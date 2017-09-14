|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:25
andrijk777 написав:
2.А Зеленський хіба не розуміє, що якщо така ціль Р
Ви взагалі цікава людина
Зі сторони наче толково пишете
А ось як до мене, то одразу якісь ..е.. "парадокси"
Зеленський цілий 2024 рік їздив по світу підписуючи якісь "гарантії безпеки",
з усіма підписав аж до Люксембургу
А зараз на дворі 2026 і знову питання з гарантіями безпеки
говорили-балакали , сіли та й заплакали
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:25
ЛАД написав: prodigy написав:
.............
Всього 15 травня 1992 року Україна успадкувала від СРСР 2800 літальних апаратів, з яких 1090 — бойові літаки, 900 — вертольоти (з яких 330 бойові).
Морську авіацію Радянського Чорноморського флоту Україна успадкувала 28 травня 1997 року, Морська авіація України отримала 160 літальних апаратів (79 бойових літаків, 13 транспортних та 68 вертольотів).
Загалом радянський спадок військових літальних апаратів склав 2960 одиниць.
це скільки потрібно пілотів/техніків/запчастин/пального/зарплат військовим
Зачем приводить цифры, сколько військових літальних апаратів досталось нам в 1992?
Важно сколько их было в 2022.
По поводу "не делали" - Польша тоже не делала (по-моему, вообще никакие), так она их закупает. Мы только резали и продавали.
до 2004 в рф
порезали и продали
в 20 разів більше
не все порізали (багато техніки -танки, були продані в Африку)
путін почав готувати армію до війни з 2004року, Україна з 2014-в 2019 все зупинилось
і самі знаєте чому, хочу запронувати форуму відео
про контрабанду Наумова (Акста), санкції РНБО (Вадим Єрмолаєв)
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:28
fox767676 написав: andrijk777 написав:
2.А Зеленський хіба не розуміє, що якщо така ціль Р
Ви взагалі цікава людина
Зі сторони наче толково пишете
А ось як до мене, то одразу якісь ..е.. "парадокси"
Зеленський цілий 2024 рік їздив по світу підписуючи якісь "гарантії безпеки",
з усіма підписав аж до Люксембургу
А зараз на дворі 2026 і знову питання з гарантіями безпеки
говорили-балакали , сіли та й заплакали
гарантії безпеки підписали з 27 країнами, невже Зеленський не розумів, що це фантики
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:31
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:Це робиться дуже просто
- ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
Це не робиться просто.
А ядерка то вже занадто.
"Просто" це умовно.
В 1942 це робили і мети досягали. Бо хотіли досягти мети.
Порівняння йде з 1942!
У війні немає "занадто". Значить така війна, що є головніші пріоритети ніж перемога. Наприклад постачання газу.
Даже умовно это не просто.
Ни в 1942, ни в 1945 никого не уничтожили.
А ЯО занадто не потому, что "така війна", а такое оружие.
Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:32
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
---=== pesikot ===--andrijk777
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
-------------------------------------
Оце ти збрехав
Росія хоче знищити Україну, політично, теріторіально, фізично
---=== ===---
Це робиться дуже просто - ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Ти знову виправдовуеш рашистів
Типа, якщо немає ЯЗ, то і не хочуть знищувати
Хочуть, тому напередодні морозів били по енергетиці, щоб люди замерзли
А коли не вдалось, то такі як ти, захисники рашистів пишуть - "жодна сторона не хоче знищити супротивника"
andrijk777 написав:
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
В 1942 році ядерка ?
Альтернативна історія
як Венс побував в Москві
Я тобі конкретно відповів на твоє зауваження. Ти у відповідь наніс пургу не в тему.
Спілкування з тобою - пуста трата часу. Гавкай далі.
Конкретно, ти обісцявся на морозі
Тобі було трохи тепло, але потім холодно
То яка ядерка в 1942 році була ?
Хіба знищення генерації в морози, це не бажанняя знищити українців ?
Не бачишь, не помічаешь ?
Постійно захищаешь рашистів )
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 19 січ, 2026 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:35
budivelnik написав:
............
При чому навіть ВИДІЛЯЮЧИ Україні кредит під заморожені педераційні активи на 90 млрд доларів - умова витрачання це покупка озброєння в Європі і тільки у випадку відмови Європи(немає чи не може виготовити) дозволяється покупка на інших ринках.
Тобто як мінімум 90 млрд педераційних грошей будуть працювати мілітарізуючи ВПК Європи...
90 млрд. выделены не под "заморожені педераційні активи".
Репарационный кредит под росс. активы Европе согласовать не удалось.
Эти деньги выделены под еврооблигации.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:37
budivelnik написав: ЛАД написав:budivelnik
, вам не надоело придумывать?
Не с кем поругаться?
Детройт ушёл, теперь цепляетесь ко мне?
При чому тут чіпляюсь
що для дейтройта що для вас - мені пофіг хто ви .
Але коли дейтройт чи Ви чи фокс чи летусорк починають заважати нам кувати перемогу - то я вмикаюсь..
Ви можете вірити що постійна політика оправдання педерації -це правильно
я вважаю що це ворожа робота
А з ворогами розмова коротка..
Куйте.
Но придумывать не надо.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:39
ЛАД написав: budivelnik написав:
............
При чому навіть ВИДІЛЯЮЧИ Україні кредит під заморожені педераційні активи на 90 млрд доларів - умова витрачання це покупка озброєння в Європі і тільки у випадку відмови Європи(немає чи не може виготовити) дозволяється покупка на інших ринках.
Тобто як мінімум 90 млрд педераційних грошей будуть працювати мілітарізуючи ВПК Європи...
90 млрд. выделены не под "заморожені педераційні активи".
Репарационный кредит под росс. активы Европе согласовать не удалось.
Эти деньги выделены под еврооблигации.
Сказали а- кажіть і б.....
Єврооблігації випущені під умови погашення після війни після того як педерація розрахується з Україною.
ПС
От ви знову шукаєте зачіпки як принизити наших союзників і показати що педерація ще побомбардує Ваш Харків..
Скажіть чесно
Ви мазохіст? , при чому такий проросійський мазохіст..
вам добре коли знаходите щось погане для України і погано коли приходить розуміння що педерація наближається до краху на повному ходу...
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:41
ЛАД написав:
Но придумывать не надо.
А що я придумав?
Ви дійшли до висновку що вас бомбить російська сволота?
чи
нЄвсьО тАк АднАзнАчнА, их Украина спровоцировала......
