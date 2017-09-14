|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 20 січ, 2026 20:02
Schmit написав: pesikot написав:Schmit
То за кого ти голосував в 2019 році ? Мовчиш
Яж ж вказав вище, що за Порошенка чи тобі повилазило?
Дійсно, за Пороха ? Щось не схоже
Якось ти довго думав, що відповісти на таке просте питання )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13172
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 20:10
Прохожий написав:
"один человек" сказал правильно
а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...
Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))
Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец)
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 20:13
Господар Вельзевула написав: Прохожий написав:
"один человек" сказал правильно
а вот ваша ссылка просто в***р а не "прикольное мнение"...
Я лично не знаю НИ ОДНОГО знакомого(а все они не бедные люди) который собирается выезжать из Киева "на хутор", и ни от кого не слышал что их знакомые собираются выезжать, так что...
более того, все масштабируют энергонезависимость)
а ху.лу фак от нас, киевлян)))
Ну тут я вырвал из контекста:)) Он еще говорил что будет если выедут и не вытерпят две-три недели (так и сказал,поганец)
А так то правильно. Масштабируйте и производите.
То не проблема- меня интересовало лишь как это делать на 25-ом этаже, в домах то ясно.
Ладно, пойду перекурю на улицу, в хате +25 а тут еще и свет дали- котел еще нажарит.
Ось бачите, ані Дніпро, ані Київ. Прилетіло, а люди у Дніпрі на перекур і +25, і світло ще дали )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6135
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 20:22
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Чому ? )
Вмовити Онуфрія про шо? Хіба Онуфрій має право демобілізовувати? Чи домовлятись про купівлю електрики на заес? Чи може онуфрій обіцяв блекаут в москві?
Переговори може вести виключно зеленський а він замість москви їде в париж. Чому?)
Тоді мовчи про якісь перемовини з РФ
Якщо сам не хочешь цього робити, 20-ка ти наша )
шо ти мелеш ? Як я можу домовлятись якщо переговори заборонені? Най знімає потужний лідер заборону.
То договоряться без нього в країні ще є трєзвомислячі люди. Даж той же шоколадний міг б домовитись. Але видно трамп прав. Треба дати народу дозріти...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4498
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|192903
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|394845
|
|
|6076
|1100367
|
|