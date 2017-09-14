fler написав:Що треба було робити та негайно робити зараз:
✔️ Типові проєкти підключення ✔️ Централізовані монтажні та пусконалагоджувальні команди ✔️ Єдиний стандарт інтеграції КГУ у тепломережі ✔️ Фонд запуску, а не лише закупівлі
Це все дуже по суті, ще й від Вас що дивно, але за 4роки(окей 2 роки як 100% зрозуміло напрям руху), цього не було зроблено. Це виключно янелох має сказати я не справився я йду. Після цього може прийде людина яка зможе ввести зміни і в цьому секторі. Наприклад щоб бізнес при встановленні КГУ міг віддавати залишки в мережу. А так в цьому напримку нічого не робиться. І все що залишаєтсья це надіятись що бізнес якось забезпечить себе сам і віддасть залишки електоєнергії людям. Оце буде і вся, розподільча єнергія.
Это, наверное, нужно сделать. Но вернитесь к посту fler и прикиньте, о какой мощности КГУ идёт речь. И какая мощность не подключена. Все эти меры несколько облегчили бы сегодняшние проблемы, но точно не решили бы их.
«Просто там был другой режим. Это прифронтовый город. У них были такие дополнительные инструменты поддержки этого города. Поэтому нужно четко отделять, где есть разные режимы работы, а где подготовка. Но в Харькове она лучше. Если мы посмотрим, сколько в Харькове распределенной генерации развернуто, и сколько в Киеве, то в отношении мощности этого поколения к потреблению в Харькове выше однозначно. В абсолютных цифрах возможно и выше», – отметил экс-начальник «Укрэнерго».
И основной фактор лучшей подготовки, как ни странно, в постоянной угрозе со стороны РФ.«В Харькове все эти годы постоянно были какие-то прилеты, атаки. Город живет очень близко к линии столкновения. И в Харькове мэр и его команда, я с ними тоже общался много, всегда были заточены на удержание своей критической инфраструктуры, привлечь какие-то дополнительные генераторы, когенерацию подключить. У них действительно это был первый вопрос повестки дня. Для них самая страшная история, когда отключается метро, электротранспорт, водоканал. В Киеве некоторое время было тихо, соответственно мне кажется Киев более расслабленно к этим задачам относился. И если вы посмотрите на темп жизни в Харькове, даже бытовой, и в Киеве, он разный. Киев все-таки до всех этих событий, когда нам разбили теплоснабжение, еще несколько месяцев тому назад был довольно тыловым городом. А Харьков уже много лет им не является. Поэтому Харьков делал ставку больше на когенерацию, а Киев больше на транспортные развязки и так далее», — пояснил Кудрицкий.
В течение дня город гудит генераторами. Жители разных районов в соцсетях сравнивают, сколько времени подряд у кого не было света. Счет доходит до 6, а иногда – до 8 и даже до 10 часов. Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатировал: отключения «очень большие». Он объяснил, что ракетным ударом в понедельник враг серьезно повредил объект критической инфраструктуры. Ситуация трудная, ее пытаются локализовать. Четких графиков отключения по районам, по словам Терехова, пока не существует. Отметим, что вчерашний удар стал одним из серии. Прилетало уже по нескольким ключевым ТЭЦ, питающим город.
Краткое содержание - Амбиции Трампа в отношении Гренландии угрожают единству НАТО и торговым связям. - Макрон требует уважения, а не «тиранов». - Трамп: «Мы что-нибудь придумаем». - Глава Еврокомиссии призывает к созданию новой, «независимой» Европы. - Россия ставит под сомнение суверенитет Дании над Гренландией. ...... В сообщении на сайте Truth Social во вторник, опубликованном после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявил: «Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Назад пути нет — в этом все согласны!» Чтобы усилить эффект, он опубликовал изображение, созданное искусственным интеллектом, на котором он запечатлен в Гренландии с американским флагом в руках. На другом изображении он разговаривает с лидерами рядом с картой, на которой Канада и Гренландия обозначены как часть Соединенных Штатов.
Краткое содержание - Посланники Трампа и Путина встретились в Давосе. - По словам источника, встреча длилась около двух часов. - Встреча прошла конструктивно - Дмитриев - Встреча прошла очень позитивно - Виткофф ...... «Диалог конструктивен, и все больше людей понимают справедливость российской позиции», — заявил посланник Путина Кирилл Дмитриев после переговоров с посланником Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в «Палате США» в Давосе.
Премьер-министр Канады Марк Карни в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что «старый порядок уже не вернется» и призвал менее крупные страны объединиться, чтобы отстаивать свои интересы в борьбе самыми крупными.
«Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню», — заявил Карни во вторник, добавив, что, по его мнению, могущественные страны используют экономическое принуждение, чтобы получить желаемое.
Он также подтвердил готовность Канады оказывать поддержку Гренландии, Дании и альянсу НАТО, чем вызвал аплодисменты зала.
Под «великими державами» обычно понимают страны, которые имеют постоянные места в Совете Безопасности ООН — Китай, Францию, Россию, Великобританию и США. Их статус отражает значительный экономический и военный потенциал.
К средним державам относят государства вроде Канады, Австралии, Аргентины, Южной Кореи и Бразилии — страны, которые несмотря на более скромные размеры их экономик тоже оказывают большое влияние на мировую политику.
В своей речи Карни сказал, что мир находится «в разгаре перелома, а не процессе перехода».
«Великие державы начали использовать экономическую интеграцию в качестве оружия, тарифы в качестве рычага воздействия, финансовую инфраструктуру в качестве средства принуждения, а цепочки поставок в качестве уязвимых мест, которые можно использовать в своих интересах», — сказал он.
Карни также заявил, что «Канада была одной из первых, кто услышал тревожный сигнал» о том, что географическое положение и исторические союзы больше не гарантируют безопасность и процветание.
ЛАД написав:Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове. Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14. Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.
7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць
у січні 2025 (середня темп по місяцю була +7с, вночі +3,5С) витратив -газ 60куб, електрика 600квт/г, генерація була 1150квт(мені сплатили 3250грн-600грн за газ/розподіл, то 2650грн був у плюсі), цього місяця десь у мінус 5000-5000грн(але такий січень раз на 7-8 років буває) генерація 390квт за 20 днів(панелі вкриті снігом, "не бачать" сонця), може завтра сніг розтане?(прогнозують +2с)
stm написав:Banderlog Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.
Хотите сказать, что сегодня ведутся украино-росс. переговоры? Об украино-американских слышу. О росс.-американских тоже. Об украино-росс. интересно было бы узнать. Расскажите, пожалуйста, раз вы в курсе.
гуманітарні питання: як обмін полоненими і обмін тілами, ніколи не припинялись
Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.
Вже стопіццот разів писав, сім`я з Вовчанська, вона- перукар, він- водій, двоє дітей. Дружина згребла дітей і виїхала за кордон як тільки почалось. Чоловік як працював за кордоном, так і працює, дружина як працювала перукаркою, так і працює, тільки за кордоном. Діти молодша в школі, старша вже вчиться на медсестру і отримує гроші. У Вовчанську втратили все шо було, абсолютно все. Шо в них спитать, чи будуть вони повертатись?
все залежіть від суми компенсації від держави, брат мого батька втратив все господарство в Херсонській області(30км від Херсону), виїхали діти і онуки у 2022 (він єдиний(йому 69р) тримався до червня 2025, доки шахед не знищив все), тоді він виїхав до Польщі на 2 місяця до дітей онуків, потім всі вони повернулися у Рівне), держава виділяє суму (точно я не знаю яку, вони вже шукають купити власний будинок в селі під Одесою з ділянкою, бо всі роки працювали на землі, а ціни у нас від 40к+ дол)