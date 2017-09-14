Water написав:

збройні сили обох країн виявилися залежними від тих самих китайських постачальників, які тепер змушені планувати їхні зустрічі, щоб росіяни та українці не перетиналися.Засновник одного з найбільших виробників дронів в Україні TAF Industries Олександр Яковенко зауважив, що китайські виробники раптово стали поводитися підозріло, розписуючи час його прибуття та від'їзду буквально за хвилини та секунди. В інтерв'ю газеті Яковенко розповів, що іноді його просили почекати зовні, а потім проводжали усередину через бічні входи та службові коридори. Лише пізніше він дізнався, що причина була в росіянах, які в цей момент перебували на заводі, прямували туди або щойно поїхали."Наші постачальники намагаються керувати потоками українських та російських клієнтів. Вони роблять все, щоб ми не опинилися на одному заводі в той самий час. Нас запрошують на один час, а росіян — на інший. Як тільки машина з росіянами їде, одразу заїжджає машина з українцями", — розповів Яковенко.За словами представника компанії-постачальника дронів для ЗСУ Vyriy Drone Олексія Бабенка, технологічні новинки часто доходять до обох сторін майже одночасно. "Ми можемо побачити новий відеопередавач на російських дронах і відразу зрозуміти, яка китайська компанія його виробила. Ми пишемо їм. Звичайно, спочатку вони відповідають: "Ні, це не наше". Але ми питаємо знову і вони кажуть: "Добре, ми можемо продати це і вам", — розповів Бабенко.Як зазначає газета, офіційно Китай займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Раніше країна також запровадила заборону на експорт чутливих технологій дронів як до Росії, так і до України. Однак західні розвідслужби та українські політики вважають, що китайська влада фактично допомагає Росії: наприклад, дозволяє компаніям з великим фінансуванням викуповувати цілі виробничі лінії та переносити їх до Росії.Україна тим часом намагається налагодити власне виробництво дронів, але, за словами Яковенка, як і раніше, залежить від Китаю на 85% за компонентами для простих FPV-дронів.dsnews.ua/ukr/world/ft-rossiya-i-ukraina-pokupayut-detali-dlya-dronov-na-odnih-i-teh-zhe-zavodah-v-kitae-22012026-450779