Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:06

  Letusrock написав:Може хлопці на бусах вважають що пішком вночі в 22-30 ходять тільки знедолені пересічні? Тому й ламають не питаючи.


Скорее всего.
В общем,если кому надо поздно вечером идти- лучше взять в руки прапор и громко спивать гимн- пацаны сразу будут понимать что хворый наглухо, и нет смысла даже бусярить-нигде не примут.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:11

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Як там писав Хотаб, "треба було просто оновити дані, ги-ги"
--=== ===---
Сергій Колядюк
Ніколи не думав, що працівники ТЦК можуть силоміць запихнути мене у авто, поламати мені ребра, а потім викинути на сніг о четвертій ранку не в населеному пункті.
---=== ===---

Якщо не буде заяви в поліцію - то це балабольство

спитай цього Сергія у фейсбуку. Заодно напиши йому що ти важливий в тилу і він тобі заборгував за сосиски

Ти сюди приніс, ти йому і пиши
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:17

В українському парламенті допускають болючий компроміс щодо Донбасу – Welt
Те, що відбувається, напевно страшніше, ніж міфічне "посилиться і знову нападе", та й бути щитом Європи в кредит - ну таке.
"А можна було у квітні..."
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 21 січ, 2026 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:21

Отже
Після найстрашішосильнішого удару педерації який повинен був змусити нас здатись або переселитись в середньовіччя..
У Львові повністю відновилось електроживлення (останнє обмеження було зафіксовано в 5 годині ранку) , правда прорвало водопровідну трубу закладену ще францом-йосипам за часів австро-угорщини... але й тут винуваті А садовий+педераційники (при чому до зараз так і неясно хто винуватий більше-садовий з витратами на велеодоріжки чи фран-йосип браковану трубу поклав)..
Це з приємного
З поганого
всі мої автомобілі вже ДРУГУ добу перебувають в майбутньому в них
пятниця-двадцятьтретього
Можливо саме ця зміна й пояснює те , чому педераційники так і не змогли повторити свій удар , бо небо закрите за допомогою джпіес, і якщо користуватись сьогоднішніми його значеннями то точка приземлення ракет буде десь на відстані в 24 млрд км... що забагато навіть для АрЕшнІкА
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А можна було у квітні..."


А можна й в 13 році дещо інакше зробити, не було б взагалі війни.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:26

  budivelnik написав:Отже
Після найстрашішосильнішого удару педерації який повинен був змусити нас здатись або переселитись в середньовіччя..
У Львові повністю відновилось електроживлення (останнє обмеження було зафіксовано в 5 годині ранку)

А пану не спало на думку, що у Львові стало більше світла, бо можливо перебиті, підстанції передачі енергії від АЕС на схід. І от навіщо про таке писати, щоб і туди полетіло?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 21 січ, 2026 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:28

  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:А можна було у квітні..."


А можна й в 13 році дещо інакше зробити, не було б взагалі війни.

Можна було і в 13, а можна було в 19 не віддавати усю повноту влади младорегіоналам і перефарбованому у зелений колір антимайдану.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:29

  Schmit написав:В українському парламенті допускають болючий компроміс щодо Донбасу – Welt
Те, що відбувається, напевно страшніше, ніж міфічне "посилиться і знову нападе", та й бути щитом Європи в кредит - ну таке.
"А можна було у квітні..."

"Казав сліпий - побачимо"

А впливова депутка, то Безугла чи хто ? ))
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:34

  Schmit написав:
  budivelnik написав:Отже
Після найстрашішосильнішого удару педерації який повинен був змусити нас здатись або переселитись в середньовіччя..
У Львові повністю відновилось електроживлення (останнє обмеження було зафіксовано в 5 годині ранку)
А пану не спало на думку, що у Львові стало більше світла, бо можливо перебиті, підстанції передачі енергії від АЕС на схід. І от навіщо про таке писати, щоб і туди полетіло?
А логіка в тебе де?
якщо удар був ПОЗАВЧОРА і позавчора+вчора світла у Львові не було по 14+ годин
То ХТО перебив їх сьогодні вночі , що світло пішло широким потоком

Деколи краще думати ніж жувати
+
Не думаю що педераційники не засунили хоча б одного шпйона в інтернет і той підключившись до відкритого сайту обленерго не може отримувати графіки відключень...
Це ж так складно , кожен мешканець України щоб отримати доступ до графіків в інтернеті проходить обовязкову співбесіду з СБУ і отримує на майбутніх 24 години оригінальний пароль який дозволяє йому взнати чи буде в нього світло і коли...

тобі таке спадало на думку? чи все пропалила любов до педерації настільки що вже й думати нічим?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Вмить будинку може і не буть. Все шо ти все життя будував, утеплював, енергонезалежнював воно в одну мить знищено. Тому так.


саме так, у нас вночі влучили у приватний будинок(другий поверх сильно ушкоджений), люди були в підвалі, тому з ними все ок (окрім шоку і моральної травми)

до речі, за 4 роки місто лиха доля оминала (2-3 випадки влучання до цієї ночі у приватному секторі)
