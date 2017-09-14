Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.
Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.
BRIEFLY: The Financial Times Exclusive: США подталкивают Россию и Украину к прямым переговорам в Абу-Даби. Часть 1/2.
Посланники Дональда Трампа отправятся в Москву для обсуждения идеи трехсторонней встречи с Владимиром Путиным.
▪️США настаивают на том, чтобы Украина и Россия встретились в Абу-Даби позднее на этой неделе для проведения трехсторонних переговоров о возможной сделке по прекращению военного конфликта на Украине, сообщили источники The Financial Times.
▪️Президент Украины Владимир Зеленский заявил аудитории Всемирного экономического форума в Давосе, что поддерживает идею встречи своей переговорной команды с российскими и американскими представителями на нейтральной территории.
▪️По словам высокопоставленного американского чиновника, трехсторонняя встреча, как ожидается, пройдет в пятницу и субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Россия пока не сообщила, согласилась ли она на проведение этой встречи.
▪️«Лучше иметь хоть какой-то диалог, чем не иметь никакого», — сказал Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что переговоры будут вестись на «техническом уровне». Однако, подчеркнул он, для прогресса обе стороны должны быть готовы к уступкам.
▪️«Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что, понимаете, к этому должны быть готовы все — не только Украина», — сказал Зеленский.
▪️Позднее офис Зеленского уточнил в разговоре с Financial Times, что трехсторонняя встреча пока окончательно не подтверждена и что украинская и американская стороны ожидают ответа России.
▪️Ожидается, что в четверг специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер обсудят эту идею с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
▪️Уиткофф указал, что после встречи с Путиным он и Кушнер «сразу отправятся в Абу-Даби» для участия в «рабочих группах».
▪️По словам собеседника The Financial Times, на этой неделе Россия сообщила США, что Путин открыт к проведению параллельных переговоров с Украиной, при которых посредники будут курсировать между делегациями.
▪️Однако Москва не заявила, что согласна на трехсторонние переговоры. Формат, который, как указала Россия, Путин мог бы предложить, схож с переговорами, состоявшимися в Абу-Даби в ноябре прошлого года: тогда украинские и российские переговорщики по отдельности встречались с американскими чиновниками, но напрямую друг с другом не общались. #Россия #США #Украина
Подписаться | Сайт | Х
The Financial Times Exclusive: США подталкивают Россию и Украину к прямым переговорам в Абу-Даби. Часть 2/2.
▪️Если Путин примет американское предложение, эта встреча станет первым случаем, когда представители США сядут за один стол одновременно с российскими и украинскими коллегами, с тех пор, как Трамп вернулся к власти в прошлом году.
▪️В прошлом году Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле, которые завершились без какого-либо существенного прогресса.
▪️Путин не даёт согласия на мирный план, который США поддержали и который был разработан в прошлом году при участии России, и настаивает на том, чтобы любое соглашение соответствовало его жёстким требованиям.
▪️Россия также дала понять, что отвергнет поправки, которые впоследствии внесли в этот план Украина и ее европейские союзники.
▪️Нынешний 20-пунктный план «в основном появился потому, что украинцы и европейцы выбросили все пункты, которые были важны для Путина, из первоначального 28-пунктного плана», — сказал человек в Москве. «О чем тут вообще говорить? Очевидно, Путин не может на это согласиться», — добавил он.
▪️Переговоры Украины с США в значительной степени были сосредоточены на территориальных уступках, которых Россия требует в качестве предварительного условия любого урегулирования.
▪️Выступая в четверг утром на отдельном мероприятии в Давосе, посвященном Украине, Уиткофф заявил, что был достигнут значительный прогресс и что «мы сейчас на финишной прямой». «Я думаю, мы свели все к одному вопросу… а значит, его можно решить», — добавил он.
▪️Однако Путин также требует проведения масштабных переговоров по другим вопросам, включая радикальный пересмотр архитектуры безопасности Европы, а также глубокие внутриполитические изменения на Украине, которые твердо встроили бы страну в орбиту России.
▪️Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее на этой неделе заявил, что «предложения по урегулированию, направленные на сохранение нацистского режима в [оставшейся части] Украины, абсолютно неприемлемы», что свидетельствует о намерении Москвы добиваться изменений во властной конфигурации в Киеве правительства».
▪️Хотя прогресс на поле боя остается медленным, в последние недели Россия усилила кампанию авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре, оставив Киев и ряд других городов по всей стране без электричества, отопления и воды в условиях самой суровой зимы за время войны.
▪️По словам источников, знакомых с обсуждениями, США и Украина также рассматривали возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекратила бы удары по энергетической инфраструктуре в обмен на остановку атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота».
▪️Один из собеседников отметил, что переговоры с Россией по этому предложению пока находятся на ранней стадии, добавив, что Путин вряд ли согласится, поскольку считает давление на украинскую энергосистему важным рычагом.
▪️Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев также относится к идее энергетического перемирия с осторожностью, поскольку программа дальнобойных беспилотников Украины успешно поражает российские нефтегазовые объекты — а в последнее время и нефтяные танкеры в Черном и Средиземном морях. #Россия #США #Украина
Shaman написав:тобто чесно визнаємо, що Раша воює саме з цивільними - бо на фронті далеко не все так добре, як вони один одному звітують. тому тим, хто любить порівнювати, щось я не бачу, щоб США воювали з цивільними, намагалися зробити суттєве погіршення рівня життя населення бомбардуваннями.
це терор, звичайний терор - тільки засоби терору сучасні, а ідеологія - примітивна...
нема ніяких цивільних в реальній війні. Може піаніст не заявляв про блекаут в москві? Нормально сша воює і коли бомбило мости й енергетику в югославії і в в вєтнамі напалмом по селам і ядерна бомба по японії і бобардування міст в німеччині в 2й світовій. Чи мож ми не намагались потушити окуповані території і бєлгород?
теж не здивований.
я ж не сперечаюсь, терор доволі ефективний метод вимагати виконання своїх умов. є мінуси, чому більшість країн не хоче вести перемовини з терористами. Раша одна з перших - там вб'ють сотні заручників, ніж відпустять одного терориста.
зміна формату війни пройшла саме після 2СВ, коли оцінили масштаби втрат. чому цивілізований світ - "ніколи знову", й лише окремі де*** - "можем повторить".
так, ми теж можемо спробувати знищити енергетику в Раші - але в нас немає такої мети, це спосіб утримати їх від цього. бо якщо зараз вдасться блекаут - це десятки тисяч загиблих й мільйони біженців - черговий геноцид.
вони можуть теж ядерну бомбу скинути. теж будуть про США розповідати в 1945? але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна. а тепловий геноцид, де кількість жертв буде співставна - поки що прокатує... точніше вони пробують, але мети не досягли...
Зеленский, который не указал, что обсуждал с Трампом территориальные вопросы в четверг, ранее на этой неделе заявил, что поедет в Давос только в том случае, если сможет подписать с Трампом соглашения о гарантиях безопасности США и финансировании послевоенного восстановления Украины.
Тем не менее поехал.
Я про это же: похоже, что Трамп объяснил - игры уже закончились...
pesikot написав:Нічого не притихло, наприклад, Чорноморськ без світла
вчора не було енергії(в мене з 9.17 до 03.00), спочатку писали до 16 по тім до 20, 01 ночі
я легковажно поставився до цього питання (витрачав батареї на модем і дивився в ліжку youtube)-хоч не було морозів +1с вдень, спальня з 14С охолонула до 12С(це рекорд для мене спати при 12С), скажу що це не дуже (тиждень і простатит гарантований ) була ще друга пара батарей, але лінки було тягати інвертор з підвалу на горище (хоч це роботи на 12хв), думав ну ось ще годину і дадуть енергію
Вчора у нас один поранений(під час атаки 6 ранку охоронець підійшов до вікна), один (16р) загиблий-люди пишуть , що прилетіла куля від мобільних груп
Кулемет Browning M2 — великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм
маю таку звичку не просто підходити до вікна і дивитись в який бік трассерами шмаляють, а ще відкриваю вікно і висовую корпус, щоб було краще видно мабуть це небезпечно спостереження
"русня", "русориз" - придумали какие-то жидопидарасы типа трололо, стерненка, пинчука у меня в роду русских не было, западенщина преобладает, однако истоки Украины из [киевской] Руси отрицать нельзя, как и то что значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма, такие вещи обоюдны
еще один тыловой радикал
Пахоже ми читаємо від кацапоротих
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 січ, 2026 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Волонтер Стерненко получил должность в Минобороны: Федоров раскрыл детали Глава ведомства отметил, что они разделяют общее видение развития дронных подразделений и рассчитывают на практические результаты от этого сотрудничества.
Волонтер Сергей Стерненко присоединился к команде министра обороны Михаила Федорова и стал его советником. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился с волонтером Сергеем Стерненко. Недавно он беседовал с Президентом - мы углубляем сотрудничество для выполнения поставленных задач. Отныне Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БПЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - написал он.
Стерненко один з перших в Україні почав займатися масштабними поставками дронів до ЗСУ (тільки через 2 роки до цього процесу долучилось МО) ЛАД, вам не вистачає розуміння в який галузі Стерненко буде радником міністра оборони? в галузі дронів (де Стерненко безперечно має великий досвід(3 роки), там вже все білим по чорному написано, читайте уважно
ЛАД написав:И очередная демонстрация потужности (по крайней мере, на словах):
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал Европу за их попытки защитить Гренландию от РФ и Китая.
"Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы. Либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина знает, как решить эту проблему. По словам президента, если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии - Украина может помочь.
"У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут затонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем - у нас есть инструменты и люди. Для моря - это не первая линия обороны и мы можем действовать. И мы знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.