Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:41

  Letusrock написав:
  Shaman написав:але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?

не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:44

  Letusrock написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:
Я ясно написал: "Не собираюсь обсуждать личность Стерненко".
Хорошо занимается волонтёрством - пусть им занимается.
Но он не специалист ни в военном деле, ни в технике.
И не помню точно, но, по-моему, о дронах говорил и Чмут.
Но если у нас нет толковых специалистов, то, может, сформируем правительство из волонтёров?
Дивно, що у вас не виникає питань до новоспеченого міністра оборони "питання безпеки сильно перебільшене" федорова.
Стерненка не на посаду міністра взяли, не в генштаб, а радником. Це якраз ідеальна позиція для цивільного, що має експертизу в конкретному, корисному для армії, питанні. До чого взагалі тут претензії до його освіти і військового досвіду?

Я думаю його взяли чисто через популізм та гонитву за трендами та успішними успіхами.
Прийшов на посаду міноборони молодий, розкручений, діджіталізований, кого ж йому взяти як не стерненка? Хіба можна взяти якогось наприклад ноунейма експерта-аналітика з 10 річним досвідом та великою командою, який його почне грузити термінами, графіками, аналізом. Це нудно. Народу потрібен успішний бренд - значить буде Стерненко

оце твоя особиста хибна думка ;)

твоїх компетенцій не вистачить давати оцінку Стерненко. а бренд так, успішний.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:45

  Letusrock написав: Он сказал им простую вещь, от которой у них начинается истерика:
вы покупаете у Китая оборудование для ветряков,
вы платите Китаю,
вы зависите от Китая,


В 2005 ВВП Германии был больше китайского, а сейчас в 4 раза меньше
Точно также воуки хотели сделать с Америкой, чтобы потом героически отбиваться лопатами от мексиканских танков и китайских ракет.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:46

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:але застосування ядерної зброї - це однозначний кінець путіна
знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?

не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...

Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:48

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав: знов свої фантазії видаємо за безапеляційну істину?
А ЄС і США в курсі що путіну "однозначний кінець" якщо наприклад ядерна бомба впаде на Покровськ?

не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...

Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился? :roll:

скільки тобі раз казати - навчися хоч трохи формулювати думку, хоч трохи... який приліт, хто де нервував? за що тобі гроші платять? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:55

  tumos написав:...
Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.

а ви готові до такого обговорення? ;)
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:55

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:не лише США та ЄС в курсі, а й Китай з Індією. коли путін надто перестарався з ядерними погрозами, той же Китай його швидко поставив на місце. використання ядерної зброї дуже змінить деякі правила гри, що не потрібно ЖОДНІЙ з ядерних держав...

Странно: чего, в таком случае - зеля так из-за того прилета засуетился? :roll:

скільки тобі раз казати - навчися хоч трохи формулювати думку, хоч трохи... який приліт, хто де нервував?

Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:26

В Мурманске и Североморске блэкаут
На севере россии, где расположена база Северного флота рф, аэродром стратегической авиации «Оленья» и еще множество стратегически важных объектов россиян, произошел полный блэкаут.
Как сообщают местные жители, в части Мурманска остановились троллейбусы, в ТЦ не работают эскалаторы, в домах — лифты. На дорогах погасли светофоры.
По данным ЕГДС, в Североморске произошла авария на сетях. Электричества нет также в пгт Сафоново (база ВКС рф).
https://t.me/Crimeanwind/92892?single
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:53

  fler написав:.......
"утверждение сомнительное" - єто нє вєрно.
Аргумент убийственный и, главное, неопровержимый.

Нє всьо так адназначна..
Ещё лучше.

Де посилання на джерела?
Где ваши?

Які ваші пропозиції? Який вихід правильний?
Я уже 100 раз писал. Но до вас, видно. не доходит.
Война на нашей территории. Уничтожаются наши эл-станции, предприятия, города, дома. Гибнут и калечатся наши люди. Да, враги тоже. Но, честно говоря, на росс. наёмников мне плевать с высокой колокольни.

Как у вас, трансформатор во дворе успешно работает?

Но я понимаю, что объяснять что-нибудь доктору околовсяческих наук совершенно беспрлезно.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:22

  Banderlog написав:Добре хоть електрики ішачать за зарплати мирного часу.

То ти давно на роботі не був. :lol:
Готують списки "ліквідаторів" на 20 тисяч НЕумовних одиниць в місяць, обіцяють з лютого, якщо в січні був на ліквідації.
