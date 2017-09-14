|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:50
ЛАД написав:
эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев
не всегда есть смысл восстанавливать те станции, которые работают с коэффициентом полезного действия 16-18%
Таке існує інститут майбутнього?
Ось ключове шо потрібно знать.
Тобто, всі власники ТЕЦ, у т.ч. Нафтогаз, знали за ККД 16-18%, але продавали населенню тепло за дурними цінами, плюс генерація електрики там теж не 2 шаги.
Шо потрібно робить вже обговорювали, по-перше шо відновлювать, хто там буде жить і кого в яку чергу відновлювать.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:58
Letusrock написав:
Наприклад поборниця "останньої верби" Берлінська по її словам має досвід по дронах з 2014, тобто вже пішов 12-й рік
Не знаю кто это и знать не хочу.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:09
Hotab написав:
От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили
это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:09
Banderlog написав:
Раніше вони після 22 не били по енергетиці києва не тому що були гуманними а тому що були між зеленським і путіном домовленості не бити по енергетиці морським перевозкам та по керівництву держав.
Чи я б хотів енергетичного перемирря ? Ні.
Я за те щоб був ракетний удар по москві і по путіну.
Шо там з фламінгами? Готово?
Також думаю що були якісь домовленості.
Не бити по керівництву держав - тут і домовленостей не потрібно, це очевидно і без домовленостей. Путін міг вбити Зеленського в перший день війни, Зе ночував у себе вдома - одна ракета і Зе немає. Але не зробив це.
Я також проти енергетичного перемир'я. Путін такий жук що все-рівно зробить тільки те, що йому вигідно.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:12
ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.
Но когда-то на валютной ветке был конкурс с угадыванием курса валют.
Естественно, кому-то удавалось "предсказать" цифру, наиболее близкую к реальной. Но это не означало, что человек реально мог предсказать точный курс. Закончилось это тем, что не угадал никто (по-моему, если не ошибаюсь, в 2019, когда вместо прогнозов девальвации грн, она неожиданно довольно заметно укрепилась).
Так и тут. В этом случае, угадать было даже легче - меньше вариантов. Тем более, что покупать танки, самолёты или Патриоты волонтёры не могли, а дроны вполне. Попробовали - получилось удачно.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
долярчик валютний експерт крутіше Охрименка, якщо так
і його би радником з валютної позиції курсу
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:13
та що вже "енергетично" перемірюватись
все розбомбили що можно
загальноповітряне треба
для початку
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:21
