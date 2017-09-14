RSS
  #
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:12

  ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.

Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.
Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).

Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?


косиш под тупого, не вийде, до чого тут Чмут
президент рекомендував Федорову долучити до справи БПЛА Стерненка, що тобі не зрозуміло? не міндіча, ні баканова, ні чернишова :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:як радника з питань безпилотних систем - які можуть бути питання...


ну не нравитца он ЛАДу...ось в чому питання
а міндіч і баканов нравитца
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:21

  Shaman написав:
  Banderlog написав:нема ніяких цивільних в реальній війні. Може піаніст не заявляв про блекаут в москві?
Нормально сша воює і коли бомбило мости й енергетику в югославії і в в вєтнамі напалмом по селам і ядерна бомба по японії і бобардування міст в німеччині в 2й світовій. Чи мож ми не намагались потушити окуповані території і бєлгород?

теж не здивований.
......
так, ми теж можемо спробувати знищити енергетику в Раші - але в нас немає такої мети, це спосіб утримати їх від цього. ......

А фламинг хватит? :lol:
Пару-тройку локальных отлючений во всяких "Воронежах" делали - так их чинили за пол дня...
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:21

Камінгаут

fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:27

  Hotab написав:fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот

Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.
  alex_dvornichenko написав:
  Hotab написав:fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот

Не один, на россии этнических русских еще поискать нужно. То что они свою имперскую солянку с преобладанием тюрских кровей называют русскими - чисто политическое решение, это название нации, а не этническая идентичность.

Я навіть не хочу намагатись розібратись в сортах фекалій на болотах. Як і мати нічого з ним спільного до кінця життя. Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.


Мне пототмку жителей холмщины-подляшшя


Шуфрич з Закарпаття. Анна Герман з Львівщини. Так собі потужний аргумент
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?
  Hotab написав:Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.

WWII (да даже WWI) были сильно позже - а уже забылись...
Но есть и другие страны
Дві українські стрічки не потрапили до номінантів «Оскар-2026», але до номінантів потрапили дві російські картини

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова та короткометражна анімаційна стрічка «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої не будуть змагатися за нагороду від Американської кіноакадемії.

При цьому у переліку номінантів є дві російські стрічки. Серед найкращих документальних фільмів - «Містер Ніхто проти путіна» про російські школи та пропаганду.

У номінації найкращі анімаційні фільми змагатиметься мультфільм «Три сестри» від російського режисера.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.


адекватные украинцы еше в 1989-1994 уехали в Израиль :mrgreen:
По остальным большие вопросы
Я в 2019 за По голосовал, хотя и не сторонник майданов-армовиров, просто чтобы не перечеркивать те подвижки того курса которые украинцы типа выбрали
но людям пофиг на своих же вчерашних идолов, как отреклись от царя, потом от УНР, потом радяншины, потом армовира. Причем отрекаются радикально, не переосмысливая, а до основания
Re: Напад росії і білорусі на Україну


WWII


Кацапоротий «забув», що там ссср отримав сатисфакцію. В цій війні навряд чи українці будуть щасливі і зможуть пробачати переможених кацапів
