Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:24

  ЛАД написав:Как у вас, трансформатор во дворе успешно работает?

А шо з ним станеться? Коли отримує 380, віддає 220, на все інше гудить. :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:27

  _hunter написав:Сорян: редко приходится общаться с персонажами, которым все прямо как для детей разжовывать нужно... Прилет по Львову - Орешником. зеля. Везде.

После орешника кроме руснявых ботов никто не суетится. Если и есть суета, то это из за энергетического геноцида, и кровавой бойни которая уже 5 лет.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:33

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Цифр не имею. Но позволю себе усомниться.
Вы наверняка знаете больше, но тоже вряд ли имеете данные по всей армии, а не только по своей бригаде.

Я не маю даних по всій армії. Але..
Наш полк (тепер бригада) стабільно входить у ТОП-10(частіше топ 5) рейтингу підрозділів БПЛА. Тому навряд чи багато підрозділів мають сильно краще забезпечення. Відповідно, апроксимувати ситуацію на Сили Оборони я можу.

Я примерно так и представлял себе ваш ответ.
Но тут возможен и обратный эффект - ваш полк/бригада как высокорейтинговые и, предполагаю, хорошо известные активно обеспечиваются волонтёрами и фондами (Стерненко, Чмут и пр.). Зная это, государство меньше даёт вам и больше др. частям.
Но это уже чисто мои домыслы, так что спорить не могу, возможно, вы правы.
Но, с другой стороны:
До кінця 2025 року Збройні сили України отримають 3 млн одиниць FPV-дронів. Це майже в 2,5 разу більше порівняно з попереднім роком. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
.......
"Цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 000 БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", – зазначив Денис Шмигаль.
https://dot.gov.ua/en/page/dpa-supplied-1-million-fpv-drones-to-the-armed-forces-of-ukraine?utm_source=chatgpt.com
Что-то я сомневаюсь, что волонтёры поставили больше 3 млн.
Но, повторю, спорить не могу и не буду.
