fox767676 написав:........ Можно проще. Никаких бюллетеней. Из комнаты для голосования 2 двери. Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку. Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь. Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Можна І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників? І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ? ну і ще 1 млн киян/галичан ?
А що з ними треба робити? Будуть захищати Украйну від навали у складі ЗСУ. Так само, як сьогодні це роблять ті, хто воює. І так само, як львів'яни, кияни, тернопільчани та інші, які будуть згодні захищати Україну, а не балакати про це.
ЛАД написав:Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.
Розповідати перестануть відразу після розвалу педерації.... Але нюанс Двадцять років РОЗПОВІДАЛИ , отже треба буде чекати мінімум 40 років поки подохне останній який отримав вавку в голові на темі вЯлІчІя
Xenon написав:Очередные переговоры Хуиткофа с х..лом закончились чаепитием ) (договорились встретиться в следующий раз через пару месяцев) как и предполагалось А шуму то было
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
До речі,
Донецький вугільний басейн (Донбас) — найбільший вугільний регіон у Європі, розташований на сході України та частково в Росії. Основна територія охоплює Донецьку, Луганську, південну частину Дніпропетровської та Харківської областей України, а також західну частину Ростовської області РФ
sashaqbl написав:На мою думку найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню. Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу. В цьому плані є дуже важливими як санкції, так і атаки проти танкерів(як наші, так і партнерів), так і удари по НПЗ. І втрати мяса - чим дорожче їм даєтсья кожен метр землі - тим швидше вони виснажаться. Тому я проти енергетичного чи будь якого іншого перемир'я. По часу - хз. Я сподівався на початок 26 року. Але зараз схиляюся до думки, що кінець 26 року - це оптимістичний сценарій. P.S. Якщо наші дурні не організують черговий контрнаступ звісно.
Погоджуюсь повністю... І якщо це зрозуміють нЄ всьО тАк АднАзнАчнІкІ і почнуть ДОПОМАГАТИ ЗСУ хто чим зможе - то ймовірність пришвидшеного розвалу педерації досить високий.
Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
Не сейчас. Вы же пишете на форуме. Значит, есть хоть иногда электричество, связь, вы еще не замерзли насмерть и не едете в бусике. Чисто теоретически если это произойдет- то в момент полного разрушения связующих функций государства по причине отсутствия электричества, и как следствие- дефицита топлива, продуктов тощо. Но тогда будет не до Донбасса. Сейчас- разойдутся ни с чем. Мы это узнаем по нанесению следующего удара по энергетике. Вообще, я верю в потужного, заключить сейчас мир-это не его почерк. Он способен на гораздо большее.
Xenon написав:видимо в кацапстане всё прекрасно с экономикой раз уже такое вводят )) новсти изза стены
ФНС дала банкам команду перейти в режим тотального контроля за повседневными тратами россиян с последующими блокировками. В фокусе не крупные переводы, а именно ежедневные покупки: продукты, доставки, аптеки, бытовые расходы. Алгоритмы теперь сопоставляют официальный доход человека со средним чеком в супермаркетах и сервисах доставки. Если расходы стабильно превышают «разрешённый» уровень, то система помечает клиента как потенциально скрывающего доход. Отдельно отслеживается частота покупок и общий месячный объём трат.
Новая модель уже работает в автоматическом режиме и при сильном расхождении между задекларированным доходом и реальным потреблением банк получает сигнал и блокирует счёт до объяснений. Под удар попадают даже обычные уа 40–50 тысяч, но регулярно тратит в магазинах и доставках вдвое больше. Контроль сместился с разовых операций на стиль жизни. Теперь для внимания ФНС достаточно не перевода, а продуктовой корзины, которая «не вписывается» в официальный доход. И именно такие бытовые траты становятся новым триггером финансовых ограничений.
sashaqbl написав:........ Тут не питання вміння зєднати електричне коло. Тут питання інформації про виробників, їхні можливості з досліджень, нарощування виробництва. Знання, хто з виробників і наскільки бреше І головне - більшість цієї інформації знизу. Досвід роботи з постачальниками і дані, як ці постачальники реагують на запити знизу. В Стерненка все це є.
Роль и значение снабженцев я понимаю. Но я писал, что поставками дронов уже давно занимается и государство. В значительно бОльших масштабах. Так что снабженцы, знающие всё, что вы перечислили, давно есть, и не один. Так что всё-таки ваш второй вариант.
Я писав, можливо ви не бачили. На мою думку найбільш ймовірний сценарій - це виснаження Росії, неможливість наступати і після того - режим припинення вогню. Виснаження тільки фінансове. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості для продовження наступу. В цьому плані є дуже важливими як санкції, так і атаки проти танкерів(як наші, так і партнерів), так і удари по НПЗ. І втрати мяса - чим дорожче їм даєтсья кожен метр землі - тим швидше вони виснажаться. Тому я проти енергетичного чи будь якого іншого перемир'я. По часу - хз. Я сподівався на початок 26 року. Але зараз схиляюся до думки, що кінець 26 року - це оптимістичний сценарій. P.S. Якщо наші дурні не організують черговий контрнаступ звісно.
Спасибо, понятно. Коли вони не зможуть купляти мясо в достатній кількості, вони зроблять те ж саме, що й ми - почнуть мобілізацію. Це буде гірше, але ми вже 4 роки так робимо і вони зроблять. Доречі, енергетичне перемир'я на це впливає не дуже сильно. Значно слабше, ніж санкції, якби вони жорсткіше провадилися. По часу - гадаю, ви великий оптиміст. Гадаю, вистачить і на 2027. Можливо, з друком рублів та інфляцією.