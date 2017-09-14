RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1651116512165131651416515>
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:40

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
Отож, середа. 22.30. Йду додому, розмовляючи по телефону. Повз проіжджає темний фольцваген. Розвертається і знову проіжджає повз.
Буквально через хвилину відчуваю сильний удар в ділянці нирок. Думаю, це була бита чи щось на кшталт. Двоє чоловіків у військовій формі затягують мене у цей же автомобіль і кидають на підлогу між сидіннями. Всередині ще три військових і ще два таких, як я.
Усю дорогу до Ковеля я навіть не міг сказати, що я колишній військовий, учасник бойових дій. Один з військових наступив ногою мені на шию.
По дорозі вони двічі зупинялися, щоб бити тих двох чоловіків.
Через кілька годин мені вдалося умовити військових подивитися моі документи.
Я не можу сказати, куди ми заіжджали, бо весь цей час я лежав між сидіннями. Але автомобіль десь зупинявся. Наскільки я міг зрозуміти, це було Ковельське ТЦК.
О четвертій ранку мене без будь-яких пояснень викинули з машини. Біля «Зеленого гаю», не доіжджаючи до Луцька. По суті я опинився посеред лісу у комендантську годину. Жоден з автомобілів, які проіжджали повз, не зупинився. Але я дочекався першу маршрутку, яка їхала з Луцька до Ратного. І після одинадцятої ранку мені вдалося потрапити додому.
...Чому військові можуть отак поводитися з колишніми військовими? Хто іх наділив таким правом? Хто ці перевертні у військових формах? І з кількома людьми вони отак вже поводилися?
В краіні війна. Війна з ворогом, який вдерся в нашу краіну. Це не війна з чоловіками. Не війна з колишніми військовими.
Не війна за те, хто крутіший, у кого більше прав і повноважень. Не війна за те, хто сильніший у грі зі слабшими. Але з такими «військовими» і ворога не треба...


бурятсько-білоруська дрг
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  _ написав:
  fler написав:Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

В шестерых :wink: - вы забываете про тех, не менее многих - кто работает "причому дистанційно".
Но так-то, конечно, каждый решает сам для себя - что им важнее: платить за наличие тепла/света или экономить, сохраняя "комфорт".
Как известно - на морозе комфорт сохраняется лучше :D
600000 киевлян сделали вполне очевидный выбор.

hunter, маю великі сумніви щодо цієї цифри. Особливо цікавить, як порахували?
То Кличко озвучив
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37243
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8290 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:16

  Water написав:Вмить будинку може і не буть. Все шо ти все життя будував, утеплював, енергонезалежнював воно в одну мить знищено. Тому так.

Ви у західній Європі? Тому що продаж Гренландії - це ще один крок до світової війни. На столі ЄС як пиріг, частини відійдуть комусь з трьох старих імбіцилів 19 століття 8)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:22

грендланський корпус

  stm написав:
  Water написав:Вмить будинку може і не буть. Все шо ти все життя будував, утеплював, енергонезалежнював воно в одну мить знищено. Тому так.

Ви у західній Європі? Тому що продаж Гренландії - це ще один крок до світової війни. На столі ЄС як пиріг, частини відійдуть комусь з трьох старих імбіцилів 19 століття 8)

ви вже записались в грендланський корпус?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціоністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії ??
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:29

  fox767676 написав:Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії

Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:31

  fox767676 написав:Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.

Король Дании Кристиан X правил во время оккупации Дании Германией в 1940-1945 годах, когда немецкие войска вторглись 9 April 1940 года, заставив его приказать войскам прекратить сопротивление и подчиниться, что привело к сохранению датского правительства и короля в протекторате до 1943 года, когда Германия установила прямой режим оккупации. Кристиан X стал символом датского сопротивления, несмотря на формальное подчинение, легендарно демонстрируя солидарность с евреями, носил Звезду Давида и поддерживал датские институты до конца оккупации.
...
В израильском мемориале «Яд ва-Шем» на Аллее праведников дерево № 25 посвящено Народу Дании, № 26 — Королю Кристиану X
Примат
 
Повідомлень: 668
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:36

  stm написав:
  fox767676 написав:Те, що західніше Ельби буде збережено
А ось Данія - під питанням
Вже було коли колабораціністський уряд в Копенгагені закликав гренландців підкорится Рейху, і якщо б не американці, Гітлер би мав плацдарм для десанту в Канаду.
Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.
Як такі можуть мати якісь колонії

Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )

Щоб розгорнути дроновий щит, дрони/комплектуючі потрібно купити у так званого ворога - Китаю.
Schmit
 
Повідомлень: 5381
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:38

  Примат написав:
  fox767676 написав:Сама Данія була окупована Рейхом за 6 годин.

Король Дании Кристиан X правил во время оккупации Дании Германией в 1940-1945 годах, когда немецкие войска вторглись 9 April 1940 года, заставив его приказать войскам прекратить сопротивление и подчиниться, что привело к сохранению датского правительства и короля в протекторате до 1943 года, когда Германия установила прямой режим оккупации. Кристиан X стал символом датского сопротивления, несмотря на формальное подчинение, легендарно демонстрируя солидарность с евреями, носил Звезду Давида и поддерживал датские институты до конца оккупации.
...
В израильском мемориале «Яд ва-Шем» на Аллее праведников дерево № 25 посвящено Народу Дании, № 26 — Королю Кристиану X


Краще б вони безіменим українцям ставили пам`ятники, що поклали у другу світову у збройній боротьбі з нацизмом 10 млн життів.
А вони ставлять пам'ятники красивим але безмістовним жестам народу, який за рігздолари переплявав євреїв до Швеції на човнах
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Можуть, якщо розгорнути дроновий щит, навіть у Гренландії ) США не готові до втрат, готові до розвалу НАТО але не готові до втрат )


то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1651116512165131651416515>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 193338
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1100991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.