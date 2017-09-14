Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:40

Xenon написав: я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?



и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут.

Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом

По-перше "я думаю все понимают" звучить якось по дебільному. Типу: "я думаю все понимают что ти дурак?" - прекрасна заявка на об'єктивність.По-друге не буває "вероятностью выше 100%". Максимальна можлива ймовірність - 100%, більше не існує в природі.Тобто очевидно що пост чисто пропагандисткий а не бажання щось комусь довести.Чому РФ має напасти через 5-7 років - аргументів немає. Я можу про них здогадатись, але якщо вони не озвучені - то і обговорювати їх не буду.Я оцінюю напад РФ через 5-7 років десь в 3-5%.Плюс напад РФ через 2-4 роки в 5-10%.Тобто сумарно можливий повторний напад - десь 15%.Аргументи:-Ключовою фігурою війни є путін. Без нього війни б не було. Путіну 73 роки. Тобто він достатньо старий. В 80 років війни не починають, немає сенсу.-Який сенс закінчувати цю війну і починати нову? Назбирати зброї - так і Україна назбирає зброї. Набагато розумніше дотискати Україну зараз ніж починати нову війну.-В 2022 РФ мала купу радянської зброї, снарядів. Цього всього вже немає.-Економіка РФ стала слабша, грошей(запасу) стало менше, нафта дешевша, газ/нафту Європа вже не купляє і т.д.-Є надія що Україна вибере нормального президента, який буде виконувати свій основний конституційний обов'язок - захист країни, а не буде ходити на шашлики, розміновувати Чонгар і т.д.Поки що не проглядається її закінчення. В принципі ще не відомо як вона закінчиться і коли. Вона ще може закінчитись так, що це все що ми обговорюємо - нісенітниця.