Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:09

  Xenon написав:Вообще нормальный ход

Приходят бандиты и требуют у клиента отдать часть квартиры. Он не соглашается. Они его бьют и калечат. И опять требуют переписать на них часть квартиры, но так и быть на лечение клиенту соседи по подъезду скинутся и дадут денег, шоб не так обидно было
Но квартиры часть все равно бандиту придется отписать

Ну а что вы хотели? - что бы соседи вместо вас вашу квартиру отбивали? :oops:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:12

  alex_dvornichenko написав:
  Letusrock написав: Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко

10 летний по дронам ? ну ну...
........

Вообще-то, дроны далеко не вчера появились. То, что их начали широко применять на фронте и не только уже во время нашей войны, это другой вопрос.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Цивільний чи ні в даному питанні не має ніякого значення.
Яку "експертизу" може надати "експерт", який в цих питаннях "не в зуб ногой", а займався тільки постачанням обладнання?
Давайте рядового снабженца поставим зам. генконстуктора, например, КБ "Южное" ОКБ-692 ("Электроприбор"). Уровень наших ракет сразу резко вырастет.
Минобороны - администратор, организатор. Ему не обязательно быть специалистом, но крайне желательно не быть дубом. А вот советник должен быть специалистом. Хоть в чём-то.

ІМХО, Стерненко таки спеціаліст в дронах і їх виробництві.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:23

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Та і у адекватних українців бажання «дружити» з цими собаками не буде років 300 ще.

С немцами ліпші друзі через 80 лет.
И стали такими уже давненько.

Так а німці в школах продовжують діткам розказувати «хохлов душілі-душілі, душілі-душілі, жаль чуток не додушілі, але повторім» і героїв нацистів запрошують в школи на уроки отєчєства?
Чи все ж німці покаялись і стикаються цієї сторінки своїх історії? Ви дійсно не розумієте різницю?
