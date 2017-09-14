|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:14
Xenon написав:
видимо в кацапстане всё прекрасно с экономикой раз уже такое вводят ))
новсти изза стены
ФНС дала банкам команду перейти в режим тотального контроля за повседневными тратами россиян с последующими блокировками. В фокусе не крупные переводы, а именно ежедневные покупки: продукты, доставки, аптеки, бытовые расходы.
Источник?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:27
flyman написав:
не здивуюсь, якщо за 2-3 міс. переймуть досвід
Вряд ли. Слишком уж эта схема провоцирует возврат к наличным. Поклонники курса на повальную цифровизацию этого не допустят.
Да и крайне вредно для экономики ограничивать потребление.
