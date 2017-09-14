RSS
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 21:46

похоже речь идет про территории которые находятся под контролем раши..
хитрО хитрО

❗️рф обсуждает с США использование замороженных активов рф на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между рф и Украиной, – путін.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 21:49

  Xenon написав:похоже речь идет про территории которые находятся под контролем раши..
хитрО хитрО

❗️рф обсуждает с США использование замороженных активов рф на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между рф и Украиной, – путін.



ты повоюй еще полгодика в интернете , доперемогаешься до спецналога-контрибуции в росбюджет
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 21:51

єтот стон у ніх пєснєй зовйоцца

  fox767676 написав:стогін воук-лгбт глиста відірваного від годівниці

єтот стон у ніх пєснєй зовйоцца
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 21:57

Ну молодчинка же! - всего один день переговоров - и сделка в кармане
Трамп: «На основі дуже продуктивної зустрічі з Генсекретарем НАТО ми сформували базу майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього Арктичного регіону»

Президент США додав, що не запроваджуватиме мита, які мали набути чинності 1 лютого. Також тривають додаткові обговорення щодо «Золотого купола» у контексті Гренландії.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 22:12

  tumos написав:
  budivelnik написав:І що?
Раз уповноважені - значить платять вони..
Ви уповноважений частину своєї зарплати віддавати дружині...
Але це ж не говорить що це вона заробила коли купила з переданих вами коштів вам набір для супчику чи собі набір для манікюру.
Тому ще раз
Ви можете скільки завгодно відстоювати маразматичну трактовку
По факту
ПДВ платить ПЛАТНИК ПДВ
фізособа платником ПДВ не є.
і сплачує ПДВ тільки тоді коли ЗАРОБЛЯЄ собі на зарплату, а не витрачає свою зарплату.
ПС
давайте вже закінчимо з цією хєрньою на цій гілці, тим більше що позицію гетьманцева - я знаю.
Підприємці пройдисвіти які крадуть гроші людей тому 60? на зарплату людини це замало , треба підняти до 70... розповідаючи що 30 - платять покупці..
От тільки негаразд
Щоб ЗАРОБИТИ - людина спочатку платить
а от коли ця ж людина КУПУЄ - то чомусь гетьманцев з компанією забуває повернути ПДВ яке він взяв перед виплатою зарплати
Подумайте коли є чим.
0

Это про какого Гетманцева идет речь ? Про Даниила Александровича, который председатель комитета ВРУ по вопросам финансов... ?
Возможно в секту маразматической трактовки входит бухгалтерский портал Дебет-Кредит:
Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).
https://services.dtkt.ua/catalogues/tax ... nu-vartist
Собственно говоря с аналогичной цитаты и начался наш диалог.
1 Є реальне життя..
В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....
2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....

Вас особисто що цікавить?
оповідання чиновника - тоді ви праві
чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....

Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...
Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..
Створив продукт продажною ціною в 120 грн...
Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.
Покроково
Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )
В нього залишилось 100 грн
Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...
Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?
Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?
І залишилось 63 грн...
В мене питання
Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ
а чим відрізняються від 20 грн пдв
18 грн єсв
19 грн пдфо+вз
63 грн зарпалта на руки

Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?
А по суті
Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.
Все
Ніяких прямих , не прямих ,
ще раз
щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв
Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить
але вона не може не сплатити
63 на руки = 12,6 ПДВ
18 Єсв = ____3,6 пдв
19 пдвфо+вс=3,8пдв
Всього________20 грн пдв
Дійшло
чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 22:20

  flyman написав:
  fox767676 написав:стогін воук-лгбт глиста відірваного від годівниці

єтот стон у ніх пєснєй зовйоцца


я його пам'ятаю
у нього в підписі була мета - новобудова на правому березі Києва по 500
таким чим гірше тим краще
Андрію777 для систематизації бенефіціарів довічної війни
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 23:01

  budivelnik написав:1 Є реальне життя..
В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....
2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....

Вас особисто що цікавить?
оповідання чиновника - тоді ви праві
чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....

Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...
Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..
Створив продукт продажною ціною в 120 грн...
Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.
Покроково
Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )
В нього залишилось 100 грн
Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...
Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?
Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?
І залишилось 63 грн...
В мене питання
Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ
а чим відрізняються від 20 грн пдв
18 грн єсв
19 грн пдфо+вз
63 грн зарпалта на руки

Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?
А по суті
Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.
Все
Ніяких прямих , не прямих ,
ще раз
щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв
Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить
але вона не може не сплатити
63 на руки = 12,6 ПДВ
18 Єсв = ____3,6 пдв
19 пдвфо+вс=3,8пдв
Всього________20 грн пдв
Дійшло
чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити?

Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.
Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.
Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдота
на эти 2% и живу.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 23:57

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
то треба обирати між 3ма гравцями - рф, КНР, США
інакше , базуючись на історичному досвіді - 6 годин

може план переселити українців з газівцями іна Гренландію

а там есть полуподвалы в самостроях в ЧС?

Ізольда Павлівна боїться холоду, не поїде
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 00:08

  fler написав:Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.

Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 00:10

  stm написав:золоті 20 років накопичень

Вони золото вроді ще не чіпали, а воно неслабо підросло в ціні, плюс власний видобуток, плюс Африка.
