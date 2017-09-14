Shaman написав:але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину? А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?
не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...
ЛАД написав: Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко". Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается. Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике. И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут. Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
Дивно, що у вас не виникає питань до новоспеченого міністра оборони "питання безпеки сильно перебільшене" федорова. Стерненка не на посаду міністра взяли, не в генштаб, а радником. Це якраз ідеальна позиція для цивільного, що має експертизу в конкретному, корисному для армії, питанні. До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?
Я думаю його взяли чисто через популізм та гонитву за трендами та успішними успіхами. Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко
оце твоя особиста хибна думка
твоїх компетенцій не вистачить давати оцінку Стерненко. а бренд так, успішний.
Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился?
Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился?
скільки тобі раз казати - навчися хоч трохи формулювати думку, хоч трохи... який приліт, хто де нервував? за що тобі гроші платять?
скільки тобі раз казати - навчися хоч трохи формулювати думку, хоч трохи... який приліт, хто де нервував?
Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.
В Мурманске и Североморске блэкаут На севере россии, где расположена база Северного флота рф, аэродром стратегической авиации «Оленья» и еще множество стратегически важных объектов россиян, произошел полный блэкаут. Как сообщают местные жители, в части Мурманска остановились троллейбусы, в ТЦ не работают эскалаторы, в домах — лифты. На дорогах погасли светофоры. По данным ЕГДС, в Североморске произошла авария на сетях. Электричества нет также в пгт Сафоново (база ВКС рф). https://t.me/Crimeanwind/92892?single
fler написав:....... "утверждение сомнительное" - єто нє вєрно.
Аргумент убийственный и, главное, неопровержимый.
Нє всьо так адназначна..
Ещё лучше.
Де посилання на джерела?
Где ваши?
Які ваші пропозиції? Який вихід правильний?
Я уже 100 раз писал. Но до вас, видно. не доходит. Война на нашей территории. Уничтожаются наши эл-станции, предприятия, города, дома. Гибнут и калечатся наши люди. Да, враги тоже. Но, честно говоря, на росс. наёмников мне плевать с высокой колокольни.
Как у вас, трансформатор во дворе успешно работает?
Но я понимаю, что объяснять что-нибудь доктору околовсяческих наук совершенно беспрлезно.