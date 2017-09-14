RSS
  #<1 ... 16542165431654416545>
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Можна
І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?

Мені би один водій зголосився. З гарантією непереведення в піхоту
sashaqbl

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:40

  Xenon написав:тобто мова про вихід кацапів з Харківськой, Сумської, Дніпропетровської обл мова навіть не йде.

шось сумниваюсь що хтось на таке погодиться

❗️путін і Трамп домовилися про завершення війни в Україні після виведення ЗСУ з Донбасу ще на Алясці в серпні, — Reuters.

Питання територій сьогодні буде основним на переговорах в Абу-Дабі. У решті областей рф згодна на заморозку по лінії фронту.

https://www.reuters.com/world/zelenskiy ... 026-01-23/

Это к вопросу "а что там по сравнению со Стамбулом"...
_hunter
 




 

 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:........
Можно проще.
Никаких бюллетеней.
Из комнаты для голосования 2 двери.
Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку.
Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь.
Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Можна
І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників?
І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ?
ну і ще 1 млн киян/галичан ?

А що з ними треба робити?
Будуть захищати Украйну від навали у складі ЗСУ. Так само, як сьогодні це роблять ті, хто воює. І так само, як львів'яни, кияни, тернопільчани та інші, які будуть згодні захищати Україну, а не балакати про це.
ЛАД

 




 

 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:42

  _hunter написав:
  Xenon написав:тобто мова про вихід кацапів з Харківськой, Сумської, Дніпропетровської обл мова навіть не йде.

шось сумниваюсь що хтось на таке погодиться

❗️путін і Трамп домовилися про завершення війни в Україні після виведення ЗСУ з Донбасу ще на Алясці в серпні, — Reuters.

Питання територій сьогодні буде основним на переговорах в Абу-Дабі. У решті областей рф згодна на заморозку по лінії фронту.

https://www.reuters.com/world/zelenskiy ... 026-01-23/

Это к вопросу "а что там по сравнению со Стамбулом"...

уменьшение численности ЗСУ, никакой военной помощи ...
и шо, рашисти будут соблюдать договор или пойдут дальше захватывать ?
pesikot

 




 

 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.
Розповідати перестануть відразу після розвалу педерації....
Але нюанс
Двадцять років РОЗПОВІДАЛИ , отже треба буде чекати мінімум 40 років поки подохне останній який отримав вавку в голові на темі вЯлІчІя
budivelnik

 




 

 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:44

  Xenon написав:Очередные переговоры Хуиткофа с х..лом закончились чаепитием ) (договорились встретиться в следующий раз через пару месяцев) как и предполагалось
А шуму то было

ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.

До речі,

Донецький вугільний басейн (Донбас) — найбільший вугільний регіон у Європі, розташований на сході України та частково в Росії. Основна територія
охоплює Донецьку, Луганську, південну частину Дніпропетровської та Харківської областей України, а також західну частину Ростовської області РФ
pesikot

 




 

 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:На мою думку найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню.
Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу.
В цьому плані є дуже важливими як санкції, так і атаки проти танкерів(як наші, так і партнерів), так і удари по НПЗ. І втрати мяса - чим дорожче їм даєтсья кожен метр землі - тим швидше вони виснажаться.
Тому я проти енергетичного чи будь якого іншого перемир'я.
По часу - хз. Я сподівався на початок 26 року. Але зараз схиляюся до думки, що кінець 26 року - це оптимістичний сценарій.
P.S. Якщо наші дурні не організують черговий контрнаступ звісно.
Погоджуюсь повністю...
І якщо це зрозуміють нЄ всьО тАк АднАзнАчнІкІ і почнуть ДОПОМАГАТИ ЗСУ хто чим зможе - то ймовірність пришвидшеного розвалу педерації досить високий.
budivelnik

 




 

 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:52

  Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.


Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?


Не сейчас. Вы же пишете на форуме. Значит, есть хоть иногда электричество, связь, вы еще не замерзли насмерть и не едете в бусике.
Чисто теоретически если это произойдет- то в момент полного разрушения связующих функций государства по причине отсутствия электричества, и как следствие- дефицита топлива, продуктов тощо.
Но тогда будет не до Донбасса.
Сейчас- разойдутся ни с чем. Мы это узнаем по нанесению следующего удара по энергетике.
Вообще, я верю в потужного, заключить сейчас мир-это не его почерк.
Он способен на гораздо большее.
Господар Вельзевула

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:58

за 2-3 міс.

  Xenon написав:видимо в кацапстане всё прекрасно с экономикой раз уже такое вводят ))
новсти изза стены

ФНС дала банкам команду перейти в режим тотального контроля за повседневными тратами россиян с последующими блокировками. В фокусе не крупные переводы, а именно ежедневные покупки: продукты, доставки, аптеки, бытовые расходы.
Алгоритмы теперь сопоставляют официальный доход человека со средним чеком в супермаркетах и сервисах доставки. Если расходы стабильно превышают «разрешённый» уровень, то система помечает клиента как потенциально скрывающего доход. Отдельно отслеживается частота покупок и общий месячный объём трат.

Новая модель уже работает в автоматическом режиме и при сильном расхождении между задекларированным доходом и реальным потреблением банк получает сигнал и блокирует счёт до объяснений. Под удар попадают даже обычные уа 40–50 тысяч, но регулярно тратит в магазинах и доставках вдвое больше. Контроль сместился с разовых операций на стиль жизни. Теперь для внимания ФНС достаточно не перевода, а продуктовой корзины, которая «не вписывается» в официальный доход. И именно такие бытовые траты становятся новым триггером финансовых ограничений.

не здивуюсь, якщо за 2-3 міс. переймуть досвід
flyman

 




 

 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:09

  sashaqbl написав:........
Тут не питання вміння зєднати електричне коло. Тут питання інформації про виробників, їхні можливості з досліджень, нарощування виробництва.
Знання, хто з виробників і наскільки бреше
І головне - більшість цієї інформації знизу. Досвід роботи з постачальниками і дані, як ці постачальники реагують на запити знизу.
В Стерненка все це є.
Роль и значение снабженцев я понимаю.
Но я писал, что поставками дронов уже давно занимается и государство. В значительно бОльших масштабах. Так что снабженцы, знающие всё, что вы перечислили, давно есть, и не один. Так что всё-таки ваш второй вариант.

Я писав, можливо ви не бачили. На мою думку найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню.
Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу.
В цьому плані є дуже важливими як санкції, так і атаки проти танкерів(як наші, так і партнерів), так і удари по НПЗ. І втрати мяса - чим дорожче їм даєтсья кожен метр землі - тим швидше вони виснажаться.
Тому я проти енергетичного чи будь якого іншого перемир'я.
По часу - хз. Я сподівався на початок 26 року. Але зараз схиляюся до думки, що кінець 26 року - це оптимістичний сценарій.
P.S. Якщо наші дурні не організують черговий контрнаступ звісно.
Спасибо, понятно.
Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості, вони зроблять те ж саме, що й ми - почнуть мобілізацію. Це буде гірше, але ми вже 4 роки так робимо і вони зроблять.
Доречі, енергетичне перемир'я на це впливає не дуже сильно. Значно слабше, ніж санкції, якби вони жорсткіше провадилися.
По часу - гадаю, ви великий оптиміст. Гадаю, вистачить і на 2027. Можливо, з друком рублів та інфляцією.
ЛАД

 




 

 
2
2
6
