Ликвидаторам чего?
Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВ
Наприклад
Можна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВ
а можна 3% і з ПДВ
От чому ті хто на 3-тій групі такі дурники що всі поголовно відкривають і платять 5%.. а могли ж платити 3% -а ПДВ за них хай би платили споживачі їх послуг
Звичайно що ніякого..
Так просто від нєфіг робити розвиступався що треба побороти тих хто дробить бізнеси і таким чином не потрапляє під ПДВ - шляхом зменшення обороту який автоматично потрапляє під ПДВ
А такі самі як ти перукарі і манікюрщики яких лідер привів у Верховну Раду - не в змозі второпати що з ради їх попруть от тоді вони на своїй шкірі і взнають є ПДВ податком на виробника чи ні.
Він теоретик, ще й поганенький...
В ПДВ кожен платить ПДВ з того що САМ створив, а те що в когось купив вже оплачене тим хто купив, томугрубо ПДВ це податок на те що ти сам зробив
Податок з обороту - постійно наростає і той хто далі від початку ланцюжка-той більше платить...
Уявіть собі що кожен на своїй сходинці створює доданої вартості на 10 одиниць і платить 5% з обороту
Перший -створив 10 - продав за 10 - сплатив 5% від 10=0,5 собі залишив 9,5
Другий купив 10+ створив 10 -продав за 20 - сплатив 5%=1 собі залишив 9
Третій купив 20+створив 10- продав за 30 - сплатив 5%=1,5 собі залишив 8,5
Четвертий_______________________________________________________залишив 8
Пятий_______________________________________________________залишив 7,5
Шостий_______________________________________________________залишив 7
Сьомий_______________________________________________________залишив 6,5
Восьмий_______________________________________________________залишив 6
Девятий_______________________________________________________залишив 5,5
Десятий_______________________________________________________залишив 5
Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки , або створювати вертикально інтегровані компанії в яких відсутня продаж створеного іншій юридичній одиниці.
Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реально
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це ми напали і тепер не хочемо здаватись? і вас це бісить
чи на нас напали і наші ЗСУ роблять все можливе щоб нам не влаштовували Бучу по всій Україні?
а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них , так само як це зараз демонструють китайці, яких в 40 разів більше ніж нас, а вони експорт педераційного вугілля постійно скорочують ( до речі і експорт газу збільшувати не збираються блокуючи силу сибіру 2)
для працівників ремонтних бригад, які працюють у зонах ліквідації наслідків атак
Ти москальську використовуєш
То чого жалієшся що вони вирішили тебе визволити?
а визволяють вони всіх однаково, що Київ в 1943 , що Харків в 2026...
І чим більше ти вимагаєш капітулювати - тим більше тобі на голову прилетить..
Парторги звичайно не знають народних приказок..
Ось тобі на ніч одна
Приходить збирач податків до володаря,
володар і питає
Що роблять люди - плачуть відповідає збирач...
володар
йди збирай далі
проходить час , та сама сцена
володар
що роблять люди
збирач
плачуть
Збирай далі
......
володар
що роблять люди
сміються-відповідає збирач
Переставай збирати , ти вже все зібрав
як тільки дійде про що я - може кількість бомб на твою голову і зменшиться.
Ти в Харкові чого?
Робітник ти вже давно аховий
Живеш без електрики і води
може приїзжай у Львів... я тобі влаштую хатинку з вишневим садом... от тільки з москальською буде важко, якщо будеш і далі просувати
нє всЬО тАк Адназначна - то спалять і хатинку і тебе в хатинці....
