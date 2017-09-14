RSS
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:03

  fox767676 написав:бурятсько-білоруська дрг


Чисто ваше мнение.. В чем причина такого поведения? Поломанный может оказаться офицером, сотрудником конторы, влиятельным человеком- как можно ломать не спросив доки?
Под наркотой или с психикой что-то?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:13

  Schmit написав:Трамп пояснив, чому досі не завершив війну в Україні
Основною перешкодою для швидкого завершення конфлікту є те, що позиції сторін не збігаються в часі. Очільник Білого дому під час пресконференції зазначив, що коли одна сторона готова до припинення війни, то інша, навпаки, ні, передає Gazeta.ua.
"Не знаю, подумайте про це. Я закінчив вісім війн. Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів. Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І я намагаюся довести цю справу до кінця. Але коли Росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - Росія не готова", - зазначив президент США.

А коли це Україна була не готова, невже мова йде про квітень та листопад 2025?

Далі ти не зміг прочитати ? )
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:14

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:бурятсько-білоруська дрг


Чисто ваше мнение.. В чем причина такого поведения? Поломанный может оказаться офицером, сотрудником конторы, влиятельным человеком- как можно ломать не спросив доки?
Под наркотой или с психикой что-то?

Знаєте що таке "ДРГ"? "Операція під фальшивим прапором" ?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:19

  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Якщо не буде заяви в поліцію - то це балабольство
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:31

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Якщо не буде заяви в поліцію - то це балабольство

Не балабольство, а предвыборная агитация, что за некорректная терминология. Часть политикума в мыслях уже всё победила и выстояла, и думает о будущей электоральной борьбе.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:37

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.

Якщо не буде заяви в поліцію - то це балабольство

спитай цього Сергія у фейсбуку. Заодно напиши йому що ти важливий в тилу і він тобі заборгував за сосиски
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:41

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:бурятсько-білоруська дрг

Чисто ваше мнение.. В чем причина такого поведения? Поломанный может оказаться офицером, сотрудником конторы, влиятельным человеком- как можно ломать не спросив доки?
Под наркотой или с психикой что-то?

Може хлопці на бусах вважають що пішком вночі в 22-30 ходять тільки знедолені пересічні? Тому й ламають не питаючи.
До речі в Одесі недавно якраз не того бусифікували. Бусифікований настучав дяді в СБУ, і хлопців з буса через пару днів показово затримали "сбушники"
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 16:56

  flyman написав:
  stm написав:
  Letusrock написав:у нас ще гірше, "довгограюча остання верба" але результат аналогічно "6 годин"

Результат у орків мінус ФНБ це у валюті і золоті 20 років накопичень, ......

в України що в плюс? Зовнішній борг.

Тут Блумберг забавную статью выпустил: похоже, "еще 2-3 недели - и рассыпется"
Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам

За підрахунками агентства, вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року

Загальний обсяг міжнародних резервів РФ на кінець 2025 року оцінюється близько у 755 млрд доларів, з яких понад 326 млрд доларів припадає саме на золото.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ost-assets
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:продавці уповноважені здійснювати утримання та внесення до бюджету ПДВ, сплаченого кожним наступним споживачем.
І що?
Раз уповноважені - значить платять вони..
Ви уповноважений частину своєї зарплати віддавати дружині...
Але це ж не говорить що це вона заробила коли купила з переданих вами коштів вам набір для супчику чи собі набір для манікюру.
Тому ще раз
Ви можете скільки завгодно відстоювати маразматичну трактовку
По факту
ПДВ платить ПЛАТНИК ПДВ
фізособа платником ПДВ не є.
і сплачує ПДВ тільки тоді коли ЗАРОБЛЯЄ собі на зарплату, а не витрачає свою зарплату.
ПС
давайте вже закінчимо з цією хєрньою на цій гілці, тим більше що позицію гетьманцева - я знаю.
Підприємці пройдисвіти які крадуть гроші людей тому 60? на зарплату людини це замало , треба підняти до 70... розповідаючи що 30 - платять покупці..
От тільки негаразд
Щоб ЗАРОБИТИ - людина спочатку платить
а от коли ця ж людина КУПУЄ - то чомусь гетьманцев з компанією забуває повернути ПДВ яке він взяв перед виплатою зарплати
Подумайте коли є чим.
0
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Завтра у Давосі президент Зеленський проведе зустріч із Трампом для обговорення мирного плану, — Axios

Кто то верит в договорнячок, ой, перемирие? :D
