, так само як Продавець не має далі ніякої відповідальності за дії людини з цим товаром, але після отримання грошей від людини
ОТРИМУЄ зобовязання перед ДЕРЖАВОЮ по сплаті виникнувших внаслідок цієї операції сум.

Додатково по ПДВ
Покупець в кінці ланцюжка..
Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...
То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?
Згідно вашої логіки -маю
Тоді виходить
є продавець 1
і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі
і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції
То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість
а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?
budivelnik
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:літаки вона може виробляти далеко не всі. навіть якіст су чи міги, про великі й мови немає. те саме з танками. якщо зараз перекрити імпорт з Китаю - не буде ані ракет, ані навіть дронів. все, що є на Раші - це м'ясо, й те закінчується.

Іл-76 - достатньо великий? РФ самостійно будує винищувачі, будує великі транспортні літаки.
Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.

  Shaman написав:а от гіперінфляція - це вже зовсім інше. московити почнуть питати - навіщо нам 90 роки? через якийсь Донбас? він на Раші нікому не потрібен, це лише фетиш однієї людини.

не бачу поки що гіперінфляції. До неї ще доволі далеко, та й не думаю, що до неї прям дійде. Все таки керівництво намагаєтсья хоч трохи балансувати економіку.
  Shaman написав:я не бачу зі сторони Раші жодного бажання домовлятися. їх мета на поточний момент - відмовитися від перемовин, але звинуватити в цьому України.
погоджуюся. Проблема в тому, що треба воювати, а тих, хто прагне воювати - нема.
Все тримається на лохах тиму мене чи бандерлога.
sashaqbl
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Мухи окремо -котлети окремо
Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...
Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)
Таким чином можна заявити наступне
Покупець платить ВСЕ...

В мене інша точка зору. ПДВ платить покупець. В чеку навіть окремим пунктом йде ПДВ. Тобто коли я купую товар, я сплачую ПДВ.
Ви, як проміжна ланка між мною і державою, можете СПІЗДИТИ мої гроші, а можете віддати їх державі. Ось і все.
Можете зробити ціну без ПДВ, але нижче не на 20%, а на 10, і тоді ми на двох подєребаним не заплачений мною податок.
sashaqbl
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:В мене інша точка зору
І вона не вірна..
Я ж Вам описував
Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..
Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..
На пальцях
Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ
Покупець 1 він же Продавець2
Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн
таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ
Покупець2 він же продавець3 - купив за 90 , привіз в магазин і продає за 120
Після продажу кінцевому покупцю - заплатив 5 ПДМ
Кінцевий покупець заплатив 120 і отримав чек в якому внизу написано 20 ПДВ ( але ці гроші платили в податкову різні учасники ланцюжка одночасно перебуваючи в статусі як покупця так і продавця)

На рахунок стрічки в чеку
А якщо податкова з гетьманцевим зійде з розуму і зобовяже друкувати в чеку ВСІ складові вартості товару - ви також візьмете на себе лаври головного утримувача бюджету?
Адже тоді пофіг на чесність тих хто зобовязаний платити
Іїх всіх можна розігнати бо КАНДЕЛ платить все.
budivelnik
  Hotab написав:
  _hunter написав:[многих морально подкосили заявления

Тебе неможливо підкосити

Так речь-то вообще не обо мне: там месяцем раньше обозный стрелочник аж прямо модераторам жаловался - что донаты по стране упали :oops:
_hunter

Так речь-то вообще не обо мне:


Якраз «обо мне»
Бо пропозиція закрити запит військових була зокрема і до вас.
Але вам так болить Україна, що ви не допомогаєтн ніяк ЗСУ. Зате всіма силами пробуєте демотивувати донатити . Кажете «впали донати»? Можливо, я не перевіряв. Може вам премії дають за досягнуті успіхи, тому вам краще знати 😅
Hotab
  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:В мене інша точка зору

Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ
Покупець 1 він же Продавець2
Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн
таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ

Ну да: первый налоговый агент - взял у покупателя 10ку - и передал ее в бюджет.
Второй налоговый агент/продавец 10ку не платит - потому как он уже 10ку заплатил. Но у следующего покупателя - берет 5ку - и передает ее в бюджет.

Если бы что у первого продавца что у второго - не было _покупателя_ - что бы они со своей "створив доданої вартості" делали бы? :wink:
  Hotab написав:_hunter

Так речь-то вообще не обо мне:


Якраз «обо мне»

Можливо, я не перевіряв

Именно: речь - об обозном стрелочнике. Ладно - свою кубышку ему жалко. Но цепляться к совершенно посторонним людям "О! - я тут человечков нашел - вот они заплатят!" - это уже вообще зашквар...

Так смысл жаловаться - не проверив? :roll: Если предмет жалобы - фантазия, получается...
