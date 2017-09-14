budivelnik написав:

Підсумуємо1 Бухгалтерських знань у Вас немає2 Податковим законодавством Ви не займались3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...В мене запитанняА чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?Просте пояснення для таких як ви1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 роціВВП________ - 7 658 659 млн грнБюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП3 Поясніть тодіЯкщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?