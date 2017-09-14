Додано: Пон 19 січ, 2026 10:33

tumos написав: budivelnik написав: Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі? Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?



Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.



Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.

Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.



https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist



другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,

Мухи окремо -котлети окремоЗгідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)Таким чином можна заявити наступнеПокупець платить ВСЕ...От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..А раз такТо той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬЧи у васвідповідальність на мені а платите ви?Таким чиномПокупець ВІДПОВІДАЄ перед ПРОДАВЦЕМ за своє зобовязання ОПЛАТИТИ ціну товару і ні продавець не зобовязаний розшифровувати складові з яких складається ціна товару, ні покупець не має права і впливу на визначення що вкладено у формування ціни товару, так само як Продавець не має далі ніякої відповідальності за дії людини з цим товаром, але після отримання грошей від людиниДодатково по ПДВПокупець в кінці ланцюжка..Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?Згідно вашої логіки -маюТоді виходитьє продавець 1і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так даліі на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операціїТо чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартістьа лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?