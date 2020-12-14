Додано: Вів 10 бер, 2026 15:39

ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВРЯТУВАЛА ЦІЄЇ ЗИМИ БУДИНОК-РОМАШКУ НА ОБОЛОНІ?У Києві на Оболоні є два експериментальні будинки, збудовані ще у 80-ті роки, за унікальною на той час монолітно-каркасною технологією з антисейсмічними рішеннями. Через форму ці будинки називають «кукурудзи» або «ромашки».У січні 2026 року один з цих будинків навіть потрапив у новини під час тривалих відключень електрики та перебоїв з опаленням — там замерзли системи тепло-, водопостачання та каналізації. Обслуговує цей будинок комунальна керуюча компанія.В сусідній 22-поверховій «ромашці» створено ОСББ «Наше майбутнє». Там вже 10 років головою правління є Тетяна Чайківська. За цей час тут зробили чимало: привели до ладу всі будинкові інженерні мережі, відремонтували ліфти, зробили капітальний ремонт даху, облаштували прибудинкову територію та навіть оформили право користування земельною ділянкою.Однак вже багато років чимало проблем для мешканців багатоповерхівки створювала розбалансована система опалення: на нижніх поверхах було +15, на верхніх + 26. Вирішити цю проблему вдалось перед самим початком опалювального сезону 2025-2026 років, завдяки унікальному технічному рішенню від компанії НВФ ЕнергоСистеми, ТОВ . В будинку був встановлений чотирьохходовий клапан, який одночасно забезпечує:• роботу системи опалення в режимі реверсу, тобто в певні проміжки часу подача теплоносія йде знизу-вверху, а в певні зверху-вниз;• погодне регулювання – тобто може зменшувати споживання теплової енергії будинком, коли на вулиці тепла погода.Завдяки цьому технічному рішенню, температура по всьому будинку стала рівномірною. Далі ж почались тривалі відключення електрики та перебої з опаленням. При цьому багатоповерхівка повністю залежала від квартального ЦТП, в якому встановлені насоси, що забезпечують достатній тиск для опалення такої високої будівлі. Як вдалось вирішити ці проблеми та врятувати будинок від замерзання? Як працює, скільки коштує та де ще встановлений чотирьохходовий клапан? Про це дізнаєтесь у відео від керівника компанії НВФ ЕнергоСистеми, ТОВ Denis Zhitnitsky