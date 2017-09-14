Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал Европу за их попытки защитить Гренландию от РФ и Китая.



"Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы. Либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", - сказал Зеленский.



Он добавил, что Украина знает, как решить эту проблему. По словам президента, если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии - Украина может помочь.



"У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут затонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем - у нас есть инструменты и люди. Для моря - это не первая линия обороны и мы можем действовать. И мы знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.