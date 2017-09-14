RSS
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:20

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И очередная демонстрация потужности (по крайней мере, на словах):
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал Европу за их попытки защитить Гренландию от РФ и Китая.
......
https://www.unian.net/world/grenlandiya-zelenskiy-predlozhil-pomoshch-v-zashchite-ostrova-ot-rossii-13263495.html

Ну и некоторые цитаты из речи Зеленского в Давосе здесь - https://www.reuters.com/business/davos/davos-quotes-zelenskiy-speech-criticising-europe-2026-01-22/. Цитировать не буду.


а чим ви не згодні? з тим що армія України це єдиний боєздатний орган в Європі, рашта тільки на папері, бо ніхто не воював 80 років (удари по Белграду не враховуються за війну), в Афганістані облом

Вы уже приготовили тёплые вещи, чтобы ехать защищать Гренландщину?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:31

  prodigy написав:
  ЛАД написав:trololo
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
Угадал с дронами - и слава богу.
.........
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?

до чого тут Чмут
президент рекомендував Федорову долучити до справи БПЛА Стерненка, що тобі не зрозуміло? не міндіча, ні баканова, ні чернишова :mrgreen:

1. Чмут тут до того, что, если не ошибаюсь, он говорил о дронах и поставлял их тогда же, когда и Стерненко.
2. Не вижу связи. Я не предлагал поставить ні міндіча, ні баканова, ні чернишова. Но из того, что не надо ставить их, не следует, что надо поставить "специалиста широкого профиля" (очень широкого) Стерненко.
3. Интересно, культура "тыканья" как-то неразрывно связана с "пламенным патриотизмом"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:32

  Hotab написав:fox767676


значительный % укураинцев являются этническими русскими, да и вообще нечего повышать гроадус конфронтации в область шовинизма


#адіннарот
Не очень смешно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:35

  Hotab написав:.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.

С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:42

Україні можуть запропонувати відмову від Донбасу в обмін на фінансову допомогу від Заходу у $800 млрд, – Corriere della Sera.

▪️На зустрічі переговорних груп будуть представлені 4 документи, які, як передбачається, мають стати основою мирного договору.
▪️Один з документів стосується повного виходу ЗСУ з Донбасу і передбачає план фінансування на суму 800 млрд доларів для відновлення України.
▪️У другому документі Україні будуть надані американські гарантії безпеки та підтримка європейських військ, які мають бути введені на територію України.
▪️Але існує також документ про послідовність: сперш за все Україна має відмовитися від Донбасу.

https://www.corriere.it/esteri/26_genna ... 1xlk.shtml
Xenon
 
Повідомлень: 5642
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:42

  fox767676 написав:........
но людям пофиг на своих же вчерашних идолов, как отреклись от царя, потом от УНР, потом радяншины, потом армовира. Причем отрекаются радикально, не переосмысливая, а до основания

Так тут же главное "до основанья". А "затем" у нас идёт с многоточием, вместо того, что звучало в парт. гимне.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Чмут тут до того, что, если не ошибаюсь, он говорил о дронах и поставлял их тогда же, когда и Стерненко.
2. Не вижу связи. Я не предлагал поставить ні міндіча, ні баканова, ні чернишова. Но из того, что не надо ставить их, не следует, что надо поставить "специалиста широкого профиля" (очень широкого) Стерненко.
3. Интересно, культура "тыканья" как-то неразрывно связана с "пламенным патриотизмом"?

Чмут вже був у міноборони. Як і Дейнега. Використали і викинули. З великою ймовірністю зі Стерненком буде та ж історія.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2572
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:56

Антрополог Александра Архипова (она собирает примеры низового антивоенного сопротивления в России) опубликовала в своем телеграм-канале видео, которое, по ее словам, было снято в Большом театре 5 января во время закрытого показа балета «Щелкунчик» для участников войны с Украиной. На видео заметно, что в дальнем углу сцены, припорошенном искусственным снегом, написано слово «х*у*й».
«Возможно, там только одно слово, адресованное участникам войны, а возможно, два (второе слово, может, мы не видим из-за ракурса, или оно затопталось, или успели стереть)», — написала Архипова. Она отметила, что у нее уже набралась «небольшая коллекция внутреннего антивоенного сопротивления работников театра и балета», однако большинство материалов из нее она показывать не может.

Зображення Зображення Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31331
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:57

Вообще нормальный ход

Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать
Xenon
 
Повідомлень: 5642
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:04

  Faceless написав:.......
Дивно, що у вас не виникає питань до новоспеченого міністра оборони "питання безпеки сильно перебільшене" федорова.
Стерненка не на посаду міністра взяли, не в генштаб, а радником. Це якраз ідеальна позиція для цивільного, що має экспертизе в конкретному, корисному для армії, питанні. До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?

Цивільний чи ні в даному питанні не має ніякого значення.
Яку "експертизу" може надати "експерт", який в цих питаннях "не в зуб ногой", а займався тільки постачанням обладнання?
Давайте рядового снабженца поставим зам. генконстуктора, например, КБ "Южное" ОКБ-692 ("Электроприбор"). Уровень наших ракет сразу резко вырастет. :)
Минобороны - администратор, организатор. Ему не обязательно быть специалистом, но крайне желательно не быть дубом. А вот советник должен быть специалистом. Хоть в чём-то.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Зараз переглядають цей форум: Ana, sashaqbl, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

