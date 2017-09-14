RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16507165081650916510
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:02

  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit
То за кого ти голосував в 2019 році ? Мовчиш

Яж ж вказав вище, що за Порошенка чи тобі повилазило?


Дійсно, за Пороха ? Щось не схоже

Якось ти довго думав, що відповісти на таке просте питання )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:10

  Прохожий написав:"один человек" сказал правильно

а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...

Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))


Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец) :mrgreen: :mrgreen:
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:13

  Господар Вельзевула написав:
  Прохожий написав:"один человек" сказал правильно

а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...

Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))


Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец) :mrgreen: :mrgreen:
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.

Ось бачите, ані Дніпро, ані Київ. Прилетіло, а люди у Дніпрі на перекур і +25, і світло ще дали )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6135
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:22

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Чому ? )
Вмовити Онуфрія про шо? Хіба Онуфрій має право демобілізовувати? Чи домовлятись про купівлю електрики на заес? Чи може онуфрій обіцяв блекаут в москві?
Переговори може вести виключно зеленський а він замість москви їде в париж. Чому?)

Тоді мовчи про якісь перемовини з РФ

Якщо сам не хочешь цього робити, 20-ка ти наша )

шо ти мелеш ? Як я можу домовлятись якщо переговори заборонені? Най знімає потужний лідер заборону.
То договоряться без нього в країні ще є трєзвомислячі люди. Даж той же шоколадний міг б домовитись. Але видно трамп прав. Треба дати народу дозріти...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16507165081650916510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 192903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 394845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1100367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.