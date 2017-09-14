ЛАД написав:Цифр не имею. Но позволю себе усомниться. Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей армии, а не только по своей бригаде.
Я не маю даних по всій армії. Але.. Наш полк (тепер бригада) стабільно входить у ТОП-10(частіше топ 5) рейтингу підрозділів БПЛА. Тому навряд чи багато підрозділів мають сильно краще забезпечення. Відповідно, апроксимувати ситуацію на Сили Оборони я можу.
Я примерно так и представлял себе ваш ответ. Но тут возможен и обратный эффект - ваш полк/бригада как высокорейтинговые и, предполагаю, хорошо известные активно обеспечиваются волонтёрами и фондами (Стерненко, Чмут и пр.). Зная это, государство меньше даёт вам и больше др. частям. Но это уже чисто мои домыслы, так что спорить не могу, возможно, вы правы. Но, с другой стороны:
До кінця 2025 року Збройні сили України отримають 3 млн одиниць FPV-дронів. Це майже в 2,5 разу більше порівняно з попереднім роком. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. ....... "Цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 000 БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", – зазначив Денис Шмигаль.